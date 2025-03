HSN Sailing Team nuevo campeón en aguas de Barcelona

El pasado domingo, tras ocho mangas disputadas, concluyó el quinto y definitivo evento de las International Barcelona Winter Series y el primero de las tres de las Barcelona Spring Regatta de la clase J70. La competición estuvo organizada de manera impecable por el Real Club Náutico de Barcelona, su comité de regatas estuvo muy ágil en el agua y acertó con sus decisiones en un campeonato con una complicada meteorología. Se volvió a contar con una elevada participación rozando la treintena de equipos que representaron a un total de doce naciones: Portugal, Ucrania, Países Bajos, Alemania, Francia, Suiza, Hungría, Suecia, Dinamarca, Austria, Polonia y España.

El equipo que se llevó la victoria, mostrándose el más regular durante los tres días de competición, fue el HSN Sailing Team defendiendo los gallardetes del RCN Barcelona y el RCN de Gran Canaria. La tripulación íntegramente canaria formada por Javier Padrón, a la caña; Luis Martínez Doreste, a la táctica; Ricardo Terrades, al trimado de las velas y Adolfo López como responsable de las maniobras de proa, siempre estuvo peleando por los puestos de cabeza con dos primeros parciales, dos segundos, dos terceros y un cuarto, descartándose su peor resultado que fue un 6º. El segundo cajón del podio fue para el danés Lady in Red, del ex-Copa América Sten Mohr, que terminó la primera jornada como líder indiscutible tras dos primeros puestos. El segundo día volvía a ganar la última manga tras un 3º y un 8º. Pero en la jornada de ayer domingo no estuvo tan acertado y firmaba dos octavos y un segundo, lo que le hacía sumar un total de 24 puntos, 8 más que el primer clasificado. El bronce fue para los jóvenes del HangTen-Hnos. Berga, con Món Cañellas de patrón, Jorge Martínez Doreste a la táctica y Alberto Guillén al trimming, quienes tras dos primeras jornadas con resultados más mediocres a los que suelen conseguir (6º, 5º, 4º, 7º, 6º), lograban remontar el domingo ganando de forma clara las dos primeras mangas y cerrando con un 6º, lo que les supondría sumar un total de 29 puntos. Antes de la última manga las matemáticas decían que los canarios del HSN Sailing Team, serían los ganadores del trofeo, pero en el resto de la clasificación aún podía pasar de todo. Empatados a 36 puntos terminaron en 4ª y 5ª posición respectivamente el alemán Diva (ganador de la última manga) y Bodega Can Marlés, del CN de Vilanova con el tinerfeño Alejandro Pérez a los mandos.

Complicada meteorología y poco primaveral A pesar de que el calendario diera la bienvenida a la primavera, este pasado fin de semana en Barcelona el sol apenas brilló y los regatistas tuvieron que navegar entre chubascos, nubarrones e incluso granizo. El viernes el comité de regatas decidió acertadamente retrasar una hora la salida de la primera prueba, prevista a las 14.00 h, debido a un fuerte temporal de levante que terminó rolando a sur y se estableció en unos 10-12 nudos de intensidad pero con bastante mar de fondo, que hizo esforzarse al máximo a los patrones en la conducción de sus J70. Al día siguiente, sábado, el viento seguía soplando de sur - suroeste, pero con una intensidad mayor que llegó a alcanzar los 15 nudos, con lluvia, frío y grandes olas. Finalmente, el domingo, el comité adelantó la salida de la primera manga a las 11.00 h y completaba otras tres pruebas con unas duras condiciones de levante de unos 16-18 nudos y unas olas de considerable tamaño, que deparó un auténtico espectáculo con las planeadas vertiginosas de los monotipos en modo alto con sus asimétricos izados. Al terminar la última regata y cuando la flota se dirigía a puerto, una borrasca, que estuvo amenazando toda la mañana desde las montañas, descargó sobre la treintena de barcos una considerable tromba de agua que terminó en una repentina y corta granizada.

Terminaron las Barcelona Winter Series, dando comienzo a las Spring Regattas. Desde noviembre del pasado año hasta este pasado fin de semana se han celebrado mensualmente los cinco eventos que componen las International Barcelona Winter Series, con un total de 23 regatas disputadas. Siendo el ganador absoluto el HangTen-Hnos. Berga, de Món Cañellas, Jorge Martínez Doreste, Alberto Guillén y Manuel Carrión. Seguido del HSN Sailing Team, que tras los excel tes resultados de esta última serie conseguía reducir 13 puntos de ventaja. Y el danés Lady in Red, volvía al podio, pero esta vez al tercer cajón, como ya hizo en la cuarta sede celebrada en febrero. Pere Sarquella, responsable del comité de regatas relataba al finalizar la entrega de premios “desde el RCN de Barcelona, es para nosotros un honor organizar estas regatas y un verdadero privilegio contar con tan buenos regatistas, de casi 15 países diferentes y que en ocasiones hayamos superado los 30 barcos inscritos”. Continuaba explicando “Aunque para las regatas de nuestro calendario primaveral vayamos a contar con menos equipos internacionales, debido a que muchos de ellos vuelven a sus países para competir en sus campeonatos nacionales, esperamos seguir contando con una alta participación y que tanto las dos series que nos quedan en abril y mayo, como en el Trofeo Conde de Godó los J70 vuelvan a ofrecernos el espectáculo que hemos vivido estos días”.

Por su parte, el trimmer Ricardo Terrades se mostraba muy satisfecho tras recoger el trofeo de campeones: “La verdad es que estamos encantados, llevábamos varios campeonatos que estábamos delante, pero que por un motivo u otro no terminábamos de rematar. Esto hizo que poco a poco fuéramos mejorando como equipo y optimizando la puesta a punto del barco. Este año no habíamos navegado aún con condiciones de tanto viento, y al ser una de las tripulaciones más ligeras lo hemos sufrido un poco, pero el esfuerzo ha merecido mucho la pena. Ahora a seguir así, y ojalá el Europeo de Cascais se nos dé tan bien como esta regata, aunque está claro que será mucho más difícil”. El patrón Javier Padrón relataba “Claro que estamos contentos y satisfechos por el trabajo realizado. El triunfo siempre ayuda, pero con lo que nos quedamos realmente como más positivo es que nos dimos cuenta de que podemos ser competitivos con viento fuerte a pesar de que nos falte peso en la banda, y eso en esta clase es muy importante”. El táctico Luis Martínez Doreste apuntaba “Este fin de semana no ha sido nada fácil. Tuvimos aciertos y errores tácticos, pero en vista de los resultados parece que fueron más los aciertos…” bromeaba “… Pero una de las claves ha sido que Javi, nuestro patrón, timoneó muy bien con una ola incómoda y muy exigente, además conseguimos hacer buenas salidas y mantener una buena velocidad de manera regular”. Adolfo López no quería olvidar que “llegar desde Canarias hasta Barcelona para competir en estas regatas es muy importante de cara a nuestra preparación. Tenemos que continuar así, sin dejar de aprender y avanzar en cada día que navegamos juntos”.

Próximas citas La flota española de J70 se prepara ahora para una cita intercontinental de primer nivel. Del 1 al 6 de abril se disputará en aguas de Cascais (Portugal), el campeonato de Europa de la categoría corinthian y a la que ya han confirmado su participación conocidos equipos españoles de primer nivel como son HangTen-Hnos. Berga, HSN Sailing Team, Bodega Can Marlés, Let it Be, Correa-Kessler y algún otro que se inscriba a última hora.