Sealmetrics consigue rastrear los datos de tráfico de cualquier web sin comprometer datos personales

Se estima que entre el 30% y el 50% del tráfico de una web se pierde debido a las cookies, motivo por el cual las empresas tienen dificultades para trackear el recorrido del usuario y, en consecuencia, se complica el poder determinar estrategias de marketing acertadas Sealmetrics, proveedor líder de soluciones de medición de tráfico web, ha revolucionado el mercado con su innovador sistema libre de cookies. En colaboración con Datarmony, Sealmetrics ofrece una solución que cumple estrictamente con la normativa de protección de datos, garantizando la privacidad del usuario y proporcionando a las empresas una herramienta eficaz para analizar el tráfico web sin sesgos.

"En Sealmetrics, creemos firmemente en un enfoque 'privacy first'. Nuestro sistema libre de cookies no solo cumple con las normativas más estrictas, sino que también asegura que nuestros clientes puedan analizar el 100% del tráfico web sin comprometer la privacidad del usuario. Estamos orgullosos de liderar esta revolución en la medición de tráfico web", afirma Rafael Jiménez, fundador y CEO de Sealmetrics.

El incumplimiento de la normativa conlleva sanciones severas

Datarmony y su partner Sealmetrics destacan que el incumplimiento de la normativa de protección de datos puede resultar en multas que pueden alcanzar el 4-5% de la facturación total de una empresa, afectando no solo el volumen de negocio en Internet, sino también la facturación total y la imagen de la compañía. Por ello, contar con un servicio como el de Sealmetrics, ofrecido por Datarmony, es crucial para las empresas.

Actualmente, las empresas enfrentan crecientes desafíos para diseñar estrategias de marketing de éxito a partir de tener un control de los datos de su negocio en Internet, debido al uso de cookies. La aceptación o rechazo de cookies por parte de los usuarios puede sesgar los datos de tráfico, lo cual afecta negativamente el análisis y los resultados de marketing.

Los directivos de Datarmony y Sealmetrics alertan sobre la creciente importancia de la cobertura legal debido al aumento exponencial de la piratería informática, impulsada por el mal uso de la inteligencia artificial. "Esto hará que para las empresas contar con Sealmetrics sea más necesario por protección, ya que cumple con la privacidad al 100%", afirman.

El gran reto de las empresas es la medición correcta de datos

En el contexto actual, las empresas enfrentan crecientes desafíos para rastrear su negocio en Internet debido al uso de cookies. La aceptación o rechazo de cookies por parte de los usuarios puede sesgar los datos de tráfico, afectando negativamente el análisis y los resultados de marketing. Sealmetrics estima que entre un 30% y un 50% de los datos de usuarios se pierden debido al uso de cookies.

Para abordar este problema, Sealmetrics ha desarrollado un sistema "cookies free" que permite analizar el 100% del tráfico en la web de sus clientes. El sistema que se ha creado, se ha planteado con un principio que desde la compañía han dejado muy claro: "Respetar la privacidad de las personas con los datos es un derecho fundamental", tal y como ha explicado el CEO de Sealmetrics, Rafael Jiménez.

La información controlada permite conectar con los clientes

Jiménez hace énfasis en la necesidad de tener unos datos ordenados que poder analizar. En un contexto con cada vez más información, se ha puesto en foco en la calidad de los datos que se miden, y cómo estos pueden tener un impacto significativo en todo el conjunto de una empresa. En esa línea, ha señalado que "en la guerra de los datos hay que tener el control de la información para que el negocio no pierda las riendas".

Gracias a la herramienta de Sealmetrics, ahora las empresas pueden tener a su disposición el 100% de los datos de los usuarios, y sin comprometer la privacidad de los mismos. Al disponer de un puzzle completo del público objetivo, se puede indagar con más profundidad sobre el tráfico que llega. En este sentido, Jiménez ha explicado que "ya no se trata solo de calcular el dato, sino de saber cómo se maneja y cómo se puede explicar".

La alianza entre Datarmony y Sealmetrics

Enric Quinteros, CEO de Datarmony, comenta: "La colaboración con Sealmetrics nos permite ofrecer a nuestros clientes una solución robusta y conforme a la normativa, que no solo protege la privacidad del usuario, sino que también mejora la calidad de los datos analizados. En un entorno donde la piratería informática y el mal uso de la IA están en aumento, es esencial contar con herramientas que garanticen la seguridad y la integridad de la información".