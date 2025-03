Abdón Prats ficha por OK Mobility como nuevo embajador de la marca

El delantero del RCD Mallorca se une a la empresa de movilidad para aportar su imagen y valores. Por su parte, OK Mobility facilitará sus desplazamientos dentro y fuera del campo. Abdón se suma a la lista de deportistas embajadores de la compañía, como Pedri, Dani Carvajal, Cata Coll, Jenni Hermoso y Athenea del Castillo OK Mobility anuncia su acuerdo de colaboración con Abdón Prats, delantero del RCD Mallorca, mediante el cual el futbolista se convierte en embajador de la empresa de movilidad, aportando su imagen y los valores que representa a los proyectos y acciones de la firma de movilidad. Como parte de este acuerdo, OK Mobility cubrirá los desplazamientos del jugador, facilitando su día a día tanto dentro como fuera del campo.

Abdón Prats ha asegurado que: "Unirme a la familia OK es una gran ilusión y un orgullo. Siento que compartimos una historia similar: ambos empezamos desde cero, superando retos y evolucionando con el tiempo. OK Mobility, como empresa 100% mallorquina, se ha convertido en un referente y ha demostrado no tener límites. Además, la libertad y facilidad que me ofrece en cualquier país cuando viajo me aporta una tranquilidad y comodidad incomparables".

Por su parte, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha asegurado que: "damos la bienvenida a Abdón a la familia OK. Su trayectoria y valores encajan a la perfección con nuestra filosofía. Tanto él como OK Mobility comparten unas mismas raíces mallorquinas, por lo que esta alianza, más que una colaboración, es un claro reflejo de nuestro compromiso con la identidad local y con la pasión por lo que hacemos". "Abdón representa como nadie el esfuerzo, el trabajo en equipo, el sacrificio y el compromiso, valores que forman parte del ADN de OK Mobility", añade Ktiri.

Además de representar los valores de la marca, Abdón tendrá un papel destacado en las campañas de venta de vehículos seminuevos a particulares, especialmente tras la reciente inauguración de OK Mobility The Showroom, la exposición de venta de vehículos seminuevos que la compañía ha abierto en Palma de Mallorca. Su cercanía con la afición y su arraigo local refuerzan la conexión de OK Mobility con la comunidad mallorquina, alineándose con su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades de los residentes.

OK Mobility, patrocinador oficial del RCD Mallorca desde 2018, ha acompañado al equipo en su regreso a la élite del fútbol español, respaldando su crecimiento y celebrando cada logro. Abdón, delantero formado en la cantera, ha sido clave en este éxito gracias a su entrega y determinación. Desde su regreso en 2017, cuando el club militaba en Segunda B, ha sido pieza fundamental en los ascensos consecutivos hasta Primera División. En 2024, renovó su contrato hasta 2028, reafirmando su deseo de retirarse en el club de su vida.

Tras exitosas alianzas con grandes figuras del ámbito deportivo, OK Mobility vuelve a reafirmar su compromiso y apoyo al deporte de máximo nivel sumando a Abdón a su lista de embajadores. Se une así a nombres como Pedri (FC Barcelona) y Dani Carvajal (Real Madrid), además de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol Femenino Cata Coll, Jenni Hermoso y Athenea del Castillo.