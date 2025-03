´Este cuervo fue el cantante de mi banda´; La catarsis literaria de Estela Tello Sancho

Una obra audaz, surrealista y profundamente honesta que desafía los límites de la realidad.

CÍRCULO ROJO.- En el vasto panorama literario contemporáneo, donde las fronteras entre lo autobiográfico y lo ficticio se diluyen con frecuencia, aparece "Este cuervo fue el cantante de mi banda", de Estela Tello Sancho. Un libro que, sin ataduras, nos sumerge en una narrativa visceral y transgresora, donde el humor, el caos y la cruda sinceridad se convierten en vehículos de exploración emocional. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este relato promete marcar un antes y un después en la manera de contar historias.

Un viaje literario sin concesiones

Con una trayectoria que incluye guionismo, danza y música, Estela Tello Sancho se aventura en el universo literario con una voz propia y sin miedo a la experimentación. "Este cuervo fue el cantante de mi banda" nace de una pulsión interna irrefrenable por expresarse y de la necesidad de compartir experiencias que, si bien parten de hechos reales, se transforman en una narrativa surrealista e impactante.

El lector se encontrará con una serie de episodios que transitan entre lo onírico y lo tangible, entre la locura y la lucidez. Tello Sancho nos ofrece un relato en el que la realidad se descompone en fragmentos de memoria, diseccionando lo absurdo de la existencia con una ironía afilada y un trasfondo emocional devastador.

Para los que han sido llamados "locos" por pensar diferente

La obra está dirigida a aquellos lectores que buscan autenticidad y diferencia, que están dispuestos a adentrarse en territorios narrativos donde las reglas no existen y donde el humor negro se entrelaza con la reflexión más profunda. En sus páginas, Tello Sancho ofrece un refugio para quienes alguna vez se han sentido incomprendidos, para aquellos que han sido tachados de "locos" simplemente por ver el mundo desde una perspectiva distinta.

Un libro para sentir, reír y enfrentarse a lo incómodo

La prosa de Tello Sancho está impregnada de honestidad brutal. No teme sumergirse en los rincones más oscuros de su historia personal ni en las experiencias que la han marcado. "Este cuervo fue el cantante de mi banda" invita a "nadar en el fango", a enfrentar lo incómodo y lo doloroso sin filtros ni concesiones, pero con la certeza de que, en medio de la crudeza, siempre hay espacio para la risa.

Con referencias que evocan el espíritu de El guardián entre el centeno, este libro no solo desafía géneros y etiquetas, sino que también se convierte en un testimonio literario de resistencia y autenticidad.

SINOPSIS

Un libro apto solo para chiflados. No te lo tomes demasiado en serio: no es autoayuda, no pretende ayudarte, no es una guía espiritual ni conductual. Te aseguro que no soy un buen ejemplo a seguir.

Te relato algunas vivencias, otras que me habría encantado vivir, algunos sueños que tuve y otros que me gustaría haber soñado, sin mayor pretensión que la de expresarme libremente y cobrarte por ello.

Encontrarás un baile entre la realidad y la fantasía, en el que tú decides qué ocurrió de verdad y cuánto hay de novela. De esta manera, mientras lo lees, serás el partícipe final en la construcción de esta historia de vida surrealista.

AUTOR

Estela Tello ha disfrutado de muchas artes: la música, la danza, el cine. Al conocer las prácticas ancestrales, descubre que el arte puede utilizarse no solo para expresar el mundo interior, sino también para sanar y conectar con el mundo de la naturaleza, encontrando en la escritura una completa entrega a la vida y a los demás.

Dedicado a la familia, amigos y demás locos que se cruzaron en mi camino; también a mis hermanos animales: los que siguen aquí, los que ya no están y los que vendrán.