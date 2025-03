FECOMA continúa aportando valor a la Economía Social en diferentes Juntas de Distrito de Madrid

En marzo ha convocado la segunda de las tres jornadas -esta vez en Villa de Vallecas-, que en virtud de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la Federación está llevando a cabo en las juntas de distrito de Hortaleza, Vallecas y Latina, con el fin de favorecer el tejido de la Economía Social en los barrios de la capital y propiciar conexiones entre estas empresas FECOMA, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y como una de las actividades fruto del convenio recién firmado con el Consistorio madrileño en 2025, que es precisamente el Año Internacional de las Cooperativas, ha celebrado, en este mes de marzo, la segunda de las tres jornadas de diagnóstico y networking de la Economía Social (sociedades cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo de Iniciativa social, tejido asociativo y fundaciones) programadas en otras tantas juntas de distrito del municipio de Madrid.

Al encuentro, celebrado en el Centro Social Francisco Fatou, acudieron cerca de veinte portavoces de la Economía Social, en Villa de Vallecas. Lo abría Carlos González, concejal presidente de este distrito madrileño. González calificaba la reunión como una gran oportunidad para reflexionar, intercambiar experiencias y trazar conjuntamente una hoja de ruta que refuerce el papel de la economía social en nuestro territorio. El concejal se refirió a la Economía Social como "un modelo económico que sitúa a las personas en el centro, prioriza la cohesión social y el desarrollo sostenible por encima del beneficio individual y que ha demostrado ser resiliente, solidaria y transformadora". El munícipe destacó que el convenio firmado entre el Ayuntamiento y FECOMA "refuerza nuestro compromiso con el fomento de la Economía Social en todos los distritos de la ciudad, y espacialmente en Villa de Vallecas" y recordó que la Economía Social tiene, en este barrio, una base sólida y un gran margen de crecimiento. "Este encuentro permite identificar vuestras fortalezas, pero también escuchar vuestras necesidades, entender los desafíos que enfrentáis y explorar fórmulas de apoyo concretas desde lo público", terminó.

Por su parte, Carlos Jiménez, presidente de FECOMA recordó que el motivo de estas reuniones es el de "crear riqueza con valores", pues, según explicó, esto es lo que hace cada persona que decide emprender a través de las figuras jurídicas de cooperativas y sociedades laborales. "La Economía Social apuesta por una gestión eficaz, eficiente, ágil, moderna, pero con principios y valores", añadió. Por todo ello, Jiménez dio las gracias al Ayuntamiento de Madrid por propiciar esta iniciativa de divulgación de la Economía Social. "Como Federación, buscamos la forma y manera de que personas con talento, con ideas y con fuerza creativa se encuentren, a través de la asociación con otras personas, la forma y manera de emprender juntos y de hacer realidad un sueño", señaló.

El encuentro se planteó como un espacio de conocimiento mutuo entre las diferentes empresas y sociedades laborales de la economía social del distrito Villa de Vallecas, así como de asociaciones y fundaciones que también forman parte de ella, con el Ayuntamiento como facilitador. El objetivo principal de la actividad fue el de buscar sinergias y posibles colaboraciones futuras entre todos los presentes.

Por su parte, el director general de FECOMA, José Vidal García, recordó que estas reuniones son una de las novedades con las que se amplía en 2025 el convenio de FECOMA con el Ayuntamiento de Madrid, facilitando un acercamiento personalizado a todos los distritos. José Vidal recordó que desde FECOMA "gestionamos el emprendimiento colectivo, intentamos generar riqueza, empleo de calidad y empresas basadas en las personas y en la innovación social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid". La Federación se marca como objetivo que el valor de la Economía Social madrileña llegue al 10% del PIB, como ocurre en otras regiones, "un objetivo muy ambicioso, si tenemos en cuenta que la economía madrileña es la primera de España". Para lograrlo, FECOMA trabaja duro en los viveros de empresas, dando a conocer las fórmulas jurídicas y de hacer empresa de la Comunidad de Madrid. Cabe recordar, en este sentido, que gracias a las ayudas del Gobierno regional, una cooperativa puede arrancar con cuatro o cinco socios, con más de 30.000 euros, en un plazo de seis meses, ventajas con las que no cuentan empresas del ámbito capitalista.

Por último, García hizo un diagnóstico de la Economía Social en el distrito de Villa de Vallecas, donde hay 39 cooperativas, 9 sociedades laborales, 4 empresas de Inserción, un centro especial de empleo de iniciativa social, y un número indeterminado de asociaciones y fundaciones. "Se trata de un distrito grande, con pocas empresas de Economía Social aún, y por lo tanto con mucho potencial", terminó

A continuación intervenían los emprendedores, como Eva Ortuñez, de Famylias. Ortuñez explicó que la cooperativa desarrolla iniciativas que favorecen la inserción social y laboral de personas que viven situaciones de vulnerabilidad, generando recursos que permiten visibilizar y poner de manifiesto la diversidad como base de riqueza y crecimiento de la sociedad. Uno de los proyectos más interesantes que desarrollan es el de 'Moda con ética'. En él, Famylias trabaja con mujeres en situaciones de vulnerabilidad con el objetivo de insertarlas socio-laboralmente en el sector textil y del reciclaje textil. Gracias al proyecto, aprenden a coser y patronar, con técnicas de moda ética y condiciones laborales dignas.

Luis Conde, de Sísifo recordó que esta fue la primera cooperativa calificada como empresa de inserción en la Comunidad de Madrid. "Nacimos como una asesoría vinculada al cooperativismo y la economía social, con el objetivo de que esta forma jurídica se incorporara modelo de las empresas de inserción", señaló. Y, debido a la vinculación de la asesoría con entidades sociales que desarrollaban actividades económicas, Sísifo se introdujo en el mundo del reciclaje textil. Ahora, el proyecto ha beneficiado ya a más de 20 personas.

Sandy Lilian, secretaria técnica de AMEI, explicó que, a esta asociación están adscritas 30 empresas de inserción en la Comunidad de Madrid, y recordó que en 2025 celebran sus primeros 30 años de actividad. AMEI cuenta con un amplio catálogo de servicios, como jardinería, limpieza, restauración o mensajería. "El valor añadido de nuestras empresas consiste en que no sólo se preocupan de que las personas aprendan a ejecutar un servicio, sino que también, a través de nuestro equipo de técnicos de acompañamiento, nos aseguramos de que el resto de sus necesidades también estén cubiertas y tengan todas las herramientas necesarias para salir al mercado laboral ordinario", explicó. Por otra parte, Lilian también destacó la importancia de fomentar la contratación pública, reservada para empresas de inserción así como la importancia de este tipo de encuentros, "en los que estamos encantados de participar, para conocer otros proyectos de la economía social y hacernos más fuertes".

Esperanza Camarasa, de Abierto hasta el Amanecer, explicó cuál es el proyecto de esta cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro, compuesta por un equipo de profesionales comprometidas y con experiencia en formación, gestión y desarrollo de proyectos innovadores en diversas áreas que trabaja por la transformación social, hacia una sociedad más justa, democrática, equitativa, feminista, participativa y sostenible.

Ana Isabel García, de ASALMA, transmitió en la reunión el propósito y las fórmulas de emprendimiento a través de las sociedades laborales y participadas y el objetivo de esta asociación para la contribución al fortalecimiento de la Economía Social en la Comunidad de Madrid, mientras que José Manuel Domínguez representó al conjunto de empresas de ASVIVA (Asociación Empresarial Polígono Villa de Vallecas). Eduardo Acosta de Cooperama, recordó que la Unión de Cooperativas de Trabajo de Madrid presta servicios propios a los proyectos cooperativos, tanto a los ya establecidos como a los grupos promotores de iniciativas cooperativas, dentro de ámbitos como la asesoría, la intercooperación, la información y la formación.

Por último, también intervinieron Sergio Serrano, de Hogar Sí, una entidad de iniciativa social, no lucrativa, independiente y plural, de ámbito estatal creada en 1998 que trabaja para conseguir que ninguna persona viva en la calle, y Manuel López Luque, de Textil empleo, una empresa de inserción de recogida y venta de ropa usada que apuesta por el aprovechamiento y la reutilización textil.

Al final de todas las intervenciones públicas, se entabló debate para señalar los focos de interés de cada uno de los participantes y se exploró la búsqueda de posibles soluciones para abordar las problemáticas detectadas. Igualmente, se dio un espacio para que las entidades pudieran establecer contacto con los proyectos que habían sido de su interés.