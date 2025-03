Influencers y publicidad; De la recomendación a la obligación

En la era digital actual, los influencers se han convertido en los nuevos líderes de opinión, capaces de movilizar masas y generar un impacto significativo en el consumo de productos y servicios. Sin embargo, la publicidad encubierta ya no es solo una cuestión de interpretación, sino una obligación regulada que afecta a marcas, agencias y creadores de contenido.

Alba Martínez-Legal Compliance Specialist Derecho & Cultura en Grupo Carrillo, explica con detalle este novedoso e interesante asunto.

A lo largo de los últimos años, las resoluciones de organismos como Autocontrol han dejado claro que los creadores de contenido y las marcas deben cumplir con un conjunto de directrices para asegurar que el público esté completamente informado sobre la naturaleza comercial de una publicación. El incumplimiento de estas regulaciones puede conllevar sanciones económicas y, lo que es aún más grave, daños irreparables en la reputación tanto de los creadores de contenido como de las marcas involucradas.

La normativa: Claridad y transparencia en las colaboraciones comerciales Uno de los pilares fundamentales de esta nueva normativa es el principio de transparencia. Según el artículo 5 del Código de Conducta sobre el uso de influencers en la publicidad, todas las colaboraciones comerciales deben ser claramente identificadas. Esto no solo busca garantizar la protección de los derechos de los consumidores, sino también promover una cultura de honestidad en la publicidad digital. Las publicaciones patrocinadas o las recomendaciones de productos no pueden presentarse como opiniones personales o recomendaciones espontáneas si en realidad están motivadas por intereses comerciales.

Para cumplir con este principio de transparencia, se exige el uso de términos inequívocos que identifiquen la relación comercial, tales como "publicidad", "publi", "en colaboración con..." o "patrocinado por". Este tipo de términos dejan claro que la publicación tiene un objetivo comercial. Los mensajes ambiguos o poco claros, como el uso del hashtag "#ad", son insuficientes para cumplir con la normativa vigente.

El objetivo de estas regulaciones no es solo proteger al consumidor de ser influenciado de manera engañosa, sino también fomentar una relación de confianza entre los creadores de contenido y su audiencia. Al ser transparentes en cuanto a las colaboraciones comerciales, los influencers están respetando el derecho del público a conocer la naturaleza de lo que están consumiendo, lo que aumenta la credibilidad de su contenido.

Casos recientes: Consecuencias legales de la publicidad encubierta Las resoluciones de Autocontrol y otros organismos de regulación han dejado claro que las autoridades no están dispuestas a pasar por alto el incumplimiento de estas normas. Un ejemplo reciente, el caso de Samsung y la influencer Sandra Barneda, en el que Autocontrol dictaminó que la marca incumplió la normativa al no señalar explícitamente el carácter publicitario de ciertas publicaciones, ha marcado un precedente importante. Las consecuencias de este tipo de incumplimientos pueden ir más allá de la amonestación pública, afectando la credibilidad de las marcas y de los propios creadores de contenido.

Los efectos de no seguir estas normativas pueden ser perjudiciales en múltiples niveles. Desde una sanción económica por parte de los organismos reguladores hasta una pérdida de confianza por parte de la audiencia. La reputación de la marca puede verse seriamente afectada, y lo mismo ocurre con los influencers, quienes podrían perder seguidores y credibilidad. Además, los conflictos legales derivados de estas malas prácticas pueden dañar la imagen de los involucrados durante un largo período de tiempo.

La responsabilidad de los artistas y profesionales del entretenimiento En el ámbito del derecho audiovisual y cultural, es fundamental que managers, agencias y artistas velen por el cumplimiento de estas normativas en los contratos que firman con las marcas. Actualmente, en más del 90% los acuerdos de colaboración se exige expresamente que se cumplan estas obligaciones de transparencia, lo que refuerza su importancia tanto desde una perspectiva legal como reputacional.

Los contratos entre artistas y marcas deben especificar de manera clara la naturaleza comercial de las colaboraciones, para evitar malentendidos. Además, las marcas que contratan a influencers también tienen la responsabilidad de asegurarse de que estos cumplan con las normativas. Para los artistas y profesionales del entretenimiento, es esencial incorporar cláusulas específicas en sus acuerdos con marcas y agencias que garanticen que las promociones sean transparentes y legales.

No se trata únicamente de cumplir con la ley, sino de ofrecer al público una experiencia auténtica y sincera. La transparencia en las colaboraciones comerciales no solo refleja el respeto hacia los seguidores, sino que también fortalece la relación entre los creadores de contenido y su audiencia. En última instancia, esto se traduce en una mayor lealtad y confianza, lo que beneficia tanto a los artistas como a las marcas.

¿Se tienen dudas sobre la regulación de la publicidad en redes sociales? Si se es un influencer, una marca o un artista que trabaja en el entorno digital, es fundamental que se comprendan los riesgos legales y reputacionales asociados con la publicidad encubierta y cómo evitar las consecuencias de no cumplir con la normativa vigente.

Desde CARRILLO, como expertos en derecho cultural y audiovisual, asesoran a los clientes para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger su imagen en el mercado. La transparencia en la publicidad digital no solo es un imperativo legal, sino también un compromiso con la ética profesional y la confianza del público.