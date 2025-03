Éxito cinematográfico y social de la III Edición de Nudos Cortos en Sigüenza

En la categoría de ficción, el 'Nudo' ha sido, ex aequo, para 'Grecorromanos', de Mikel Bustamante, y 'La Compañía', de José María Flores. En la categoría de Animación, el 'Nudo' ha sido para 'Periquitos', un cortometraje de animación dirigido por Álex Rey en 2024 Este sábado concluía en el Auditorio de El Pósito la III Edición del Festival de Cortos de Sigüenza, Nudos Cortos, con un gran éxito cinematográfico y social.

A pesar del episodio de lluvia, e incluso nieve, que ha sucedido en lo meteorológico durante los días del festival en Sigüenza, el Auditorio de El Pósito ha registrado, en cada sesión, cada día una magnífica entrada desde su brillante comienzo, el pasado martes, con la conferencia magistral del director Pedro Solís, la continuación con la proyección de 'La tierra de nuestras madres' de Liz Lobato, el miércoles, y con llenos los días jueves, viernes y sábado, en las proyecciones de la sección oficial. Pedro Solís es conocido principalmente por su trabajo en el cortometraje animado "Cuerdas" (2013), con el que ganó el Premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación en 2014, un premio que ya había logrado anteriormente con 'La Bruxa' (2010).

Ayer, en la clausura y gala de entrega de premios de Nudos Cortos, acompañando al jurado y a la Asociación Cultural Nudos Cortos, organizadora del festival, estuvieron presentes, Sabrina Escribano, nueva diputada delegada de Cultura, Arantxa Pérez, concejala y diputada provincial y Ana Blasco, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza. La gala comenzaba a las 19 horas, con la proyección de los once últimos cortos.

Sabrina Escribano ponía en valor el apoyo de la institución provincial a la cultura, y en concreto a este proyecto, Nudos Cortos. La diputada destacó el crecimiento de la iniciativa en cada edición con respecto a la anterior.

Por su parte, Ana Blasco, agradeció el trabajo de las asociaciones seguntinas, como es el caso de Nudos Cortos, responsable de la organización del festival. "Fruto de la colaboración entre instituciones, como Diputación y Ayuntamiento, con el tejido asociativo local, es un programa cultural, como el de Sigüenza, diferente y fresco, con decenas de propuestas interesantes a lo largo de todo el año, como es este festival", afirma la concejala, quien, además, destaca la labor docente que ha hecho la organización del festival en los institutos de Sigüenza, el IES Martín Vázquez de Arce y la SAFA-Ursulinas, en estos días de cine en Sigüenza y también el apoyo al festival Nudos Cortos "de los premiados Goya Pedro Solís y Pilar Sancho".

En nombre de los artistas y emprendedores jóvenes de Sigüenza intervenía Sara Aguilera. La pintora subrayó la importancia de la cultura, también en el día a día de la España rural y solicitó el necesario apoyo de las instituciones para fomentarla, puesto que "es la clave de una sociedad con pensamiento crítico".

Premios

En nombre del prestigioso jurado que ha fallado los premios este año -Fran Gas, Loles Peña, David Pinillos, Pilar Sancho y Nani Matos- y fundamentando su decisión, intervino Pilar Sancho. Originaria de Riba de Saelices, Guadalajara, Pilar Sancho es una destacada productora cinematográfica española con más de una década de experiencia en la industria. En la última edición de los Premios Goya, celebrada en Granada, el cortometraje "Semillas de Kivu", dirigido por Carlos Valle y producido precisamente por Pilar Sancho, fue galardonado como Mejor Cortometraje Documental.

A esta tercera edición se han presentado más de 300 obras, de las que el jurado hizo una preselección oficial, de 35. La gala la amenizó musicalmente el inigualable MusiKoke.

'Grecorromanos' es un cortometraje español de ficción dirigido por Mikel Bustamante, estrenado el 27 de diciembre de 2024. Con una duración de aproximadamente 10 minutos, la película cuenta con las actuaciones de José Ángel Trigo y el propio Mikel Bustamante en los roles principales. El guion corresponde a Bustamante y Trigo, mientras que la dirección de fotografía es de Marta Berzal. La música es obra de Naama Zafran. El cortometraje es una coproducción entre Bedmar Films y Cuatro en Raya Producciones.

​'La Compañía' es un cortometraje dirigido por José María Flores, estrenado en 2024. La historia se centra en una joven pareja que, tras dejar a sus hijos en casa, sale a cenar y se encuentra con una multitud reunida alrededor de algo inesperado. El cortometraje destaca por su realización en un plano secuencia de 12 minutos, donde la cámara acompaña a los personajes en una intensa montaña rusa emocional en medio de un accidente de tráfico.

En la categoría de Animación, el 'Nudo' ha sido para 'Periquitos', un cortometraje de animación dirigido por Álex Rey en 2024. La trama se centra en Hayao Miyazaki, el reconocido maestro de la animación japonesa, quien anuncia su retiro definitivo. Sin embargo, las musas de la inspiración tienen otros planes para él, lo que desencadena una serie de eventos inesperados. ​

El jurado hizo una mención especial al corto 'Corre, Adela', un cortometraje dirigido por Alba Pino que aborda la historia de una niña apasionada por el fútbol. Durante un partido, un incidente inesperado la obliga a huir, desencadenando una serie de eventos que ponen a prueba su determinación y valentía.

Los 'Nudos' del público fueron a parar, en la categoría de ficción a 'Depredador', un cortometraje dirigido por Javier Fesser que narra la historia de dos amigas que, durante un viaje por un lugar solitario, enfrentan una situación inesperada cuando su coche sufre una avería. En la categoría de ficción el público eligió a 'Cafuné', un cortometraje de animación 2D dirigido por Lorena Ares y Carlos F. de Vigo, basado en un cómic de Chechu Ramírez. La historia sigue a Alma, una niña solitaria que revive su traumático pasado cuando su muñeca cae a una piscina, llevándola a recordar el naufragio de la patera del que fue la única superviviente. Luna, su rescatadora, la ayuda a superar este trauma y a reconstruir su vida.

Con la entrega de los correspondientes nudos terminaba una tercera edición que ha destacado por su calidad cinematográfica, por el interés creciente que ha despertado entre el público del cine y la sociedad seguntina, y por la presencia en Sigüenza, durante toda la edición de directores y actores del mundo del cortometraje. "Sin duda, Sigüenza es una ciudad de cine", termina José Cortejarena, portavoz de la organización.

El Festival cuenta con el patrocinio de la Diputación de Guadalajara, Universidad de Alcalá, Ayuntamiento y de numerosas empresas locales, cuyos portavoces estuvieron ayer presentes en la gala. Esta conjunción de voluntades, liderada por la organización de la Asociación Cultural Nudos Cortos, ha logrado ya poner a Sigüenza en el mapa nacional del cortometraje, en tan solo tres ediciones.