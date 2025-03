Miguel Zaragoza impulsa la digitalización energética de Zeta Gas con enfoque sostenible

Miguel Zaragoza fundador de Grupo Zeta impulsa una transformación tecnológica que fortalece las operaciones energéticas en América Latina y Europa La energía no solo se transporta: se gestiona, se controla y se transforma. Con esta premisa, Miguel Zaragoza, fundador de Grupo Zeta, ha impulsado una estrategia firme de digitalización operativa, que ha convertido a la empresa en un referente de modernización dentro del sector energético en los países donde opera.

Desde el control logístico hasta la eficiencia ambiental, la tecnología se ha integrado en cada etapa de la cadena energética, permitiendo a Zeta Gas optimizar la distribución, elevar los estándares de seguridad y reducir el impacto ambiental.

Tecnología aplicada a la seguridad energética

En el corazón de esta transformación está la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real, tanto en las plantas de almacenamiento como en las unidades de distribución. Esta infraestructura tecnológica permite prevenir incidentes, automatizar procesos críticos y garantizar un suministro continuo, con altos niveles de seguridad para colaboradores y usuarios.

"Invertir en tecnología no es solo una decisión técnica, es una muestra de compromiso con las personas y el entorno", destaca Miguel Zaragoza.

Flotas inteligentes y eficiencia logística

Uno de los avances más estratégicos ha sido la modernización de la flota de transporte, ahora compuesta por vehículos de bajas emisiones y equipados con tecnología de rastreo y gestión en tiempo real. Este sistema ha permitido optimizar rutas, reducir tiempos de entrega y disminuir el consumo de combustible, contribuyendo directamente a la reducción de la huella de carbono.

Además, los centros de distribución han incorporado plataformas digitales para la trazabilidad y el control de inventarios, lo que refuerza la transparencia y eficiencia operativa en todos los mercados donde opera Zeta Gas.

Sostenibilidad apoyada en la innovación

La digitalización también ha sido clave para implementar procesos más sostenibles. A través de sensores, sistemas inteligentes y automatización, Zeta Gas ha reducido fugas, optimizado el uso de energía y consolidado un modelo que cumple con los más altos estándares internacionales en sostenibilidad energética.

Estas tecnologías se aplican actualmente en países como España, Guatemala, Honduras y Costa Rica, fortaleciendo la presencia internacional de la compañía con operaciones seguras, limpias y eficientes.

Una visión tecnológica con impacto social

La apuesta por la innovación tecnológica no es nueva para Miguel Zaragoza. Su visión siempre ha estado orientada a crear modelos empresariales responsables, modernos y con impacto social real. Hoy, la digitalización de Zeta Gas representa un paso más hacia ese objetivo: un modelo energético capaz de responder a los desafíos del presente sin perder de vista el futuro.