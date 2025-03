Las Jornadas IoT de Cercedilla sitúan el ámbito rural a la cabeza de la Innovación y la Seguridad

Organizadas por Bluetel WiFi, mostraron las oportunidades y desafíos de la innovación en infraestructuras de acceso, seguridad, redes y voz aplicada a entornos rurales La brecha digital entre el entorno urbano y el rural es todavía una realidad y más de 600.000 hogares y empresas que viven y operan en pequeñas poblaciones siguen sin tener acceso a un Internet de calidad. Una situación agravada por el cierre de las centrales de cobre, "ADSL", que está desconectando o dejando con servicios muy precarios a miles de usuarios en zonas sin acceso a la fibra óptica. Frente a esta realidad, el acceso a Internet vía satélite y el Plan Único Demanda Rural ofrecen conexión de calidad en cualquier punto de España.

En este contexto, el operador madrileño Bluetel WiFi organizó en Museo del Esquí Paquito Fernández Ochoa de Cercedilla, Madrid, unas Jornadas IoT centradas en la Innovación y la seguridad en el ámbito Rural, dirigidas a entidades locales y empresas rurales, que reunieron a expertos y profesionales del sector para abordar soluciones tecnológicas clave que permitan mejorar la gestión y la conectividad en municipios, infraestructuras rurales y sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería, la logística y la hotelería.

Llevar el ámbito rural a la cabeza de la innovación

Según Javier Gómez, CEO de Bluetel WiFi, la actual tecnología de satelital ofrece conexión de calidad en cualquier punto de la geografía y "permite que los Ayuntamientos y Empresas en las zonas rurales puedan utilizar tecnologías de gestión y control basadas en IOT, que mejoran los servicios a los ciudadanos y la eficiencia rentabilidad de las empresas, facilitando su expansión, rápida y firme, ante la enorme competencia de las empresas globales".

Las Jornadas mostraron "todo lo que puede hacer la conectividad y el acceso a un Internet de calidad por los municipios, las entidades locales, las empresas locales, los vecinos y visitantes", a partir de casos de éxito en ámbitos como la digitalización, nuevos servicios y mejora de los servicios existentes a los ciudadanos, aplicación del IoT, cuidado del entorno natural, video vigilancia y seguridad, prevención de desastres, hiperconectividad, conectividad redundante, soluciones de realidad virtual y realidad aumentada, educación, cuidado de mayores, automatización de la gestión, ocio activo, impulso de la oferta turística, etc.

"Hemos dado-explica Javier Gómez- un nuevo impulso a la digitalización de los pequeños municipios, mostrándoles el estado del arte de tecnologías que les ayudarán a ofrecer más y mejores servicios y ser más eficientes".

Digitalización del ámbito rural

Dirigidas a alcaldes, técnicos municipales, responsables de infraestructuras y telecomunicaciones, entidades de desarrollo local y empresas con necesidades avanzadas de gestión en entornos remotos, las jornadas marcan un antes y un después en la digitalización del ámbito rural.

El CEO de Bluetel WiFi destacó el éxito de unas jornadas que "son una cita imprescindible para todos aquellos que buscan soluciones tecnológicas eficientes para mejorar la conectividad y la seguridad en áreas rurales. La implementación de estas tecnologías les permitirá garantizar la disponibilidad de servicios críticos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

Tecnologías claves para un entorno rural digital

Inauguradas por David Martín Molpeceres, Alcalde de Cercedilla, las jornadas ofrecieron un extenso programa de ponencias que abordaron temas clave en el desarrollo de infraestructuras críticas para el ámbito rural, de la mano de expertos en cada área.

Cuestiones como la Conectividad redundante vía satélite para entornos críticos, las últimas Soluciones e infraestructuras críticas de red, la Seguridad en entornos públicos y rurales, las nuevas Soluciones avanzadas de voz para el sector público y privado, la Conectividad en entornos rurales y la importancia de la comunicación satelital, la integración de plataformas y servicios IT avanzados, Cómo el Internet de las Cosas (IoT) está transformando la gestión rural y las Innovaciones en control y gestión del tráfico en entornos rurales.

El evento reunió a expertos de compañías líderes como Javier Hidalgo (Hispasat), David Tajuelo (Cambium Networks), Alfonso Lorenzo (BDM Hikvision), Juan Bautista (Alhambra), Guillermo Galán (Grupo Amper), Jorge Borges (IoT Carrier ONE) e Iván Moreno (Traffic Solution).

Revolución digital en la Sierra madrileña

Los ayuntamientos de la sierra madrileña están experimentando un proceso de transformación digital, si bien se siguen enfrentando a desafíos significativos relativos a su nivel de digitalización.

Para combatir este desfase digital, la Comunidad de Madrid y las empresas tecnológicas colaboran en proyectos como RETOMadrID, que se desarrolla en 43 municipios con menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de mejorar las habilidades digitales de los vecinos, especialmente en zonas más envejecidas. También se están instalando 120 Puntos de Inclusión Digital (PID) en diversos espacios públicos de la sierra, equipados con ordenadores, tablets y otros dispositivos tecnológicos, que ofrecen formación individualizada y personalizada para los residentes. Además, la Comunidad de Madrid impulsa la transformación digital en los municipios serranos, que incluye planes de capacitación, suministro de equipos informáticos, refuerzo de la ciberseguridad y formación para empleados públicos.

Destacan también la ⁠creación de una oficina de asistencia directa en materia de conectividad para los municipios menos poblados, que asesorará en temas como el cambio de emisión de la TDT y la instalación de fibra óptica; y la creación de tres espacios abiertos de innovación en zonas rurales, incluyendo la Sierra Norte y la Sierra Oeste, orientados a la formación digital de los residentes.