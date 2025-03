Adiós a la astenia primaveral y al cansancio: claves para adaptarse al cambio de hora sin perder energía

Cansancio, falta de energía, dificultades de concentración y alteraciones del sueño, son algunos efectos de la astenia primaveral, un concepto que debe su nombre al cambio estacional y el ajuste horario propio del inicio de la primavera. Para poder combatir estos síntomas, el equipo de nutricionistas de Juice Plus+ aconseja mantener horarios regulares de sueño, seguir una alimentación rica en frutas y verduras, realizar ejercicio físico moderado y aprovechar la luz natural para regular el ritmo circadiano La madrugada del próximo 29 al 30 de marzo, los relojes se adelantarán una hora para dar paso al horario de verano. Este ajuste, sumado a los cambios propios de la primavera, puede generar efectos en el bienestar de muchas personas, provocando síntomas como cansancio, falta de energía, dificultades de concentración y alteraciones del sueño. Se trata de la astenia primaveral, un fenómeno que puede repercutir en el estado de ánimo, la concentración y la productividad, afectando tanto a la vida personal como profesional.

Si bien es cierto que los españoles se desconcentran una media de 9 veces al día, según el estudio ‘Concentración y productividad: Cómo gestionamos el tiempo’ elaborado por Juice Plus+-la gama nutricional que ofrece complementos alimenticios para conseguir una alimentación sana y equilibrada de una manera sencilla-, esta cifra podría verse incrementada por este fenómeno y los cambios medioambientales que caracterizan a la primavera, como el aumento de las temperaturas, una mayor exposición a la luz solar y la reorganización de rutinas con la llegada del buen tiempo.

Frente a todos estos factores, el organismo se ve obligado a una adaptación progresiva que, por lo general, dura entre una y dos semanas. Así, con el objetivo de combatir la sensación de fatiga generalizada y la disminución del rendimiento habitual propios de la astenia primaveral, el equipo de nutricionistas de Juice Plus+ recomienda:

Mantener horarios regulares de sueño. El cambio de hora puede generar una alteración en la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el sueño, lo cual puede provocar dificultades para conciliar el descanso nocturno. Es por ello que se recomienda realizar una adaptación progresiva en los días previos al ajuste horario, adelantando ligeramente la hora de acostarse y despertarse para facilitar la transición.

El cambio de hora puede generar una alteración en la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el sueño, lo cual puede provocar dificultades para conciliar el descanso nocturno. Es por ello que se recomienda realizar una adaptación progresiva en los días previos al ajuste horario, adelantando ligeramente la hora de acostarse y despertarse para facilitar la transición. Seguir una alimentación rica en frutas y verduras. Estos alimentos aportan vitaminas y minerales esenciales para combatir la fatiga y sentirse más activos. En especial, los cítricos, el plátano y los frutos secos ayudan a mantener niveles óptimos de energía, mientras que las verduras de hoja verde favorecen el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Estos alimentos aportan vitaminas y minerales esenciales para combatir la fatiga y sentirse más activos. En especial, los cítricos, el plátano y los frutos secos ayudan a mantener niveles óptimos de energía, mientras que las verduras de hoja verde favorecen el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Realizar ejercicio físico moderado. La actividad física contribuye a reducir la sensación de cansancio y mejorar la calidad del sueño, por lo que, se recomienda optar por ejercicios de intensidad moderada, como caminar, nadar o practicar yoga, para activar el metabolismo sin generar agotamiento adicional.

La actividad física contribuye a reducir la sensación de cansancio y mejorar la calidad del sueño, por lo que, se recomienda optar por ejercicios de intensidad moderada, como caminar, nadar o practicar yoga, para activar el metabolismo sin generar agotamiento adicional. Aprovechar la luz natural para regular el ritmo circadiano. La exposición a la luz solar en las primeras horas del día ayuda a sincronizar el reloj biológico y a mejorar la producción de serotonina, hormona clave en la regulación del estado de ánimo. Por ello, es aconsejable realizar actividades al aire libre y evitar el uso de pantallas antes de dormir para facilitar la conciliación del sueño. Aunque es importante prestar atención a los síntomas, Juice Plus+, con el objetivo de aminorar su duración e intensidad,ofrece Omega+, un suplemento de origen vegetal, a partir de ácidos grasos omega 3, 7 y 9, vitamina D, zinc, luteína y licopeno, que contribuye al correcto funcionamiento del cerebro, entre otros beneficios. Además, su último lanzamiento, Luminate, ofrece una mezcla única de nootrópicos y adaptógenos, que contribuye a la claridad mental, la concentración y energía mental. Ambas opciones pueden actuar como un apoyo para no dejarse llevar por los efectos de la astenia primaveral, ayudando a mantener el rendimiento habitual y paliar la sensación de cansancio.

Por su parte, el equipo de nutricionistas de Juice Plus+ explica que "la llegada del horario de verano y los cambios estacionales pueden suponer un reto para el bienestar, pero con una buena planificación y hábitos saludables, es posible minimizar su impacto y adaptarse de manera progresiva a esta nueva época del año". Para ello, insisten en que "mantener un equilibrio entre descanso, alimentación y actividad física es clave para afrontar con energía y vitalidad la nueva estación".