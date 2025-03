Be Racing impulsa el talento joven mientras ultima los preparativos para el Stage Dunas Marruecos

Más allá de la experiencia en las dunas, Be Racing sigue siendo un referente en la formación de talento joven El camino hacia el Dakar 2026 sigue con fuerza, y Be Racing reafirma su compromiso tanto con la competición como con la formación de nuevos talentos. Con esta filosofía, el próximo Stage Dunas Marruecos, que tendrá lugar del 8 al 13 de mayo, se presenta como una oportunidad única para los pilotos y copilotos que buscan perfeccionar sus habilidades en condiciones extremas.

Este stage de entrenamiento se desarrollará en el desierto marroquí e incluirá sesiones de conducción en pistas desérticas y dunas, prácticas con Road-Book y navegación en dunas, así como formación en el uso de instrumentos para la regularidad en competiciones como el Dakar Classic. Además, Be Racing se encargará de toda la logística, incluyendo el traslado de vehículos desde Europa, la instalación de un campamento y la integración de sistemas de seguridad con un equipo médico especializado. El stage se realizará conjuntamente con Team Boucou, que aportará su experiencia y camiones de rescate para recrear situaciones reales de un Dakar.

Más allá de la experiencia en las dunas, Be Racing sigue siendo un referente en la formación de talento joven. Dos de sus miembros, Eloi Bayé y Álex Lara, son un claro ejemplo de ello.

De la formación al Dakar: la experiencia de dos jóvenes talentos. De unas prácticas a hacer realidad un sueño

Eloi Bayé inició su camino en Be Racing mientras cursaba el grado medio de mecánica en ETG. "Siempre me ha gustado el mundo de la competición y tenía claro que quería hacer carreras. Cuando vi que Be Racing estaba en mi pueblo, decidí probar y hacer las prácticas con ellos", explica Eloi.

El ambiente dentro del equipo lo motivó a quedarse: "Lo que más me gusta de Be Racing es que somos como una familia, hay muy buen ambiente y eso hace que cada carrera sea especial." Esta pasión y dedicación le llevaron a continuar vinculado con el equipo y, actualmente, trabaja como mecánico en las competiciones y proyectos de Be Racing.

Esta experiencia le ha permitido alcanzar uno de sus grandes sueños: ir al Dakar. "Lo veía por la televisión con mi padre y siempre pensaba: ‘Ojalá algún día pueda ir’." Cuando finalmente lo conseguí, fue una experiencia increíble, algo que cualquier persona apasionada por el motor debería vivir al menos una vez en la vida", comenta. Ahora, después de esta experiencia, solo tiene una cosa en mente: "Estoy contando los días para volver".

De la formación en motorsport a vivir el Dakar como ingeniero

Álex Lara conoció Be Racing mientras cursaba su formación en motorsport en QEV, a través de un programa de colaboración con el equipo. Esta oportunidad le permitió dar sus primeros pasos en el mundo de la competición e introducirse en el entorno profesional del sector.

Tras su periodo de formación, decidió continuar en Be Racing, motivado sobre todo por la buena conexión con el equipo: "El buen ambiente que se respira aquí es clave. Tanto con los mecánicos como con Bertrand, que no es solo un jefe, sino que siempre está presente, trabajando codo a codo con todos nosotros".

Actualmente, Álex ejerce como ingeniero y coordinador del equipo, y en 2024 hizo realidad un sueño: participar en el Dakar. "Lo veía de pequeño junto al fuego, y ahora he estado allí como ingeniero. Es una experiencia brutal que me motiva a seguir trabajando y mejorando cada día".

El camino no ha sido fácil, y el Dakar ha sido también uno de sus mayores retos: "Desde casa parece espectacular, pero cuando estás allí te das cuenta de su dureza. Dormir pocas horas, montar y desmontar campamentos, hacer cientos de kilómetros cada día… Aun así, ha sido la mejor experiencia de mi vida".

Un futuro lleno de oportunidades

Tanto Eloi como Álex son dos ejemplos del compromiso de Be Racing con la formación de nuevos talentos. A través de colaboraciones con centros de formación como ETG y QEV, el equipo ofrece una plataforma para que jóvenes apasionados por el motor puedan dar el salto al mundo profesional e incluso cumplir su sueño de llegar al Dakar.