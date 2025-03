La periodista María Teresa Haering Portolés publica ´Mi ángel´, una obra única

La escritora presenta una obra en la que la emoción, la reflexión y la musicalidad de la palabra se convierten en protagonistas

El poemario está disponible en Amazon, El Corte Inglés, Fnac y libros.cc, entre otras plataformas

España, 24 de marzo de 2025.- La poesía sigue siendo un refugio para la sensibilidad y la exploración personal. En “Mi ángel”, María Teresa Haering Portolés reúne una colección de poemas escritos a lo largo de varios años, en los que plasma una evolución tanto artística como vital. Publicado por Editorial Círculo Rojo, el libro invita al lector a recorrer un camino donde la introspección, la búsqueda de la belleza y la emoción se entrelazan.

Desde sus primeras incursiones en la escritura, Haering Portolés ha sentido la poesía como una extensión de su propio ser. Con premios en certámenes literarios y experiencia en la declamación de sus propios versos, la autora describe su obra como "una manifestación del alma capaz de conectar con quienes la leen". Cada poema encierra una profundidad que trasciende las palabras, convirtiéndose en una ventana a los sentimientos más universales.

La poesía vuelve a estar de moda

Mi ángel es una obra con identidad propia. "Cada poema puede resonar en el lector de una manera única, dejando una huella imborrable", explica la autora. Su contenido está dirigido a quienes ven la poesía no solo como un género literario, sino como una herramienta para comprender el mundo y a sí mismos.

El libro incluye poemas inéditos, algunos de ellos galardonados, y otros que han sido recitados en diversos escenarios. A través de sus páginas, el lector transita por un espectro emocional que abarca desde la melancolía hasta la reafirmación de la esperanza. "La poesía es resistencia, pero también renacer", subraya Haering Portolés.

María Teresa Haering Portolés reafirma, con este poemario, su lugar en el panorama literario, ofreciendo una propuesta en la que la palabra se convierte en refugio y en testimonio. “Mi ángel” no solo se lee, se siente.

“Mi ángel” está disponible en la web de Editorial Círculo Rojo, en librerías seleccionadas y en todas las plataformas como Amazon https://www.amazon.es/%C3%A1ngel-Mar%C3%ADa-Teresa-Haering-Portol%C3%A9s/dp/8410739798

Un libro imprescindible para los amantes de la poesía.

SINOPSIS

María Teresa Haering Portolés nos muestra a través de la poesía y la prosa poética una gran capacidad de escritura repleta de sensibilidad y arte. La autora evoca en Mi ángel emociones con cada frase y retrata su visión personal del mundo.

Destaca su capacidad para construir con el lenguaje y conmover al lector.

La calidad de su estilo y la intensidad de su poemario han conmovido al público y a la crítica.

Mi ángel es una antología de poemas creada de forma sensible e inteligente. En sus páginas puedes encontrar varios temas, desde un análisis introspectivo de las emociones y los sentimientos, el amor, las relaciones humanas, la existencia, el paso del tiempo, la nostalgia, la belleza y la esperanza. La obra se caracteriza por su lenguaje reflexivo y vital. Destaca la extraordinaria capacidad de la autora para describir reflexiones, sentimientos y emociones en pocas palabras. La escritora considera que la belleza puede salvar el mundo y esta forma de sentir es una manifestación de la belleza que transmite la poesía. Mi ángel es una antología brillante y única.

AUTORA

María Teresa Haering Portolés nació en Madrid, aunque su primer apellido sea de origen suizo.

Es licenciada en Periodismo (2009) y en Publicidad y Relaciones Públicas (2007), con un título en Relaciones Internacionales.

Desde niña mostró su amor por las artes y la cultura, en especial por la escritura.

Algunas de sus influencias en la poesía son Pablo Neruda y Odón Betanzos, de cuya Fundación, que lleva su nombre, recibió un primer premio internacional siendo muy joven.

Durante su trayectoria ha realizado gran cantidad de publicaciones y entrevistas a personalidades relevantes a nivel nacional e internacional.

Mi ángel es un libro de poemas que refleja sentimientos e ideas con una impronta personal que muestra la mirada de la autora y su impecable estilo.