¿Están listas las empresas para la nueva normativa de movilidad corporativa?

A partir de 2025, las empresas con más de 500 empleados deberán calcular y optimizar la huella de carbono de sus desplazamientos. BusForFun se posiciona como la solución clave para cumplir con la normativa sin aumentar costes.

La sostenibilidad en la empresa ya no es solo una cuestión de responsabilidad social, sino un requisito legal. Con la entrada en vigor de la Ley 40/2015, a partir de 2025, las empresas con más de 500 empleados deberán calcular anualmente su huella de carbono y desarrollar planes de reducción de emisiones, incluyendo aquellas derivadas de la movilidad de sus trabajadores.

El reto es claro: las compañías ahora deben tomar medidas reales para reducir su impacto ambiental, especialmente en lo que respecta a los desplazamientos diarios de sus empleados, una de las principales fuentes de emisiones dentro de las grandes corporaciones.

Mientras muchas organizaciones aún buscan soluciones efectivas, BusForFun, la plataforma líder en movilidad sostenible, ha desarrollado un sistema específico para ayudar a las empresas a cumplir con la normativa sin aumentar sus costes operativos.

“La movilidad de los empleados ha sido un punto ciego en la estrategia de sostenibilidad de muchas empresas. Ahora no solo tienen que medir su impacto, sino tomar decisiones para reducirlo. Nuestro modelo no solo permite reducir emisiones, sino que también optimiza costes y mejora la experiencia de los empleados”, explica Oscar Mul, Country Manager de BusForFun en España.

El transporte, el gran olvidado en las estrategias de sostenibilidad El transporte representa casi el 25% las emisiones de CO₂ en Europa, y el commuting de los empleados es una de las principales fuentes de contaminación dentro de las grandes empresas. Sin embargo, hasta ahora, pocas organizaciones han abordado este problema con soluciones eficientes.

BusForFun ofrece un sistema de movilidad corporativa basado en rutas optimizadas y transporte compartido, permitiendo a las empresas reducir su huella de carbono hasta en un 50% y disminuir sus costes de movilidad en un 25%.

Cumplir con la normativa sin aumentar costes: la oportunidad del commuting compartido Las empresas ahora enfrentan un reto doble: cumplir con la nueva normativa sin afectar sus presupuestos. La solución de BusForFun permite a las compañías externalizar y optimizar la movilidad de sus empleados, reduciendo costes operativos y simplificando la gestión.

“Reducir la huella de carbono de una empresa no significa aumentar gastos. De hecho, una movilidad más eficiente reduce costes de desplazamiento, mejora la puntualidad de los empleados y alivia la carga sobre las infraestructuras urbanas”, añade Mul.

Algunos festivales y eventos ya han integrado con éxito este modelo para reducir su impacto ambiental, como Polar Sound, Fan Futura y Spring Festival, Túria entre otros, que han convertido la movilidad compartida en un pilar clave de su estrategia sostenible. Las empresas tienen ahora la oportunidad de replicar este enfoque en sus propias operaciones y aprovechar los beneficios tanto ambientales como económicos.

El commuting como parte de la estrategia ESG Con un creciente foco en los criterios ESG (Environmental, Social & Governance), las grandes empresas están buscando formas de integrar soluciones sostenibles dentro de su operativa diaria. La movilidad de los empleados es un área clave que ahora puede ser medida, optimizada y comunicada como parte de sus compromisos ambientales.

BusForFun se ha posicionado como el partner estratégico para empresas que buscan transformar su movilidad sin complicaciones, ofreciendo desde auditorías de impacto hasta implementación de soluciones de transporte compartido.

El futuro de la movilidad corporativa está cambiando, y las empresas que no se adapten pronto podrían quedarse atrás. La sostenibilidad ya no es opcional, y la movilidad es el siguiente gran reto a resolver.

Para más información: commuting.busforfun.com/?lang=es