Eficiencia empresarial 4.0; NetSuite revela innovaciones con IA en SuiteConnect 2025

El evento redefinirá la transformación digital y mostrará cómo las empresas están aprovechando el poder de la optimización empresarial en la nube para aumentar la productividad, reducir costos y ampliar los conocimientos.





El pionero de la nube ayuda a empresas de todos los tamaños a beneficiarse de la IA

Lo que comenzó en una oficina sobre una peluquería en Silicon Valley, hoy impulsa a más de 41,000 empresas en 219 países. NetSuite se ha consolidado como el software de gestión líder en la nube, revolucionando la manera en que las empresas administran sus finanzas, inventarios y operaciones.





Goldberg, quien inició su carrera en Oracle bajo la mentoría de Larry Ellison, detectó una necesidad crucial en las empresas: la falta de herramientas accesibles y eficaces para la contabilidad y la gestión empresarial. En 1998, con una inversión inicial de $2,000 dólares, fundó NetSuite (originalmente llamada NetLedger), primera empresa de software en la nube del mundo. Ahora, este pionero de la nube está ayudando a empresas de todos los tamaños a beneficiarse de las capacidades de IA.





SuiteConnect 2025: inteligencia artificial y el futuro de los negocios

¿Cómo la inteligencia artificial está revolucionando la gestión empresarial?





En la tercera edición de este evento en CDMX, Goldberg destacará el impacto de la inteligencia artificial (IA) en las empresas, con especial atención a:





Intelligent automation: How AI enables more efficient financial and operational processes, reducing errors and optimizing decision making.





Scalability and adaptability: the flexibility of NetSuite to accompany business growth in an interconnected world.





Success stories: companies such as BajaBox, Dileo and Nieto Comercial will share how they have transformed their business models with NetSuite.





Continuous innovation: new functionalities will arrive on the platform in 2025, designed to improve user experience and operational efficiency.





Una oportunidad para empresarios y líderes del sector





El evento reunirá a ejecutivos, emprendedores y expertos en tecnología y negocios, interesados en conocer las tendencias que marcarán el futuro de la gestión empresarial. Además, Goldberg reafirmará el compromiso de NetSuite con la innovación y el crecimiento de las empresas en Latinoamérica.





NetSuite, adquirida por Oracle en 2016, sigue liderando el mercado con soluciones adaptadas a cada industria, permitiendo que las empresas escalen con agilidad en la era digital. A medida que NetSuite incorpora toda la potencia de los servicios en la nube que la tecnología de Oracle ofrece, organizaciones de todos los tamaños obtienen acceso a la misma tecnología e innovaciones en las que confían las empresas más grandes y de mayor éxito del mundo para crear, optimizar y hacer crecer sus negocios.





Para más información sobre como participar en este evento gratuito y las novedades que se presentarán, visitar aquí o regístrarse.