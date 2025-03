Oncovix y Dr. Ramón Gutiérrez presentan PLPC; La plataforma que coordina la respuesta inmunológica contra el cáncer

California, EEUU, 2025 – En el congreso SITC 2025, el Dr. Ramón Gutiérrez y su equipo de Oncovix han presentado 3 destacados trabajos, uno de ellos cuáles refiere los avances de PLPC (Plataforma Bioactiva Multifuncional para la Reprogramación del Microambiente Tumoral). Este innovador bioterapéutico actúa como un programador inmunológico, optimizando la respuesta del sistema inmune contra el cáncer de forma precisa y coordinada.

PLPC: Reprogramación del microambiente tumoral para una respuesta precisa El microambiente tumoral (TME) representa un obstáculo crítico para la inmunoterapia, ya que promueve la inmunosupresión y protege al tumor de los mecanismos de defensa del organismo. PLPC trabaja como un re-programador inmunológico, identificando y modificando las señales que permiten al cáncer evadir el sistema inmune. Su acción reduce la producción de IL-10 y TGF-β en hasta un 35%, dos moléculas que favorecen el crecimiento tumoral, mientras que incrementa en más del 50% la actividad de IFN-γ y TNF-α, fundamentales para una respuesta inmune eficaz.

Los estudios in vitro han demostrado que PLPC promueve la apoptosis en hasta un 45-50% en líneas de melanoma y cáncer colorrectal, sin afectar significativamente a células sanas, confirmando su alto nivel de selectividad terapéutica.

PLPC: Listo para la producción a gran escala Un factor clave para la viabilidad de nuevas inmunoterapias es su capacidad de producción masiva sin depender de cadenas de frío restrictivas. PLPC ha demostrado estabilidad del 97% a 4°C y más del 90% a temperatura ambiente, lo que lo convierte en una opción altamente viable para su distribución global.

Además, el estudio de reproducibilidad ha validado que la producción de PLPC mantiene consistencia bioactiva en múltiples lotes, asegurando un perfil clínico estandarizado para su futura implementación.

Un nuevo paradigma en inmunoterapia personalizada A diferencia de otros tratamientos, PLPC no actúa como un simple agente inmunoestimulante, sino como un coordinador estratégico que programa la respuesta inmune. Su capacidad de reprogramar el microambiente tumoral lo posiciona como un candidato ideal para su combinación con inhibidores de puntos de control inmunológico y otras terapias avanzadas.

Expansión global: Oncovix prepara el escalamiento de PLPC Con estos resultados, Oncovix y el Dr. Gutiérrez han confirmado que PLPC está listo para su expansión internacional. Su estabilidad, viabilidad regulatoria y capacidad de producción lo convierten en una innovación clave para la inmunoterapia del cáncer.

“Estamos presenciando un avance sin precedentes en la inmunoterapia oncológica”, explica el Dr. Gutiérrez. “PLPC no solo activa el sistema inmune, sino que lo programa para actuar con precisión, optimizando su eficacia y reduciendo efectos adversos”.

La era de la inmunoterapia coordinada posee una valiosa nueva herramienta. PLPC para Oncovix es la nueva frontera en la lucha contra el cáncer.