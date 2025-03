EXTE: 3 claves para captar la atención en un entorno publicitario saturado de contenido

Para EXTE, los formatos innovadores, la personalización y la tecnología avanzada son esenciales para atraer a audiencias cada vez más saturadas En un mundo en el que los consumidores están continuamente rodeados de estímulos visuales y publicitarios, captar su atención se ha convertido en un desafío fundamental para las marcas. La saturación de contenido, impulsada por la multiplicidad de plataformas y dispositivos, obliga a repensar las estrategias publicitarias tradicionales.

El 70% de los españoles realiza actividades paralelas mientras ve la televisión, principalmente consultando su teléfono móvil, según un estudio del sector. Este comportamiento refuerza la necesidad de las marcas de adaptarse a un entorno multicanal en el que los consumidores no solo buscan productos o servicios, sino una experiencia publicitaria que se alinee con sus intereses, necesidades y comportamientos de consumo.

La publicidad ha dejado de ser un mensaje unidireccional y ha evolucionado hacia un modelo en el que destacan aquellas marcas que apuestan por formatos innovadores y soluciones tecnológicas. Estos enfoques permiten una comunicación más personalizada y respetuosa con el usuario. Ya no es suficiente con estar presentes en múltiples canales; es fundamental coordinar los mensajes y garantizar su coherencia y relevancia en cada punto de contacto. Borja Valdivielso, Head of Digital de EXTE, subraya la importancia del enfoque multicanal como una prioridad estratégica para las marcas.

Estrategias efectivas para captar la atención

En un entorno de consumo rápido y fugaz, las estrategias de publicidad deben evolucionar. La clave está en optimizar el mensaje para el dispositivo y contexto en el que se visualiza. La publicidad móvil es, sin duda, una de las principales apuestas. Según un informe realizado por ONTSI, el 87% de los internautas españoles realiza compras online, en su mayoría a través de dispositivos móviles. Borja Valdivielso destaca que los usuarios buscan inmediatez y simplicidad al interactuar desde el móvil. En este contexto, el diseño de piezas publicitarias ágiles y directas se vuelve esencial para captar su atención en los primeros segundos.

La publicidad programática y la segmentación avanzada, como la geolocalización, son esenciales para mejorar el rendimiento de las campañas. Estas herramientas permiten personalizar los anuncios según la ubicación y el comportamiento del usuario, lo que hace que el mensaje sea más relevante y ajustado a sus intereses. Al ofrecer publicidad más precisa y menos intrusiva, se incrementan las probabilidades de conversión, asegurando una experiencia más efectiva y alineada con las necesidades del consumidor.

Optimización según el dispositivo

Para maximizar el impacto de los anuncios, la personalización debe ir más allá del mensaje y adaptarse a cada dispositivo es esencial. En el caso de los smartphones, los anuncios deben ser breves, directos y fáciles de consumir. En cuanto a PC, portátiles y tablets, estos pueden ofrecer un mayor nivel de detalle, ya que los usuarios suelen dedicar más tiempo a informarse antes de tomar una decisión de compra. Para Smart TVs, el formato visual más amplio permite a los anuncios utilizar gráficos y vídeos atractivos para cautivar la atención de los espectadores. Borja Valdivielso señala que cada dispositivo tiene su propio lenguaje, por lo que comprender cómo interactúan los usuarios en cada pantalla es fundamental para definir tanto el formato como el tono del mensaje.

Mejora de la experiencia de compra

A medida que los consumidores se enfrentan a una oferta publicitaria cada vez más intrusiva, mejorar la experiencia de compra se vuelve esencial. Estrategias de segmentación como la publicidad contextual ayudan a integrar los anuncios en el contenido de manera que se perciban como relevantes y útiles, lo que mejora la receptividad de los usuarios. Borja Valdivielso afirma que la integración natural de la publicidad en los entornos digitales es una de las claves para generar confianza. Cuando el usuario percibe que el anuncio le aporta valor, su disposición a interactuar y convertir aumenta notablemente.

Velocidad, simplicidad y adaptación tecnológica

Según Google, más de la mitad de los usuarios encuestados (53%) abandona una página si tarda más de 3 segundos en cargar. Por lo tanto, es indispensable optimizar los tiempos de carga y garantizar que los diseños sean intuitivos. Además, la adaptación tecnológica es otro factor clave para captar la atención del consumidor. Tecnologías emergentes como la realidad aumentada (AR) y la inteligencia artificial (IA) ofrecen experiencias inmersivas y personalizadas que no solo capturan la atención, sino que también mejoran la satisfacción del usuario. Estas herramientas permiten una mayor interacción con los productos y servicios, haciendo que el consumidor se sienta más conectado con la marca.

Según Borja Valdivielso, la capacidad de captar la atención del consumidor de manera precisa y relevante es clave en un entorno digital cada vez más complejo. En EXTE, se centran en crear soluciones publicitarias que optimicen los puntos de contacto con el usuario, ofreciendo una experiencia fluida y personalizada, adaptada a los dispositivos y comportamientos de consumo actuales.