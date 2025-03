Virtualware presenta los resultados auditados del 2024 ante Euronext

Bilbao, 27 de marzo de 2025.– Virtualware (EPA: MLVIR), compañía líder en software 3D empresarial, ha registrado en 2024 un aumento del 91% en su EBITDA, alcanzando los 808.000 euros, según los resultados auditados presentados hoy ante Euronext.

Este crecimiento ha sido impulsado por la adopción creciente de su plataforma XR empresarial VIROO, mediante modelo de suscripción, y por los nuevos contratos firmados en Norteamérica.

La compañía ha presentado hoy sus resultados auditados de 2024 ante Euronext, dando seguimiento a la publicación de los no auditados del pasado 6 de febrero.

Virtualware presentará estos resultados al mercado en una llamada para inversores que se llevará a cabo de forma online el próximo 9 de abri a las 11 am.

La empresa, que cotiza en Euronext Access París desde 2023, ha operado bajo tres pilares: expandirse en EE. UU. y Canadá, fortalecer las soluciones RT3D y crecer de forma inorgánica.

Las auditorías revelan que en 2024, las ventas de sus líneas de negocios vinculadas al negocio XR alcanzaron los 4,20 millones de euros, lo que supone, 30.000 euros más de lo inicialmente reportado.

El beneficio antes de impuestos se disparó un 1712%, alcanzando los 598.000 euros, lo que supone 36.163 euros más de lo comunicado en febrero.

El ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA se situó en 0,5 al cierre de 2024.

Las licencias de suscripción representaron el 41% los ingresos totales. Los ingresos de VIROO XRaaS pasaron de 590.555 euros en 2022 a 1.288.060 euros en 2023, alcanzando los 1.725.719 euros al cierre de 2024, lo que supone un incremento del 192% en dos años.

VIROO, el software principal de Virtualware, es una plataforma empresarial que ofrece una variedad de aplicaciones listas para utilizar, así como herramientas para que desarrolladores puedan crear y distribuir sus propias aplicaciones XR, gemelos digitales, y simuladores formativos, garantizando seguridad, escalabilidad y rendimiento.

“Estos resultados auditados demuestran no solo que Virtualware está creciendo con fuerza, sino también que la forma en la que hacemos negocios está orientada a inversores”, afirmó el CEO Unai Extremo. “Hemos ganado la confianza del mercado durante muchos años y tenemos la intención de seguir creciendo”.

A comienzos de 2024, Virtualware lanzó un Plan Estratégico para expandir su presencia en Norteamérica durante los próximos tres años. Las ventas en Norteamérica representaron el 36% los ingresos totales en 2024. La compañía sigue creciendo en la región, con ampliación de equipos en Orlando (EE. UU.) y Toronto (Canadá), además de 15 nuevos partners.

En octubre de 2024, Virtualware adquirió Simumatik, una empresa sueca especializada en software de emulación y gemelos digitales, por 1,37 millones de euros.

Fundada en 2004, la compañía cotiza en el segmento Access de Euronext París desde abril de 2023. Hace unas semanas, Virtualware anunciaba su intención de cotizar en Euronext Growth París que pretende materializarse a lo largo del segundo trimestre de 2025.

Durante las últimas dos décadas, Virtualware ha desarrollado soluciones empresariales para conglomerados e instituciones de alcance global, como GE Vernova, Petronas, Volvo, Alstom, Gestamp, ADIF, Bosh, Biogen, Kessler Foundation, Invest Windsor Essex, la Universidad McMaster y el Ministerio de Defensa de España.

La sede principal de la empresa está en Bilbao, España, y cuenta con oficinas en Orlando (EE. UU.), Toronto (Canadá) y Skövde (Suecia).