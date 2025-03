My English House inspira en 'Reinventar la Educación' con su visión de futuro

La red educativa My English House participó el pasado sábado 22 de marzo en el Congreso Nacional de Educación “Reinventar la Educación”, celebrado en Torrevieja, donde destacó con un stand propio que reflejó su revolucionaria forma de enseñar inglés a través de experiencias reales, vivenciales y 100% en inglés.

La metodología de My English House fue sin duda una de las grandes protagonistas del evento. Su enfoque pedagógico, que pone en el centro al alumnado y apuesta por el aprendizaje a través de talleres prácticos, juegos, contextos reales y emoción, llamó la atención de decenas de profesionales del ámbito educativo que se acercaron al stand para conocer de cerca su innovadora propuesta.

Con una puesta en escena cercana, colorida y muy representativa del espíritu de la marca, el equipo de My English House mostró a los asistentes su universo educativo: materiales didácticos originales, libros propios, dinámicas interactivas y sus reconocidas mascotas, que forman parte esencial del día a día en sus centros. Todo diseñado por su propio equipo pedagógico, con el objetivo de que niños y niñas “vivan” el inglés y no solo lo estudien.

Representados por Hannah, manager de la red, el equipo compartió con docentes, responsables de centros y profesionales de la educación cómo están transformando la enseñanza del inglés en España con una propuesta activa, lúdica e inmersiva, completamente alejada de los métodos tradicionales centrados en la memorización.

“El aprendizaje sucede cuando se vive, se experimenta y se disfruta. Por eso en My English House los niños no memorizan inglés: lo usan, lo sienten y lo expresan”, explicaban desde el stand, que se convirtió en uno de los más visitados y fotografiados de todo el congreso.

Con presencia en múltiples localidades y un modelo educativo que ha demostrado su eficacia y atractivo, My English House continúa posicionándose como uno de los referentes nacionales en la enseñanza del inglés, impulsando un cambio real en las aulas a través del juego, la motivación y la experiencia.

Para más información sobre sus centros o sobre cómo abrir un propio centro franquiciado My English House, se puede visitar myenglishhouseacademy.com