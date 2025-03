Susana Gilabert: "Es esencial visibilizar a la mujer en el sector retail y fomentar el trabajo conjunto"

Los Premios Vega Retail Mujer, son una iniciativa creada para reconocer y celebrar el liderazgo femenino en el sector retail español. Impulsados por la Asociación Española del Retail (AER), estos galardones destacan a mujeres que han transformado y enriquecido el panorama del comercio minorista en España con su visión, determinación y perspicacia En el marco de los Premios Vega Retail mujer, Susana Gilabert ha destacado la importancia de visibilizar el papel de la mujer en el sector retail y la necesidad de un trabajo conjunto entre hombres y mujeres para impulsar un cambio real en la industria.

"Es fundamental que sigamos generando espacios de diálogo y acción que refuercen el liderazgo femenino en el retail. No se trata solo de reconocer el talento de las mujeres, sino de asegurarnos de que tienen las oportunidades y el apoyo necesario para desarrollarse en igualdad de condiciones", ha señalado Gilabert, que insiste en liderar proyectos orientados al empoderamiento femenino es una iniciativa necesaria y positiva, pero ha comentado que algunas de las prácticas pueden desvirtuar estos objetivos: "Lo que no podemos permitir es que esta lucha por la igualdad se convierta en un espacio de competencia entre mujeres o en una oportunidad para lucrarse con negocios paralelos de coaching o formación que desvirtúan su esencia. El verdadero cambio se logra con un esfuerzo colectivo y desinteresado".

Con los Premios Vega Retail mujer, se busca no solo reconocer a las líderes del sector, sino también consolidar un entorno en el que la igualdad de oportunidades sea una realidad tangible.

"Debemos alejarnos de rivalidades innecesarias y apostar por la sororidad y la colaboración. Solo así podremos construir un futuro más justo e inclusivo para todas y todos", concluyó Gilabert.

Un evento que une inspiración y reconocimiento

La entrega de los Premios Vega Retail mujer se celebrará el próximo 23 de abril en el Centro Cultural Eduardo Úrculo (Pl. de Donoso, 5, Tetuán, 28029 Madrid), en una jornada estructurada en dos partes.

La jornada de mañana, conducida por Alejandra Nuño, estará enfocada en el liderazgo femenino en el sector retail, con la participación de expertas y líderes de la industria. Se abordarán temas clave como el emprendimiento, la diversidad y la igualdad en los comités de dirección. Será un espacio de aprendizaje, inspiración y networking donde se pondrá de relieve el talento y la innovación de las mujeres en el sector.

Por la noche, Sonia Dorado será la maestra de ceremonias de la gala de entrega de premios, un evento que reunirá a autoridades del Ayuntamiento de Madrid, patrocinadores, colaboradores y representantes del sector retail. La gala contará con una actuación musical en honor a las mujeres y culminará con un cóctel y cena privada, organizada por el Mercado de la Paz, destinada exclusivamente a los patrocinadores y colaboradores que apoyan la iniciativa.

Patrocinadores

La Asociación Española del Retail (AER) agradece el apoyo de los patrocinadores que hacen posible este evento, entre ellos:

Ayuntamiento de Madrid

Cinesa

Grupo Atlante

Svenson Su compromiso con la visibilidad y el liderazgo femenino en el sector retail es clave para seguir impulsando el cambio y promoviendo oportunidades para todas.

Para más información sobre los Premios Vega Retail Mujer y las diferentes modalidades de contribución, visitar www.premiosvega.com.

Sobre AER

La Asociación Española del Retail (AER) nace con el objetivo de ser la casa común de todos los profesionales del retail y de las empresas que dan servicio a esta industria. La AER tiene un firme objetivo: la difusión y el análisis de un sector estratégico como el retail y sus formas de consumo. Ser referentes de conocimiento del sector, nexo entre retailers y empresas proveedoras de servicios al retail, siempre bajo la pauta del conocimiento y las sinergias como eje fundamental.

Actualmente, la AER cuenta con cerca de 200 empresas asociadas, procedentes de 17 sectores diferentes y con una facturación conjunta de más de 145.000 M€.