´Cómo vivir después de la muerte´; Un legado de amor y resiliencia.

Lilly Méndez presenta su obra transformadora sobre el duelo y la vida más allá de la pérdida.

CÍRCULO ROJO.- Con un enfoque profundamente humano y sanador, Lilly Méndez nos invita a recorrer un viaje de autodescubrimiento en su libro ¿Cómo Vivir después de la Muerte?, publicado por Editorial Círculo Rojo. Esta obra no es solo un libro sobre el duelo, sino una guía para transformar la pérdida en una oportunidad de crecimiento personal y amor eterno.

Inspirado en su propia historia de superación tras la muerte de su padre, Méndez combina su experiencia como counsellor especializada en inteligencia y gestión emocional con el desarrollo del método C.R.E.C.E.R., un enfoque que acompaña al lector a través de las distintas etapas del duelo: Crisis, Renegar, Enojo, Colapso, Evolución y Resiliencia. A través de estas fases, la autora nos recuerda que el duelo no se supera, sino que se transita con amor y compasión.

“Este libro es un abrazo para quienes han perdido a un ser querido, una relación, un empleo o incluso a sí mismos en un momento de crisis. Es una invitación a sanar y a redescubrir la vida desde el amor”, explica Méndez. Con un estilo cercano y profundo, la autora comparte herramientas prácticas para aprender a honrar la memoria de quienes ya no están, sin olvidar la importancia de seguir adelante.

Con una narrativa conmovedora y repleta de reflexiones, ¿Cómo Vivir después de la Muerte? se convierte en un referente imprescindible en el acompañamiento al duelo, especialmente en una sociedad que a menudo evita hablar de la muerte. En cada página, Lilly Méndez nos recuerda que la vida, con todas sus contradicciones, siempre encuentra una forma de florecer.

SINOPSIS

En ¿Cómo vivir después de la muerte?, Lilly Méndez nos invita a navegar por el tumultuoso océano del duelo a través de su innovador método CRECER: Crisis, Renegar, Enojo, Colapso, Evolución y Resiliencia. A medida que seguimos su guía compasiva, descubrimos que el duelo no solo representa uno de los mayores retos del ser humano, sino también una poderosa maestra.

La obra nos lleva a explorar cómo, a través del amor —no solo por quienes hemos perdido, sino también por nosotros mismos— podemos construir un puente hacia un futuro lleno de significado. Al enfrentar juntos la crisis del duelo, aceptar la reniega de nuestras emociones y transitar por el inevitable enojo y doloroso colapso, aprendemos a confrontar la realidad con valentía. Cada uno de estos momentos se convierte en una lección fundamental en nuestro viaje hacia la sanación.

A lo largo del texto, somos testigos de cómo la evolución personal puede surgir de las cenizas de la tristeza. La resiliencia se convierte en nuestra mejor aliada, permitiéndonos avanzar hacia una vida que honra y recuerda lo que hemos perdido. Lilly nos recuerda que no estamos solos en este viaje; estamos conectados por nuestras experiencias de amor y pérdida, y cada paso hacia adelante permite que renazcamos con significado y paz.

Al cerrar este libro, encontramos en el amor un poder transformador. La memoria de aquellos que hemos amado se convierte en una fuente de inspiración y fortaleza. Las lágrimas que hemos derramado son las que han hecho florecer nuevas esperanzas. Este libro no es un adiós, sino un nuevo amanecer, una invitación a continuar el viaje, cargados no del peso del pasado, sino con la ligereza de lo que está por venir.

¿Cómo vivir después de la muerte? es un testimonio de la capacidad humana para florecer en medio del duelo, una guía para aquellos que buscan vivir con el amor resiliente que nunca se apaga, transformando y renovando su vida. Que este cierre sea el inicio de un nuevo capítulo en el que el amor y la historia personal continúen guiando nuestro camino hacia el futuro.

AUTORA

Lilly Méndez es una destacada profesional nacida en Costa Rica, siendo la tercera de siete hermanos. A lo largo de su vida, ha desarrollado una sólida conexión con sus valores fundamentales, los cuales considera la brújula que le guía hacia una existencia coherente y auténtica.

Es lifecoach con competencias avanzadas, certificada y experta counsellor en gestión y apoyo emocional en el duelo; certificada en inteligencia emocional; experta internacional en desarrollo de valores y practitioner de programación neurolingüística. Estas habilidades le han permitido asistir a otros en momentos difíciles, ofreciendo apoyo basado en valores, amor y empatía.

Con más de 12 años de experiencia en asistencia a familias que enfrentan la pérdida de un ser querido, la trayectoria de Lilly abarca el ámbito de los servicios funerarios, donde ha brindado apoyo esencial durante el proceso de duelo. Su compromiso se tornó personal tras la dolorosa pérdida de su padre, lo cual la impulsó a formarse en diversas áreas para cubrir las carencias de su propio proceso de duelo.

Lilly desarrolló el método CRECER, que se basa en las cinco etapas del duelo de la doctora Kübler-Ross, añadiendo amor, valores y empatía en cada paso del proceso. Este enfoque innovador tiene como objetivo marcar una diferencia significativa en la forma en que las personas transitan por el duelo.

Para Lilly Méndez, el amor trasciende el tiempo y la distancia, permitiendo que las personas vivan eternamente en la memoria y el espíritu de quienes las han amado. Con su carisma y compromiso inquebrantable, Lilly se posiciona como una guía y faro de esperanza y sanación para aquellos que atraviesan el dolor del duelo.