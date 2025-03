Los profesionales de la edición enfrentan precariedad y falta de formación para gestionar su negocio

Invisibles en los informes del sector, excluidos de las protecciones laborales y con tarifas estancadas durante años, los profesionales de la edición —correctores, editores, maquetadores, traductores, diseñadores editoriales, entre otros— enfrentan un escenario cada vez más precario. Aunque su labor es esencial en la producción de libros y en la gestión de contenidos en múltiples industrias, trabajan mayoritariamente como autónomos sin estabilidad ni referencias claras sobre cómo estructurar su negocio y obtener ingresos sostenibles.

Este modelo no es casualidad, sino el resultado de una transformación del sector editorial que, desde hace años, ha externalizado servicios a gran escala sin garantizar condiciones laborales justas para los profesionales que sustentan la calidad de las publicaciones. Según el informe Comercio Interior del Libro en España 2022, el 85,7% las editoriales recurrieron a personal externo, y esta cifra sigue en aumento. Sin embargo, la realidad económica de estos profesionales no refleja el crecimiento de la facturación editorial: las tarifas que se pagan por sus servicios han permanecido congeladas o incluso han disminuido en algunos casos.

A este problema estructural se suma la falta de formación específica en la gestión del negocio para quienes trabajan por cuenta propia. A diferencia de los empleados de una editorial, que cuentan con un marco salarial y condiciones de contratación establecidas, los profesionales independientes de la edición deben encargarse de negociar tarifas, captar clientes, administrar su flujo de trabajo y ocuparse de la facturación y los impuestos sin contar con herramientas que les permitan hacerlo de manera eficiente.

Un vacío formativo que deja a los profesionales desprotegidos Si bien existen cursos especializados en áreas técnicas como corrección, maquetación o traducción, la mayoría de las formaciones disponibles están diseñadas desde la perspectiva de las editoriales, enfocadas en formar empleados, no emprendedores. Esto deja a los profesionales autónomos en una situación de desventaja, sin preparación para gestionar su negocio en un entorno cada vez más competitivo.

Mariana Eguaras, consultora editorial con 25 años de experiencia en el sector, fundó hace 15 años su consultoría especializada en asesoramiento, gestión y producción editorial. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con editoriales, empresas, instituciones y autores en distintos países, brindando asesoramiento en las diferentes fases de la edición, la producción y la promoción de libros. Su trabajo abarca no solo la industria editorial, sino también otros sectores donde la edición, la corrección y la producción de contenidos son fundamentales.

Además de su labor como consultora, comparte conocimientos a través de su blog, cuyos contenidos son utilizados en másteres, formación profesional y por otros profesionales del sector. También es profesora invitada universitaria y participa en conferencias y seminarios especializados. Ahora, da un paso más en la formación especializada con Profesionales de la Edición en Acción, un curso diseñado para dotar a correctores, editores, diseñadores editoriales, traductores y otros especialistas de herramientas concretas que les permitan estructurar su negocio, captar clientes y gestionar su trabajo de manera sostenible.

«No basta con hacer bien el trabajo; hay que saber venderlo y administrarlo. Muchos profesionales se enfrentan a la incertidumbre de no saber cuánto cobrar, cómo negociar con clientes o cómo hacer sostenible su actividad. La falta de referencias claras les deja a merced de condiciones precarias y honorarios insuficientes», explica Mariana Eguaras, directora de Mariana Eguaras - Consultoría Editorial.

La edición va más allá del sector del libro: oportunidades en otras industrias La demanda de servicios editoriales y de gestión de contenidos va más allá de la industria del libro. Sectores como la tecnología, la educación, la comunicación corporativa y el marketing requieren cada vez más profesionales especializados en la edición y estructuración de textos en distintos formatos. Sin embargo, muchos profesionales de la edición desconocen cómo ofrecer sus servicios en estos ámbitos, lo que limita sus oportunidades laborales y su crecimiento profesional.

«El sector editorial se ha transformado profundamente, y con ello, el papel de los profesionales de la edición. Ya no se trata solo de trabajar con libros, sino de entender que la edición está presente en múltiples industrias. Adaptarse a esta realidad es clave para la sostenibilidad de los profesionales independientes», añade Eguaras.

Una iniciativa que busca cambiar la forma en que los profesionales gestionan su negocio Profesionales de la Edición en Acción no es un curso técnico sobre edición o corrección, sino una formación enfocada en la estructura del negocio y el desarrollo profesional. Está dirigido a quienes desean establecer tarifas justas, captar clientes de forma efectiva, organizar su tiempo de manera eficiente y garantizar la viabilidad de su actividad profesional a largo plazo.

Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de abril, y el curso se desarrollará a partir del 22 de abril en modalidad en línea, con encuentros semanales en vivo.

Para más información, se puede acceder a cursopea.com/