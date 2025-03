El futuro ya ha empezado; los perfiles que no evolucionan pierden relevancia

La transformación digital en arquitectura, ingeniería y construcción avanza a un ritmo imparable, por lo que ignorarla ya no es una opción. En este sentido, Editeca lanza dos nuevos másters diseñados para que los profesionales del sector no pierdan competitividad ni oportunidades: el Máster BAIM: BIM + Inteligencia Artificial y el Máster en Innovación y Construcción Digital.

Ambos programas responden a una realidad ineludible: los perfiles que no dominen las nuevas herramientas y metodologías están viendo cómo su trabajo pierde valor en el mercado y cómo surgen nuevos profesionales más preparados para asumir los desafíos del futuro.

Perder el tren de la IA: una amenaza real La irrupción de la Inteligencia Artificial está cambiando la forma de trabajar en estudios de arquitectura, empresas de ingeniería y constructoras. Quienes no integren esta tecnología en su flujo de trabajo corren el riesgo de quedarse obsoletos. El Máster BAIM: BIM + Inteligencia Artificial enseña a utilizar herramientas como ChatGPT, Midjourney o Stable Diffusion para automatizar tareas, reducir errores y aumentar la eficiencia.

La falta de formación en este ámbito puede traducirse en menor productividad, pérdida de oportunidades y un perfil profesional menos competitivo frente a quienes ya están incorporando estas tecnologías.

No innovar es ceder terreno Mientras algunas empresas ya están incorporando procesos industrializados, impresión 3D o robótica, muchas otras siguen con metodologías del pasado. El Máster en Innovación y Construcción Digital prepara a los profesionales para liderar esa transición.

No estar preparado para este cambio implica limitar el crecimiento profesional, perder capacidad de adaptación y reducir el acceso a proyectos de mayor valor añadido.

Formación diseñada para el presente (y el futuro inmediato) Ambos másters son 100 % online, con metodología flexible y contenidos asíncronos adaptados a la disponibilidad del alumno. Incluyen acceso a clases grabadas, documentación actualizada, ejercicios prácticos y acompañamiento personalizado por parte de profesionales en activo.

Estos programas están dirigidos a arquitectos, ingenieros, project managers, perfiles BIM y técnicos que desean mantenerse relevantes en un entorno en constante evolución y desean liderar, en lugar de adaptarse tarde, a los cambios que ya están transformando el sector.