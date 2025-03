MCC Banking refuerza la seguridad financiera con su nueva tecnología de autenticación biométrica

MCC Banking lanza su innovador sistema de autenticación biométrica, reforzando la seguridad en las transacciones digitales y mejorando la experiencia de sus clientes MCC Banking introduce una solución avanzada basada en biometría facial y huella dactilar.

Esta herramienta, incorporada en su plataforma digital, permite a los usuarios acceder a sus cuentas y autorizar transacciones de forma más segura, rápida y eficiente, eliminando la dependencia de contraseñas tradicionales y disminuyendo considerablemente el riesgo de fraude.

Según el informe Trends in Finance 2025 de Statista, el uso de tecnologías biométricas ha registrado un incremento del 45% en los últimos tres años, lo que evidencia una tendencia global hacia mecanismos de autenticación más sólidos y confiables. La implementación de esta tecnología por parte de MCC Banking responde a esta evolución del mercado, ofreciendo a sus clientes una experiencia bancaria segura y a la vez cómoda.

"Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros clientes. Con la autenticación biométrica, eliminamos riesgos de suplantación de identidad y mejoramos el acceso a los servicios financieros sin comprometer la usabilidad de la plataforma", destaca Peter Van Louse, Vicepresidente de MCC Banking.

Las principales ventajas de esta innovación incluyen:

Acceso seguro y rápido : Eliminación de contraseñas convencionales y reducción del tiempo de autenticación.

: Eliminación de contraseñas convencionales y reducción del tiempo de autenticación. Protección contra fraudes : Identificación única y no transferible basada en características físicas del usuario.

: Identificación única y no transferible basada en características físicas del usuario. Experiencia de usuario mejorada: Mayor comodidad en cada operación, desde el inicio de sesión hasta la validación de pagos y transacciones. Además, esta solución se adapta tanto a dispositivos móviles como a equipos de escritorio, garantizando una experiencia homogénea en todos los canales digitales. La integración se realiza de manera progresiva para asegurar una transición sin complicaciones para los usuarios actuales.

"Este avance representa un cambio significativo en la protección financiera digital. Apostamos por la innovación constante para ofrecer a nuestros usuarios la máxima seguridad sin sacrificar la fluidez de uso en nuestras plataformas", agrega Peter Van Louse.

MCC Banking complementa esta nueva tecnología con herramientas de monitoreo proactivo, alertas en tiempo real y procesos de autenticación multifactorial, creando así un ecosistema digital robusto y confiable. El objetivo es prevenir accesos no autorizados, reducir incidentes de seguridad y fortalecer la confianza del cliente en los entornos digitales.

Sobre MCC Banking

MCC Banking es una entidad financiera global con un enfoque sólido en innovación tecnológica y seguridad digital. Con sede en los Países Bajos y operaciones en seis continentes, la organización se ha consolidado como un referente en banca digital segura, ofreciendo productos y servicios diseñados para proteger los datos de sus clientes y fomentar la inclusión financiera.