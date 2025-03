Cybersecurity & Data Innovation Summit 2025: punto de encuentro para la ciberseguridad y protección de datos

Madrid acoge por sexto año consecutivo el mayor evento del sector de la ciberseguridad en España. El 29 de abril en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en C. de Almagro, 42, Madrid, se celebrará la sexta edición de Cybersecurity & Data Innovation Summit 2025, para analizar IA y ciber resiliencia, con foros y debates sobre las tendencias clave de la transformación digital en 2025 El acontecimiento exclusivo de divulgación tecnológica de referencia para el sector de la ciberseguridad, ofrece oportunidades únicas de networking con líderes de la industria y debates exclusivos sobre las últimas Directivas NIS2, estrategias de resiliencia DORA, innovaciones en ciberseguridad impulsadas por IA, la visión de los CISOs, las tendencias en varios sectores como Banca y Seguros, en el Sanitario y en el sector Público, la seguridad de la identidad, técnicas de combate contra ransomware, entre otras, para profundizar en los temas claves para los CISOs y para los ejecutivos de TI.

El evento organizado por Urban Event Marketing Agency contará con una zona expositiva donde las empresas del sector de ciberseguridad presentarán sus productos y/o servicios tecnológicos, ofreciendo una visión completa de las herramientas disponibles en la industria.

Participan empresas y entidades tan destacadas como WIZINK BANK, STEFANINI, OPENBANK, MICROSOFT, ARSYS, ENGIE, FORMALIZE, GIGAS, GLS, AREXDATA, ASTARA, POLICÍA NACIONAL, RAIOLA NETWORKS, WEALTH READER, SECURIZABLE, AI HACKERS, ARCANO, 4ELITECH, etc.

El congreso que se realizará en el auditorio Keynote Theatre y en dos salas de conferencia Solution & Tech Talks y Learning & AI Talks, con capacidad total para más de 300 asistentes, se impartirán Masterclass, Talleres prácticos, Demos, Casos de uso y de éxito, entre otros formatos, sobre deepfakes, IA, Biometría, Cloud, Datacenter, Normativa y Ciberresiliencia, Nuerociencia, empleo, entre otros, con el objetivo de proporcionar habilidades prácticas y conocimientos para enfrentar las amenazas emergentes. Expert@s nacionales e internacionales en ciberseguridad analizarán cuáles serán las principales tendencias y los retos en la protección de los datos. A través de ponencias magistrales, paneles de expertos, demos, sesiones interactivas de votación, entrevistas, entre otros, mostrarán los últimos avances en seguridad digital en una edición especial en la que no faltarán experiencias únicas, la música, el humor, rica comida y los buenos negocios.

En el marco de este evento se realizará la Reunión VIP anual 2025 de debate y networking entre CIOs, CTOs y CISOs para compartir en un desayuno privado de trabajo, las principales tendencias de ciberseguridad y, definir la hoja de ruta para los CISOs en 2025.

"Analizar las principales tendencias en ciberseguridad para el sector empresarial en 2025, así como la creciente incorporación de soluciones de IA en cada vez más productos, servicios y procesos empresariales, ofrece nuevas oportunidades a la vez que anticipa un crecimiento de los desafíos y las ciberamenazas. Las empresas deberán adaptarse e implementar ciberdefensas más robustas, inteligentes y proactivas. Conocer los retos y oportunidades del sector y, sobre todo descubrir la hoja de ruta y sus protagonistas son las principales razones por las que el Cybersecurity & Data Innovation Summit se consolida por sexto año en un hub de conocimiento que tiene como objetivo desarrollar una plataforma profesional para el debate y el networking", destaca Mariana González Robles, directora de Urban.

Para más información se puede consultar la web oficial del evento

Registro gratuito: https://bit.ly/41uYNp6