´A las puertas del corazón´; la madurez emocional de un joven poeta que estremece con sus versos.

Diego Salvador González Paredes debuta con una obra visceral y sincera publicada por Editorial Círculo Rojo, que ya está tocando el alma de muchos lectores

CÍRCULO ROJO.- Con tan solo 18 años, Diego Salvador González Paredes ha conseguido algo que muchos autores no alcanzan en toda una carrera: conmover desde la autenticidad. Su primer libro, "A las puertas del corazón. La despedida del amor", es un testimonio poético de las emociones más crudas y universales: el amor no correspondido, la traición, la nostalgia, la soledad y la redención.

El volumen, publicado por la Editorial Círculo Rojo en diciembre de 2024, reúde casi cien composiciones entre poemas, prosas breves y reflexiones que destilan una intensidad y una madurez inesperadas para un autor de su edad. Pero ahí reside precisamente su fuerza: en la voz joven que habla desde el desgarro sin filtros, desde la vivencia personal, desde la verdad emocional que muchos lectores han identificado como propia.

"Lo que más destaco de mi libro es la sinceridad con la que lo he escrito", declara Diego, quien comenzó a escribir a los 14 años y ha dedicado un año y medio a dar forma a esta obra. En sus palabras hay una mezcla de humildad y determinación, pero también una declaración de amor: "Una parte de este libro va dirigido a la chica de la que me enamoré".

En "A las puertas del corazón", el lector se encuentra con los ecos de un alma joven que ha sentido profundamente, que ha caído y se ha levantado a través de la escritura. No hay inspiraciones ajenas ni influencias deliberadas: "Plasmé mis propios sentimientos, miradas y conversaciones que he vivido", afirma el autor.

Entre los títulos de los textos destacan joyas como "El corazón de papá y mamá", "Por el beso que nunca nos dimos" o "Hasta el karma te tuvo miedo", donde el lector se enfrenta a una narrativa poética que conmueve, cuestiona y acompaña.

Esta obra va dirigida a todos aquellos que han amado y no han sido correspondidos, que han perdido, que han confiado y han sido traicionados, que han buscado sentido en los recuerdos. Diego escribe para ellos, pero también para sí mismo, en un ejercicio de catarsis que se transforma en un espejo para quien lo lee.

"La despedida del amor" no es solo el subtítulo del libro, es también su esencia. La poesía de Diego es testimonio y legado de un primer amor que marcó su juventud, y que, desde el dolor, construyó algo hermoso. "Es un viaje emocional que no busca respuestas fáciles ni finales felices, sino la aceptación de que en el dolor también hay belleza", escribe Óscar Fábrega en el prólogo.

SINOPSIS

Este libro revela los verdaderos sentimientos que uno esconde en lo profundo de su ser. Es ese rincón donde jamás fuiste feliz, pero te sentías tranquilo al saber que nadie te estaba viendo y solo tú te juzgabas. Abrías tu pecho y te preguntabas el porqué de las cosas… sin saber dar una respuesta, mientras mirabas al techo, al cielo, a la oscuridad de la noche o agachabas la cabeza mientras apretabas los puños y mirabas al suelo. Yo tampoco seré capaz de mirarte, pero escucharé tu voz sin oírte, sentiré tu pesar sin tocarte y entenderás que no necesitaba estar a tu lado para saber cómo te sentías. Te invito a que vuelvas a abrir tu pecho y me dejes escuchar tu corazón cada vez que leas un poema.

AUTOR

Diego Salvador González Paredes nació el 16 de marzo de 2006 en Lima, Perú. Se trasladó a Valladolid, España, cuando solo tenía un año y medio y, desde entonces, reside allí. A su corta edad, con tan solo 18 años, publicó su primer libro A las puertas del corazón y La despedida del amor, un libro basado en las vivencias personales de un joven adolescente que decidió descubrir qué había detrás de esas puertas que ocultaban al corazón, empezando por el amor no correspondido. Esa experiencia lo llevó a escribir a los 14 años y a darse cuenta, con el tiempo, de que el amor es luchar, entender y dejar ir, aunque deje un charco de lágrimas como recuerdo. Diego también aborda sentimientos como el engaño, la traición, la importancia de la amistad y la familia y, cómo no, el dolor que puede esconderse en cada una de ellas.