No Quiero pone a bailar a todo el mundo con un pegadizo ritmo funky-rock con su nueva canción 'Esos Años'

No Quiero te ponen a bailar con un pegadizo ritmo funky-rock “Esos Años”, con uno de los mejores videos de 2025.

Próximo concierto: viernes 28 marzo – Sala Stage Live - Bilbao

Pinchar aquí para ver el bailón video “Esos Años” de no quiero

Un nuevo desamor sirve de escusa para que los bilbaínos No Quiero nos pongan a todos a bailar pegadizos estribillos, bajo ritmos Funky-Rock, en “Esos Años”, que te recordaran a grandes como Jamiroquai o Red Hot Chili Peppers.

La banda bilbaína No Quiero vuelven a sorprender con este cuarto video/single que lleva por título “Esos Años”, adelanto de su próximo álbum que verá la luz en 2025. El trabajado videoclip -seguramente uno de los mejores videoclips estrenados en 2025-, dirigido por el prestigioso realizador Antón Uribe, nos envuelve en la pista o cualquier rincón de una discoteca, llena de luces de neón, espejos y ganas de bailar. No te pierdas sus adictivos bailes (ideales para Tik Tok) y credos por la Escuela de Baile Dena Bilbao, acompañados de una iluminación espectacular y un ambiente (grabado a bilbaína Sala Cristal) que anima a salir a la pista.

''Ah! Quédate hasta el final de la fiesta (del clip) para saber el desenlace de la historia''

“Esos Años” está disponible en plataformas digitales. Grabado y mezclado por Alberto Macías (Tino Casal, Ilegales, Fito & Fitipaldis…) en los vizcaínos Estudios PanPot, uno de los estudios de grabación de Euskadi con más solera y garantías. La masterización se envió a los acreditados Sterling Sound de New Jersey, USA.

NO QUIERO – “ESOS AÑOS”

En concierto

NO QUIERO

SALA STAGE LIVE – BILBAO

Viernes 28 de marzo – 21.30 H

Entradas anticipadas SOLO 10 € en feverup.com

Fechas confirmadas, actual gira:

Viernes 28 marzo. BILBAO. SALA STAGE LIVE

Viernes 18 julio. CASTRO-URDIALES. CANTABRIA. FESTIVAL SONÓRICA.

¿Sobre el grupo No Quiero?

La banda de Rock de Bilbao, No Quiero, nació en 2020 con Alberto Macías, Antón Uribe y Gaby Salaverry, tres inquietos personajes, siempre ligados al mundo de la música y que han optado por no destinar su ocio, energía y dineros… Al pádel, al golf o simplemente a un cómodo sofá, sino a montar este modesto, pero intenso proyecto musical, con todo lo que esto implica.

En diciembre 2021 lanzaron su primer álbum, 'Monterey', del cual publicaron 8 singles, cada uno con su videoclip correspondiente, en formato cortometraje, cosechando una buena acogida por la crítica musical.

No Quiero es un grito de inconformismo, un grito a no renunciar a ser tú mismo, a no olvidarte de tus sueños, a no encerrar el adolescente que en el fondo sigues siendo y de luchar por tener, en el Siglo XXI, una banda de Rock And Roll.

No Quiero son:

Gaby Salaverry (voz principal)

Antón Uribe (voz y teclados)

Alberto Macías (Guitarra)

Javi Quintana (Guitarra)

Mario Gutiérrez (Bajo)

Blas Fernández (Batería)

(Descargar imagen)

NO QUIERO – 2025