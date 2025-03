Asesor.Legal recibe más de 10,000 consultas legales en febrero con un 89,4% satisfacción, demostrando la efectividad y autonomía de su IA

Madrid, 25 de marzo – Asesor.Legal, la plataforma de asesoramiento legal basada en inteligencia artificial (IA), ha alcanzado un importante hito en su desarrollo al recibir más de 10,000 consultas legales durante el mes de febrero. Con un 89,4% satisfacción, los resultados destacan la creciente efectividad del asistente virtual, que ha demostrado una capacidad sobresaliente para gestionar un volumen masivo de consultas, a menudo sin intervención humana.

Estos datos demuestran la autonomía de la IA en la resolución de consultas legales, lo que no solo pone de relieve la eficiencia del sistema, sino también cómo la inteligencia artificial se ha integrado de manera efectiva en el sector legal. Con un 85.8% las consultas resueltas de forma autónoma, la plataforma ha logrado ofrecer respuestas precisas y oportunas a los usuarios sin la necesidad de que un abogado intervenga directamente en cada consulta inicial.

Los datos también muestran que la gran mayoría de las respuestas proporcionadas fueron bien recibidas por los usuarios, con un 89.4% de respuestas marcadas como positivas. En contraste, solo un 6.2% de las respuestas fueron calificadas negativamente, lo que resalta la alta calidad y precisión del asistente virtual.

Para aquellos casos en los que el asistente virtual no pudo proporcionar una respuesta adecuada, un 4.1% las consultas (aproximadamente 410) fueron derivadas al equipo humano de Asesor.Legal, lo que demuestra la capacidad del sistema para manejar la mayoría de las interacciones de manera eficiente, mientras mantiene el control y la supervisión humana cuando es necesario.

Uno de los aspectos más destacados de los resultados es el hecho de que más del 11% de las consultas, lo que equivale a más de 1,100 casos, fueron derivadas a abogados especializados, garantizando que los usuarios recibieran el asesoramiento adecuado por parte de profesionales calificados.

Este flujo directo entre el asistente virtual y los abogados especializados pone de manifiesto cómo Asesor.Legal no solo ofrece respuestas automáticas, sino que también facilita la conexión de los usuarios con los expertos apropiados cuando es necesario.

El sistema de recomendación de los mejores despachos de abogados también ha demostrado ser altamente eficaz, con el asistente virtual siendo capaz de recomendar abogados especializados en más del 90% las consultas. Esto optimiza el proceso para los usuarios al dirigirlos rápidamente a los profesionales más adecuados para cada tipo de caso legal.

Las consultas de abogados urgentes y 24 horas, ha sido recurrente especialmente en fines de semana con multitud de consultas sobre la conducción bajo la influencia del alcohol, tenencia de drogas, y arrestos por peleas.

El uso de inteligencia artificial en el ámbito legal es cada vez más relevante, y Asesor.Legal ha sido un pionero al integrar esta tecnología en el proceso de consultas legales. La plataforma permite a los usuarios acceder a orientación legal de manera instantánea, sin la necesidad de esperar largas horas o días para contactar con un abogado. Esto es especialmente valioso para aquellos que necesitan respuestas inmediatas, como en casos urgentes de desahucios o disputas laborales.

En el contexto actual, donde la demanda de servicios legales sigue creciendo, la implementación de IA en plataformas como Asesor.Legal resulta ser una solución estratégica para afrontar el volumen de consultas. Además de mejorar la accesibilidad al sistema legal, también reduce los tiempos de respuesta, optimizando recursos tanto para los usuarios como para los despachos de abogados.

Asesor.Legal no solo ha demostrado ser un instrumento valioso para los usuarios, sino que también ofrece a los abogados la oportunidad de mejorar su productividad al delegar tareas repetitivas y menos complejas al asistente virtual. Esto les permite centrarse en casos que requieren un enfoque más especializado y detallado, aumentando la eficiencia en su trabajo y mejorando su capacidad de respuesta ante casos más complicados.

El éxito de Asesor.Legal en el mes de febrero no solo pone en evidencia la calidad del servicio proporcionado, sino también cómo la tecnología puede transformar la manera en que las personas acceden a la justicia. En un entorno legal donde la burocracia y los tiempos de espera a menudo se convierten en barreras, esta plataforma pone a disposición de los ciudadanos una alternativa rápida, eficiente y de bajo coste.

Con la continua mejora de su sistema de IA, Asesor.Legal sigue avanzando en la creación de soluciones legales accesibles y de alta calidad para todos los usuarios. Con más de 10,000 consultas recibidas en un solo mes y con más de 1,100 casos derivados a abogados especializados, la plataforma ha logrado establecerse como un líder en el sector, demostrando que el futuro del acceso a la justicia está cada vez más vinculado a la tecnología.

Sobre Asesor.Legal

Asesor.Legal es la primera plataforma en España que ofrece consultas legales gratuitas asistidas por inteligencia artificial, con un enfoque en la accesibilidad y la mejora de la experiencia del usuario. Desde su lanzamiento, ha impactado positivamente en la digitalización del sector legal, ofreciendo soluciones rápidas y eficientes a miles de personas cada mes.