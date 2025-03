mindway celebra la III Edición de sus Premios 'Inspiring Minds' 

El filósofo Gilles Lipovetsky, los diseñadores Mariano Moreno y Juan Carlos Mesa (Maison Mesa), el influencer Víctor Pérez y el fundador de The Social Hub, Charlie MacGregor, entre los premiados de la tercera edición de los premios mindway “Inspiring Minds”

El pasado lunes 24 de marzo, la escuela de formación en Diseño e Innovación mindway celebró la tercera edición de sus prestigiosos premios Inspiring Minds en el emblemático Palacio de Neptuno. El evento, que ya se ha convertido en una cita imprescindible para el mundo del diseño, la moda, el arte y la arquitectura, reunió a más de doscientos profesionales y algunas de las figuras más influyentes del sector.

La noche fue un auténtico homenaje al talento y la creatividad. En esta edición, se reconoció la trayectoria de ocho grandes nombres que han marcado la diferencia en sus respectivas áreas, tanto a nivel nacional como internacional. Entre los asistentes, destacaron diseñadores de renombre, arquitectos de prestigio, artistas y referentes del sector, reforzando la posición de España como un país clave en el mundo del diseño.

La gala, llena de inspiración, no solo sirvió para premiar la excelencia, sino también para conectar a profesionales y amantes del diseño en una velada única. Una vez más, mindway volvió a demostrar que España está en lo más alto de la escena creativa global.

Los galardonados de la III edición de los premios mindway En esta edición, los premiados de la noche fueron:

· Mariano Moreno recibió el Premio a la Excelencia y la Proyección Internacional en la Moda Nupcial Española por su talento en la creación de colecciones de novia que trascienden fronteras y redefinen la elegancia nupcial. El galardón fue entregado por Boris Izaguirre.

· Juan Carlos Mesa fue distinguido con el Premio a la Fusión entre Moda, Arte y Escenografía por su capacidad de romper las barreras entre la moda, el arte y la escenografía, transformando cada creación en una expresión visual única. Recibió el premio de manos de Oteyza.

· Jess Fleischer obtuvo el Premio a la Sostenibilidad y la Innovación en la Moda por su impacto en la industria a través de la sostenibilidad y la personalización, revolucionando el modelo de producción con Son of a Tailor. El reconocimiento fue entregado por Tue Krarup-Pedersen, ministro plenipotenciario de la Embajada de Dinamarca.

· Víctor Pérez fue galardonado con el Premio a la Creatividad y la Disrupción en la Industria Audiovisual por su capacidad para fusionar la tecnología con la narración cinematográfica, redefiniendo los límites del entretenimiento y la comunicación visual. Recibió el premio de Elena Rivera.

· Johannes Torpe recibió el Premio a la Innovación en el Diseño por su enfoque visionario en el diseño de productos y espacios, combinando creatividad, tecnología y funcionalidad. El galardón fue entregado por Lázaro Rosa-Violán.

· Charlie MacGregor fue reconocido con el Premio a la Innovación en el Emprendimiento por su capacidad para transformar la industria hotelera con un enfoque sostenible e innovador. Recibió el premio de Hannah Schildt, head of Communications & Culture en la Embajada del Reino de los Países Bajos en España.

· Gilles Lipovetsky obtuvo el Premio al Pensamiento Crítico y la Cultura Contemporánea por su contribución a la reflexión sobre la moda, el consumo y la sociedad. Agatha Ruiz de la Prada fue la encargada de entregarle el galardón.

· Constance Benqué fue distinguida con el Premio al Liderazgo y al Legado en la Industria de los Medios de Comunicación por su excepcional liderazgo en el sector y su papel en la evolución y expansión de ELLE a nivel global. Kareen Rispal, embajadora de Francia en España, le hizo entrega del premio.

Forjando el futuro del diseño y la creatividad Mindway reafirma su compromiso con la educación, la innovación y la evolución del sector, impulsando el talento y guiando a las nuevas generaciones de creativos. Con una apuesta decidida por el futuro del diseño, la escuela se consolida como un referente en la formación de los profesionales que marcarán el rumbo de la industria. La III edición de los premios Inspiring Minds no solo ha sido un homenaje a los grandes nombres del diseño, sino también un punto de encuentro imprescindible para todos aquellos que ven en la moda, el arte y la creatividad una forma de transformar el mundo. Un evento que posiciona a mindway como el epicentro donde nacen, crecen y se celebran las ideas que definirán el mañana.