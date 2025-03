The Battery Show Europe regresa y se amplía con el lanzamiento de Energy Storage Summit Germany

Ya está abierto el plazo de inscripción para el principal acontecimiento internacional sobre baterías, vehículos eléctricos y almacenamiento de energía The Battery Show Europe and Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, el único evento de la región dedicado a la fabricación de baterías y a las industrias tecnológicas de vehículos eléctricos e híbridos, anuncia los detalles de su edición de 2025.

El acto presentará una nueva ubicación conjunta con la Cumbre del Almacenamiento Energético de Alemania, que pondrá de relieve el rápido ascenso de este país en el sector europeo del almacenamiento. El mercado alemán de almacenamiento de energía, antaño impulsado principalmente por la demanda residencial, se está ampliando a los servicios públicos, lo que refleja la creciente necesidad de una gestión estable y eficiente de la energía. A medida que se generalizan las fuentes de energía renovables, las soluciones de almacenamiento de energía son esenciales para equilibrar la demanda de la red, garantizar la fiabilidad y apoyar la expansión de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. La cumbre ofrecerá oportunidades para explorar las políticas reguladoras, las estrategias de inversión y las innovaciones tecnológicas que están definiendo el futuro del almacenamiento de energía a gran escala en Europa.

Battery Show Europe también inaugura The Battery Tech Theatre, un espacio educativo de acceso gratuito situado en el pabellón de exposiciones que mostrará los últimos sistemas y componentes de baterías, así como la tecnología de los vehículos eléctricos e híbridos.

"El mercado europeo se encuentra en un momento crucial de la transición energética. Mientras que el año pasado el crecimiento de los vehículos eléctricos se estabilizó temporalmente, el impulso está cambiando a medida que las mejoras en la infraestructura y la cadena de suministro aceleran la adopción", afirma John Lewinski, Vicepresidente de Informa Markets Engineering. "The Battery Show Europe sirve como plataforma clave para abordar estos retos de desarrollo, ya sea escalando la producción de baterías o avanzando en soluciones de almacenamiento de energía para la accesibilidad, asegurando que los profesionales de la industria tengan los conocimientos y recursos necesarios que den forma al futuro de la movilidad y el almacenamiento de energía en todo el mundo".

La extensa agenda de conferencias explorará temas críticos a los que se enfrenta actualmente el sector de las baterías avanzadas, como el fortalecimiento de las cadenas de suministro locales a través de asociaciones internacionales, la superación de los obstáculos en la ampliación de la producción de baterías en Europa, así como los avances pioneros en la tecnología de celdas cilíndricas. The Battery Tech Theatre también se inaugurará este año junto con el ya establecido Open Tech Forum, un espacio educativo secundario y gratuito situado en el pabellón de exposiciones, en el que se mostrarán las últimas novedades en sistemas y componentes de baterías, así como en tecnología de vehículos eléctricos e híbridos.

Los asistentes también podrán seleccionar temas educativos adicionales para descubrir contenidos más específicos sobre tecnologías avanzadas de baterías, integración de vehículos eléctricos e híbridos y fabricación y cadena de suministro de baterías. Con debates en profundidad y soluciones prácticas, The Battery Show Europe es la principal plataforma para satisfacer la creciente demanda, al tiempo que se refuerzan las cadenas de suministro y avanza la tecnología a escala mundial.

Los pabellones dedicados a las baterías y el almacenamiento de energía acogerán a más de 1.100 expositores, entre los que se incluyen BECKHOFF, Bosch Rexroth, Dow, Henkel, Schunk, Honeywell, SIEMENS, Lead Intelligent Equipment, Stäubli, DUPONT, Lyric Automation Germany GmbH, ZELTWANGER Leaktesting & Automation GmbH, GROB, Parker y muchos más.

Los registros para The Battery Show Europe and Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe se pueden hacer en www.thebatteryshow.eu

Sobre The Battery Show

The Battery Show es el mayor y más completo evento sobre tecnología avanzada de baterías, que se celebra junto con la Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, la única feria y conferencia dedicada exclusivamente a las baterías avanzadas y a la transmisión de vehículos eléctricos e híbridos. Los visitantes de nuestras ferias pueden descubrir y probar los últimos productos, tecnologías y soluciones de casi mil proveedores, relacionarse con decenas de miles de asistentes y acceder a una amplia oferta formativa a través de múltiples temas y sesiones técnicas. The Battery Show está organizado por Informa Markets Engineering e incluye The Battery Show Europe, The Battery Show North America y The Battery Show India. En 2025, Informa Markets Engineering lanzará The Battery Show South y The Battery Show Asia. Entre los medios de comunicación asociados figuran Informa Market's Battery Technology y DesignNews.

Más información en informamarkets.com.

Sobre Informa Markets Engineering

La cartera de Ingeniería de Informa Markets, una filial de Informa plc (LON:INF), es el principal productor de eventos B2B, editor y negocio de medios digitales para la industria de fabricación avanzada basada en la tecnología de 3 billones de dólares del mundo. Nuestros productos impresos y electrónicos ofrecen información fiable al mercado de la ingeniería y aprovechan nuestra base de datos propia de 1,3 millones de nombres para conectar a los proveedores con los compradores y las personas influyentes en la compra. Producimos más de 50 eventos y conferencias en una docena de países, conectando a profesionales de la fabricación de todo el mundo. La cartera de Ingeniería está organizada por Informa, el organizador de exposiciones líder en el mundo, que da vida a una amplia gama de mercados especializados, desbloqueando oportunidades y ayudándoles a prosperar los 365 días del año. Más información en informamarkets.com.