UDIT y la Selección Española de esports siguen proyectando el talento nacional por el mundo

UDIT, Universidad de Diseño Innovación y Tecnología renueva el patrocinio con la selección española de esports de Fejuves por tercer año consecutivo.

2025 es un año clave para los esports donde se ha anunciado que se realizarán unos Juegos Olímpicos exclusivos para este territorio, serán en Riad en 2027. España afronta nuevos retos y desafíos competitivos. Durante los tres años de colaboración con UDIT, la Federación ha crecido de modo exponencial más de 2000 jugadores han participado en los distintos torneos e iniciativas organizadas por la Federación. Los internacionales de FEJUVES han competido en 11 países de 3 continentes obteniendo un campeonato de Europa en efootball (2023), un subcampeonato en el clasificatorio europeo GEF en Mobile Legends Bang Bang y un top 6 de la selección femenina de CS2 (2024)

Del miércoles 26 al domingo 30 de marzo, los asistentes a la Feria AULA 2025, la Feria de la Educación podrán visitar en el pabellón 3 el stand de UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología y ver la camiseta oficial de la Selección Española de esports de FEJUVES.

Para seleccionar los internacionales este año, la Federación ha apostado por un formato directo, apostando por seleccionar capitanes de reconocido prestigio en los juegos por equipos con el objetivo de mejorar los resultados competitivos

En 2025 los representantes de la Selección española de esports son:

eFootball:

Miguel Mestre, Valencia.

PUBGMobile:

kpKA1A77 - Fco. Javier Miguelez Ramos, Santander.

NG_PAPI - Luis Ángel Soto Valdés, Madrid

AN5ms! - Alan Mulet Crochet, Mallorca.

ZETAsukop - Yusef Laout Mohamed, Barcelona.

Mobile Legends Bang Bang:

Daniel Gonzalez Borrajo, Vigo.

Edgar Benedi “Eduardó”, Pineda de Mar (Barcelona)

Iván Mogrovejo Contreras “ItsMoby”, Aigües (Alicante)

Marc Corchero Pérez, Barcelona

Joffre Stiven Sigcho Cevallos “Levi”, Lorca (Murcia)

Sup: José Moreno Lucumi “BlackJack”, Marbella (Málaga)

Assetto Corsa Femenino:

Cristina Ruiz “MissyHard88”, Barcelona

Assetto Corsa Masculina:

Pedro Sánchez Albert, Villena (Alicante)

CS2 Open:

Alejandro Fernández-Quejo Cano “Mopoz”, Madrid

Alejandro Masanet Candela “Alex”, Alicante

David Granado Bermudo, “Dav1g”, Sevilla

Pere Solsona “Sausol”, Barcelona

Yeray Serrano Pérez “Joey”, Barcelona

Sup: Ezequiel Robaina Betancor “Ezetapsss” Islas Canarias

Sup: Rajohn Linato “EasTor” Madrid

Coach: Eloy Torregrosa Suárez “deLonge” Extremadura

CS2 Femenina:

Laura Díaz Cheung “aHappyQueen” Pinto, Madrid

Anda Maria Lazar “Mirai” Colonia de Sant Jordi, Ses Salines, Illes Balears

Sandra García García. “sandrapov” Madrid

Laia Miralles “MissLaia”, Deltebre, Tarragona

Aidy García Cortés. Madrid

Coach: José Antonio Fernández Trujillo “Xvirt” Barbate, Cádiz

Las fechas de los europeos son:

CS2 Open: Del 16 al 20 mayo (Fase Online) En caso de quedar entre las 8 mejores selecciones. La fase final del europeo será presencial en Kosovo del 9 al 13 de julio.

CS2 Femenino: Del 28 mayo al 1 junio (Fase Online) En caso de quedar entre las 8 mejores selecciones. La fase final del europeo será presencial en Kosovo del 9 al 13 de Julio.

Mobile Legends Bang Bang: Del 3 al 7 de junio

PUBGMobile: 12 y 13 de junio

En efootball y Assetto Corsa Competizione España está clasificada directamente para la fase final del mundial.

Pueden seguir toda la actualidad de la Federación y las selecciones españolas de esports en sus distintas disciplinas, en las redes sociales de Fejuves.

En palabras de Nacho Chamorro (Fejuves) “Este año la selección afronta un verdadero reto con un horizonte cada vez más claro que son los Juegos Olímpicos de esports, que supondrá un antes y un después en las competiciones internacionales de esports por naciones.

Creemos que el cambio de formato en cuanto a la Selección de internacionales va a ayudar a contar con los referentes de más nivel en cada juego, a tener más tiempo de preparación y a conseguir que más representantes españoles lleguen a la fase final del Mundial. Estamos preparados y encantados de contar entre nuestros patrocinadores con el referente de formación que es UDIT, con el líder de las teleoperadoras, Telefónica y con nuestro proveedor textil Joma”.

