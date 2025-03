20 minutos para convertirse en el mejor chef de hamburguesas gourmet de España

En el vibrante y competitivo mundo de la alta gastronomía, pocos eventos logran capturar la esencia del arte culinario, como lo hace Burger Combat de la mano de su creadora, la empresa sueca de panes Lantmännen Unibake Cual púgiles gastronómicos armados con espátulas y creatividad desbordante, seis de los mejores chefs de hamburguesas de España se enfrentarán en un espectáculo gastronómico sin precedentes el próximo 7 de abril con la apertura del prestigioso Salón Gourmets de Madrid.

El cuadrilátero gastronómico

Por quinto año consecutivo, Lantmännen Unibake —el gigante sueco de panadería premium— transforma los fogones en un auténtico ring donde el talento, la precisión y la pasión por la hamburguesa gourmet se funden en una sinfonía de sabores. Bajo la presión implacable del cronómetro, cada chef dispondrá de apenas 20 minutos para conquistar el paladar del jurado con creaciones que desafían los límites de lo convencional.

Los contrincantes de esta V Edición conformarán un mosaico del talento nacional. Las inscripciones para formar parte de este nuevo concurso se cerrarán el próximo 12 de marzo. Posteriormente, se sabrá quiénes serán los seis chefs elegidos para disputarse el Premio a Mejor Chef de Hamburguesas Gourmets de España.

El giro inesperado: el pan como protagonista

En un fascinante golpe de efecto que promete elevar la tensión al máximo, esta edición, al igual que el año pasado, introduce un elemento sorpresa que pondrá a prueba hasta al chef más experimentado: ningún participante conocerá hasta el momento crucial qué pan deberá utilizar como lienzo para su obra culinaria.

Cada chef seleccionará una misteriosa caja que podría contener cualquiera de las tres joyas de la corona de Lantmännen Unibake: el Pretzel con semillas, uno de los nuevos panes que introduce este año en su catálogo la empresa sueca, el innovador Brioche style, especial para recetas smash, con un toque dulce que no te dejará indiferente y un tercero que hará las delicias del certamen y que por el momento sigue siendo secreto. Esta imprevisibilidad eleva el concurso a otra dimensión, convirtiendo al pan — tradicionalmente relegado a un segundo plano— en el verdadero protagonista que determinará el destino de cada creación.

La filosofía detrás del pan

Más allá del espectáculo, Lantmännen Unibake encarna una filosofía gastronómica que conecta directamente con las tendencias más actuales. Sus 150 años de experiencia están respaldados por una cooperativa de 18.000 agricultores suecos comprometidos con la sostenibilidad, siguiendo el principio Del Campo a la Mesa que resuena con fuerza entre los consumidores más exigentes.

Sus panes no son meros contenedores, sino creaciones artesanales diseñadas para realzar cada ingrediente, desde la jugosa carne hasta las salsas más complejas. La empresa sueca ha logrado combinar magistralmente la tradición panificadora europea con la innovación necesaria para satisfacer los paladares contemporáneos.

Compromiso verde en una industria dorada

En perfecta sintonía con las preocupaciones gastronómicas actuales, la sostenibilidad es el eje central de la misión de Lantmännen. Su ambiciosa agenda 2030 incluye colaboraciones con el SBTi (respaldada por gigantes como las Naciones Unidas y WWF) y objetivos concretos de reducción de emisiones de CO₂: 50% para 2030 y neutralidad completa para 2050.

Paralelamente, su compromiso con la salud se materializa en iniciativas como la reducción del 10% de sal en sus panes tradicionales y en garantizar que el 40% de sus productos dulces no superen las 250 kcal por ración, respondiendo así a la creciente demanda de opciones gourmet más equilibradas.

El Olimpo gastronómico: los dioses que juzgarán el destino culinario

Titanes de los fogones en el jurado

La batalla de sabores de Burger Combat 2025 será escrutada por un panteón de figuras estelares de la gastronomía española, cada uno aportando su particular visión y experticia al veredicto final. Este selecto grupo de paladares privilegiados tiene la misión de discernir entre la excelencia y la genialidad absoluta.

El chef Carlos Maldonado ganó con un bocadillo de calamares con pan de tinta 'MasterChef 3' y ahora puede presumir de ser el primer cocinero salido del programa televisivo en tener una estrella Michelín gracias a Raíces, el restaurante que abrió en 2017 en su Talavera de la Reina (Toledo) natal. El chef Fran Rodríguez, visionario fundador de Monio Group (Francesco’s Pizza, Casino Alcalá, Taberna 7, Frankie Burgers, Taberna San Isidro, Fino Bar Restaurante) y cofundador de Frankie Burgers. Rodríguez llega con el aval de haber creado la Super Frankie Cheese con varios galardones nacionales. Su presencia garantiza una mirada técnica implacable y un entendimiento profundo de los matices que elevan una hamburguesa de lo ordinario a lo extraordinario.

La mesa se completa con figuras de inmenso calibre: Martín Fernández, ganador de la edición anterior y chef de Bágoa Gastrobar, llega con el conocimiento íntimo de lo que significa conquistar este codiciado título; Iñigo Urrechu, el legendario chef ejecutivo de Urrechu y Zalacaín, regresa por quinta vez consecutiva, aportando continuidad histórica al certamen; Sergio Fernández, cuyo magisterio se extiende desde las aulas de la Escuela Superior de Hostelería de Madrid hasta la dirección gastronómica del grupo La Fábrica. Aún faltan tres celebridades más del mundo gastronómico y cuyos nombres serán desvelados en breve.

El listón en las alturas

La evolución exponencial del concurso queda patente en las palabras del propio Urrechu, quien confiesa la creciente dificultad para elegir un ganador. "Es prácticamente imposible decidirse por una hamburguesa en concreto en estas últimas ediciones debido al nivel estratosférico que hemos alcanzado", admite el chef. No obstante, su memoria gastronómica le traslada inevitablemente a los orígenes del certamen hace ya cinco años: "Si debo rescatar un momento de epifanía culinaria, no puedo evitar evocar la propuesta de la chef Vanessa San José en aquella primera edición pionera".

El precedente gallego que hizo historia

El eco del triunfo de la edición anterior aún resuena en los pasillos del Salón Gourmets. En el marco de su 37ª edición, el chef Martín Fernán de Bágoa Gastrobar (Ourense) conquistó el trono con una creación que trascendió lo culinario para convertirse en una declaración de identidad territorial: "A Fuxidía".

Un nombre, que como el propio Martín ha señalado, quiere decir efímero. Y es que cada día, en Bágoa Gastrobar, se prepara "La Efímera" con los ingredientes que tengan en el día, pero siempre centrándose en producto gallego.

Martín tuvo la gran suerte de que de los tres panes que la marca Lantmännen Unibakele dio a escoger en una caja ciega en el arranque del concurso, le tocara el Pan Brioche, el mismo con el que el chef elaboró su propuesta y con la que fue seleccionado para el concurso.

En palabras del propio Martín "la hamburguesa respira Galicia por todas partes. Es un claro homenaje a mi abuela que es la que me crió. Ya que el guiso tradicional de la carrillera de vaca es íntegramente de ella. Tal y como ella la hacía".

Mientras el reloj avanza inexorablemente hacia el 7 de abril, la pregunta flota en el ambiente gourmet español: ¿Qué chef logrará capturar la esencia de su tierra, su alma y su técnica en el efímero pero trascendental lienzo de una hamburguesa?

El premio que transforma las carreras de los chefs

Para el chef que conquiste el codiciado título, las recompensas trascienden el mero reconocimiento. El ganador se convertirá en el "ROSTRO BURGER COMBAT 2025", una plataforma de proyección mediática que ha catapultado las carreras de los anteriores campeones hacia nuevos horizontes gastronómicos.

El reconocimiento incluye presencia digital en los canales oficiales de la marca internacional, la oportunidad de compartir sus creaciones con una audiencia global ávida de innovación culinaria, y un lugar privilegiado como jurado en la próxima edición, sentando cátedra junto a figuras consagradas de la gastronomía española.

Mientras el mundo gastronómico espera con ansias este duelo de titanes culinarios, una pregunta flota en el ambiente: ¿Quién elevará la humilde hamburguesa a la categoría de obra maestra? La respuesta, como el mejor de los postres, tendrá que esperarla en la próxima edición de la Burger Combat.