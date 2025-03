Carta opinión a Moisés Absalón Pastora, “el santo” ahora

Pensamiento de Bayardo Quinto Núñez: "Después de la tormenta hay vida, y como se inicia a reconstruir, los estigmas se transforman en vida".

Mi palabra contra la de usted. No le temo a usted, ni a nadie, sabe por qué, porque soy gente del pueblo, con conciencia. Antes de todo, no voy a despotricar como vos, esa punta de lanza enemiga contra el pueblo trabajador, del “Ñor Absalón Pastora”. Lo invitó a que me preste su micrófono anunciador del mal, pero para que yo pueda anunciar el bien, y este diputado y “Anunciador Noticiero” “Moisés Absalón Pastora” que responda con bases, a contrario sensu, es un cumplido que está haciendo contra la gobernanza actual y de desarrollo que viene promoviendo el frente sandinista. Considero debe pedir perdón al pueblo trabajador que ha humillado.

Es una bajeza. Y, sepa, los aduladores son los principales traidores, con palabritas acomodaticias, y juguetonas esconden el ogro y sus vísceras, y la ponzoña que tienen insertada en sus entrañas. Y. Comprenda que sus dichos están perjudicando a nuestro pueblo trabajador y a la libertad de pensamiento e ideas del mundo, está desprestigiando al frente sandinista, extensivo al sandinismo. Sólo porque a usted no le gusta. Usted no tiene potestad de amenazar a nadie, está en el deber de respetar a los trabajadores. Idiay, sólo porque es pobre y vendedor ambulante va a menospreciar, humillar, está equivocado, mejor calle y agarre una caja de lustrar si gusta.

Está dando a creer, y provocando a los gobernantes de mi Patria y del mundo que Facebook y otras redes sociales son nefastas, como ciertas plataformas. En ese caso, ¿qué es lo qué le duele? que lo descubran de qué, ¿a que le teme? Y esté claro, que estoy dispuesto a responderle a usted o a quien sea, pues yo respeto al pueblo trabajador y de hinojo oro por los que no tienen trabajo, y por los anarquistas jamás porque me gusta la paz, tranquilidad, y no ser incendiario como usted Ñor Absalón Pastora. Leamos el Salmo capítulo 27: versículo 4 y 9, ahí existe una gran verdad. Es ideal, leer todo el capitulo, en especial esos que he referido.

Es sorprendente como se expresa este Ñor Moisés Absalón Pastora acerca del pobre que se ganan la vida con sus negocios ambulantes. ¿Quién le ha dado facultades y/o potestad para expresar tan visceralmente contra el pueblo trabajador?, esa no es filosofía de los mandatarios Nicaragüenses el señor Daniel Ortega Saavedra, y de doña Rosario Murillo. Estos mandatarios están a favor de los pobres dentro del nuevo orden mundial. Da la impresión que Absalón Pastora, está jugando doble rol o triple, como diputado electo por el pueblo Nicaragüense, es a ese pueblo al que debe respetar, ya que esos vendedores le debe el estar donde está ejerciendo actualmente, debería respetar, o mejor dicho respetarse para que lo respeten.

Abría que revisar la cola de Moisés Absalón Pastora, la voz populis expresa constantemente, fue LIBERAL SOMOCISTA, ahora se las da de sandinista, y entonces, que se puede esperar de ese tipo de gente, aunque no se niega que ciertos liberales o somocistas son más decentes.

El atropello de Pastora los mandatarios Nicaragüenses no deben permitirlo, está perjudicando a la filosofía de nuevo orden del frente sandinista, este señor da la impresión que está dirigiendo el caballo de Troya que está insertado desde el tiempo de la Revolución Sandinista de los años 1979 a la fecha actual de la publicación de esta columna.

Como ciudadano Nicaragüense, solicito paren a este Ñor que está dislocando el eje de gobierno de desarrollo con sus dichos desde el poder que tiene. POR TANTO: mientras usted Ñor Moisés Absalón Pastora, no respete, menosprecie al pueblo trabajador y no, no tiene ganado ser digno representante del pueblo de Nicaragua. Asimismo, tampoco debería estar dirigiendo ese programa en el canal 6 de Nicaragua, emitiendo basura, sobre la presunta basura de la cual usted arguyó. A lo mejor a una caja de lustrar le hace mejor honor. Lo de usted raya en la bajeza y burla a los pobres y más pobres.