Las hermanas que trajeron de Dubái la revolución del marketing de influencers

En un rincón vibrante de Dubái, donde la innovación es la norma y el lujo se respira en cada esquina, dos hermanas españolas —Inés y Cristina Queipo de Llano— detectaron algo que nadie más estaba viendo: una necesidad urgente de modernizar y automatizar la forma en la que las marcas y los creadores de contenido colaboran así que al volver a España, se lanzaron a la piscina del emprendimiento.

Así nació The Q Club: una plataforma que no solo automatiza y simplifica las colaboraciones entre empresas y creadores filtrados, sino que también pone fin a las gestiones interminables, los fees disparatados y las campañas que no conectan permitiendo a las marcas programar sus colaboraciones de meses en 10 minutos y a los creadores elegir entre colaboraciones top cuando quieran.

Lo innovador del proyecto no solo reside en su tecnología, sino en su visión: construir una comunidad basada en el real engagement marketing, donde lo que importa no son los números vacíos, sino el impacto real del contenido. ¿El resultado?

Marcas que reciben contenido auténtico, creado por influencers que realmente se alinean con sus valores y les interesa la experiencia. Creadores que acceden a experiencias que enriquecen su narrativa. Y un crecimiento orgánico que fluye con naturalidad, sin forzar la conexión. Claro, no fue fácil. Aterrizar esta idea en España implicó adaptarse a un nuevo mercado, convencer a marcas tradicionales y crear desde cero una red de confianza. Pero Inés y Cristina lo hicieron. Con visión, estrategia y un enfoque absolutamente disruptivo, lograron en su primer año y medio de vida más de 4.000 colaboraciones, expandiéndose en Madrid, Barcelona y Valencia, y atrayendo a miles de creadores de contenido y pasando por los programas de aceleración de start ups de Madrid Emprende y de Lanzadera, aceleradora Valenciana de Juan Roig.

Ahora, The Q Club se prepara para su siguiente gran paso: el lanzamiento de una nueva app en abril que promete revolucionar aún más la industria. Un espacio donde cada colaboración será más ágil, más auténtica y más efectiva que nunca.

