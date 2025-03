Iconic Plus 2, el smartwatch de SaveFamily que combina conectividad, control y entretenimiento

La tecnología segura para familias ha adquirido un papel esencial en la protección infantil, ofreciendo soluciones innovadoras que combinan conectividad, control y entretenimiento. En este contexto, SaveFamily, empresa especializada en relojes inteligentes con GPS, presenta Iconic Plus 2, un smartwatch diseñado para niños de entre 6 y 8 años que incorpora novedades como Spotify y una inteligencia artificial segura para niños.

Esta nueva versión amplía la oferta tecnológica de la compañía, adaptándose a las necesidades de las familias que buscan dispositivos funcionales y seguros para sus hijos. Con una amplia variedad de prestaciones, el Iconic Plus 2 refuerza el compromiso de SaveFamily con soluciones que garantizan un entorno digital confiable para los más pequeños.

Iconic Plus 2: conectividad, seguridad y entretenimiento en un solo dispositivo El nuevo Iconic Plus 2 de SaveFamily es un smartwatch infantil que combina seguridad, comunicación y entretenimiento en un diseño moderno y personalizable. Equipado con GPS, llamadas, videollamadas y WhatsApp, permite a los padres mantener el contacto con sus hijos en todo momento, estableciendo zonas seguras y revisando las rutas recorridas. Su botón SOS y funciones antibullying proporcionan un nivel adicional de protección, mientras que la conectividad 4G y Wi-Fi integrada garantiza una comunicación fluida y estable.

Una de sus principales innovaciones es la incorporación de Spotify, permitiendo a los niños escuchar sus canciones favoritas de forma segura. Además, el smartwatch cuenta con una inteligencia artificial diseñada específicamente para niños, que ofrece respuestas adecuadas a su edad y necesidades, fomentando un uso seguro y educativo de la tecnología.

En términos de personalización, Iconic Plus 2 presenta correas intercambiables con distintos diseños, permitiendo que cada niño exprese su estilo único.

Funciones avanzadas para la seguridad y el bienestar infantil Además de sus herramientas de conectividad, el Iconic Plus 2 integra un sistema de control de salud, incluyendo medidor de constantes vitales como pulso y tensión, así como un termómetro para la toma de temperatura. Estas funcionalidades permiten a los padres supervisar aspectos clave del bienestar de sus hijos, promoviendo hábitos saludables. También incorpora un modo clase, que restringe el acceso a ciertas funciones durante el horario escolar, asegurando que el reloj inteligente no interfiera en el aprendizaje.

El dispositivo está diseñado para resistir el uso diario, con una pantalla Full HD de 1,85 pulgadas y batería de larga duración. Su sistema de seguridad incluye desbloqueo facial y una aplicación de control parental mejorada, que permite gestionar los contactos autorizados y el uso del smartwatch de manera sencilla y eficiente. SaveFamily complementa el lanzamiento con tarifas SIM flexibles sin permanencia, ofreciendo llamadas y datos ilimitados a partir de 6 €/mes, con el primer mes gratuito.

Con el Iconic Plus 2, SaveFamily reafirma su compromiso con la tecnología segura para familias, proporcionando un dispositivo que equilibra protección, entretenimiento y supervisión parental en un formato accesible y fácil de usar.