La Ley de Segunda Oportunidad; Una solución para las finanzas personales y la salud emocional

Los expertos de Sin Deuda Group han logrado devolver la tranquilidad a un afectado por la deuda que debía más de 110.000 € tras recurrir a créditos rápidos para salir adelante

Más allá de los números, las deudas afectan profundamente la salud emocional. La Ley de la Segunda Oportunidad puede cambiarlo todo. La empresa especializada Sin Deuda Group ha devuelto la tranquilidad a un afectado por el sobreendeudamiento, logrando la cancelación de una deuda de 110.000 euros que le impedía seguir adelante.

Su debacle económica comenzó cuando recurrió a varios préstamos rápidos para poder cubrir sus gastos esenciales y hacer frente a varios imprevistos que implicaron reparaciones y reformas en su hogar.

Cuando recurrió a esta financiación, este afectado por las deudas, contaba con un empleo estable y un sueldo suficiente para afrontar la devolución de las deudas y el pago de sus intereses. Sin embargo, la pandemia y un ERTE prolongado redujo drásticamente sus ingresos, con los que apenas podía hacer frente a sus gastos básicos.

A pesar de sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones, se encontró atrapado en una espiral de deuda que afectó también a su bienestar emocional. “Las preocupaciones constantes sobre el dinero pueden causar ansiedad, estrés y culpa. Si no se gestionan adecuadamente, las deudas se convierten en una carga psicológica que afecta la calidad de vida y las relaciones personales. Ignorar el problema solo empeora el estrés y hace que la situación sea más difícil de resolver”, explica el abogado de Sin Deuda Group, Samuel Díaz. Esta empresa tiene una sólida trayectoria, con más de 62 millones de euros en deudas canceladas en toda España con la Ley de Segunda Oportunidad.

Este mecanismo legal en vigor en España desde 2015, ha emergido como una herramienta fundamental para miles de familias que enfrentan deudas que parecen insuperables. Ya sea por la pérdida de empleo, una situación laboral incierta, una enfermedad o gastos imprevistos, esta ley ha ofrecido una salida a quienes se encuentran atrapados en situaciones económicas complicadas.

“Antes de contactar con Sin Deuda Group tenía dudas sobre si se podría cancelar mi deuda, pero han realizado un trabajo excelente”, comenta el afectado, que prefiere no desvelar su identidad ahora que puede empezar de nuevo libre de la carga financiera que lo mantenía en un estado constante de ansiedad y preocupación.

El abogado de Sin Deuda Group, Samuel Díaz, destaca la importancia de la Ley de la Segunda Oportunidad: "Es fundamental comprender que este mecanismo legal no solo elimina las deudas, sino que también permite a las personas recuperar su confianza y empezar de nuevo, tanto en el ámbito financiero como personal."

Sobre Sin Deuda Group

Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación e inicio de actividad en Canarias, ha conseguido la cancelación de más de 62 millones de euros a nivel nacional, con un equipo de profesionales altamente especializado en este procedimiento legal continúa expandiendo sus servicios a clientes repartidos por toda España a través de la marca global y de las territoriales Andalucía Sin Deuda, Valencia Sin Deuda y Canarias Sin Deuda.

Contacto Sin Deuda Group:

info@sindeudagroup.com