The Aroma Trace llega a España y revoluciona la arquitectura sensorial tras su internacionalización

La firma europea referente desde 2006 líder en la creación de odotipos, crea una aplicación única que dispone de la plataforma más revolucionaria para supervisar en tiempo real el aroma de un espacio.

Con clientes como AENA o los hoteles HYATT, el referente en más de 40 países ha llegado a España para enamorarnos con todas sus esencias y aromas biodegradables y sostenibles.

Una App que revoluciona el control de sus fragancias “El sentido del olfato es, tal vez, el sentido más enigmático y, sin embargo, el más íntimo de todos. No se le rinde la veneración que merecen (como la vista o el oído), pero su poder es secreto y absoluto. Un aroma puede abrir las puertas de la memoria con más precisión que cualquier imagen o melodía. En la fragancia de una flor, en la tibia humedad de la tierra recién llovida o en el perfume que se despliega en la brisa al atardecer, yace la esencia de momentos que creíamos perdidos” (Maxi Iannini)

Una fragancia estimula la sensación de descanso, o de euforia, de paz y relajación, en casa o en el trabajo, en un restaurante o spa,... simplemente poder jugar con los sentidos en espacios distintos, con aromas que te sugieran diferentes emociones.

En un mundo lleno de emociones diarias, sensaciones y capacidad de servicios y elección, experiencias innovadoras que generen una vida más cómoda, que evoquen momentos exclusivos de ocio o relax, y que envuelvan en un halo de paz o de alegría, que acompañen en nuestra vida, son fundamentales.

THE AROMA TRACE, tras más de 20 años de experiencia, ha creado un concepto totalmente innovador: la arquitectura aromática. A través de la experiencia sensorial que proporcionan sus fragancias únicas, ahora enamora nuestra vida con la facilidad de hacernos felices a través de las esencias que trasladan a momentos, sueños, paisajes, espacios, momentos que seguro recuerdas gracias a su aroma.

Y junto a ello, la revolución de una APP exclusiva que dispone de una plataforma única donde controlar en tiempo real como se sienten las fragancias de tu oficina, hogar, espacio vital, negocio o incluso en los viajes.

Por eso, The Aroma Trace, que se caracteriza desde sus orígenes por situarse a la vanguardia de su mercado vuelve a sorprendernos con la tecnología más innovadora fruto de su constante investigación e inversión en desarrollo de I+D desde España: Los difusores inteligentes, que permiten gracias a sus sensores y a una plataforma online, que los usuarios, tanto particulares como empresas, puedan supervisar en tiempo real cada uno de los espacios del mismo modo que controlan la iluminación, sonido o clima garantizando que todas huelen según lo deseado.

Estos difusores inteligentes serán totalmente controlados mediante un sistema de suscripción a través de su app propia, donde se podrá ajustar la intensidad del aroma, controlar el consumo y encargar el repuesto. Una app revolucionaria y el primer sistema de este tipo en el sector de los aromas. Un control remoto del nivel de fragancia óptimo y correcto, conectividad del equipo en tiempo real 24/7.

La importancia del respeto al medio ambiente como otro de sus elementos diferenciadores The Aroma Trace, además, es la única firma que otorga una importancia primordial a la reducción de su huella de carbono mediante la implementación de prácticas respetuosas con el medio ambiente en toda su cadena de suministro y ciclo de vida de los productos.

Basada en un minucioso código ético, tanto los clientes como el medio ambiente son parte de los pilares fundamentales de esta empresa internacional. Mostrando con este código ético de buenas prácticas, su compromiso con el medio ambiente con prácticas respetuosas en todos los estamentos y procesos de trabajo. Con unas fragancias totalmente biodegradables, libres de crueldad animal y que no contienen componentes dañinos como augeo, parabenos, ftalatos, carcinógenos, mutágenos o disruptores reproductivos. Con la enumeración de todos sus ingredientes en el Registro del Acta de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA), garantizando total transparencia. Además, sus ambientadores personalizados son de los pocos que cumplen al 100% con los estándares de IFRA y cuentan con documentación de toxicología europea.