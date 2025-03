El futuro del medioambiente pasa por la información, la visión del CEO de ECOticias.com Jordi Company

En un contexto donde la conciencia ambiental es cada vez más relevante, la información rigurosa y especializada juega un papel crucial en la sensibilización de la sociedad. ECOticias.com se ha consolidado como 'El Periódico Verde' de referencia, ofreciendo noticias y análisis sobre sostenibilidad, energías renovables, gestión de residuos y otras temáticas clave para el futuro del planeta.

En la siguiente entrevista, es posible conocer la visión de su CEO, Jordi Company Armengol, sobre los desafíos ambientales actuales y el papel de los medios de comunicación en la difusión de información sobre sostenibilidad.

Preguntas

ECOticias.com se ha posicionado como un referente en la información medioambiental. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de "El Periódico Verde" desde sus inicios hasta hoy?

Cuando comenzamos fuimos unos pioneros, ya que hablábamos en 2.004 de temas que en ese momento no contaban con la atención del público, de hecho, la mayoría ignoraba que la 'agresión' al medio ambiente que fuera un problema, no había la conciencia ambiental que hay ahora.

Fuimos uno de los pocos medios que hace más de 20 años advirtió de la crisis medioambiental, del cambio climático y de las consecuencias del calentamiento global. ECOticias.com es ‘El Periódico Verde’ donde, desde 2.004, consultan el día a día de la actualidad en temas medioambientales miles de lectores.

En un momento en el que la desinformación es un problema global, ¿cómo garantizan que el contenido publicado en ECOticias.com sea preciso y confiable?

Somos muy meticulosos a la hora de confirmar la veracidad de nuestras noticias y especialmente de comprobar que las fuentes de las que ‘bebemos’ son fiables y se basan en la ciencia. Nuestro equipo de redacción y edición pone mucho empeño en ello.

Cotejando y buscando diferentes versiones, siempre se encuentra la verdad. Eso es aplicable a cualquier persona con un mínimo de sentido común. Los bulos, las mentiras y las falacias caen por su propio peso o se desmoronan en cuanto uno se informa y la verdad está al alcance de cualquiera que quiera encontrarla.

El cambio climático es una de las mayores preocupaciones a nivel mundial. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las áreas en las que más avances se han logrado y cuáles siguen siendo los mayores retos?

El gran avance sin duda es que a día de hoy la gran mayoría de las personas son conscientes de que existe un problema muy grave que se llama cambio climático, que su origen es netamente antropogénico y que las advertencias de sus consecuencias, de las que ECOticias.com haciéndose eco de los científicos y expertos viene advirtiendo hace años, no eran ninguna exageración.

El reto mayor es encontrar maneras de ser resilientes frente a esas consecuencias. Buscar sinergias para mitigarlas y encontrar la forma de que los negacionistas dejen de ‘contaminar’ la escena climática mundial, ya que no solo no aportan nada, sino que, por el contrario, restan.

Las energías renovables han experimentado un gran crecimiento en los últimos años. ¿Cree que estamos cerca de un modelo energético 100 % sostenible? ¿Qué barreras aún quedan por superar?

Las fuentes de energías renovables siempre han estado ahí, lo que falta es que acabemos de tomar conciencia de que quemar combustibles fósiles es lo que nos ha llevado a la crisis climática y de biodiversidad en la que estamos inmersos.

Todavía quedan muchas presiones económicas y, por tanto, políticas, que superar para conseguir que el modelo energético sea 100% sostenible. Y a ello hay que sumar que todo el proceso debe hacerse de manera amigable con el medio ambiente y la naturaleza.

Debemos tener una perspectiva diferente, más humanista y menos destructiva. Nuestro confort no es más importante que el del resto de los seres vivos con los que compartimos este punto azul perdido en el universo. Personalmente, creo que es posible conseguirlo.

El reciclaje y la gestión de residuos siguen siendo asignaturas pendientes en muchos países. ¿Cómo ve la evolución de la economía circular y qué papel juegan los ciudadanos en este proceso?

La economía circular aplicada al tema de los residuos es una excelente herramienta de gestión, siempre y cuando se lleve a cabo de forma correcta y eficiente y se informe a quienes generan los residuos no solo de los peligros de su mala disposición, sino también de la responsabilidad que recae sobre cada uno el hecho de generar basura y de lo importante que resulta ser parte de la solución en vez de serlo únicamente de la generación del problema.

Cada vez hay más interés en los alimentos ecológicos y la producción sostenible. ¿Cómo influye el consumo responsable en la lucha contra el cambio climático y la reducción de CO₂?

Que los alimentos ecológicos primen sobre la 'agroindustria' podría tener repercusiones 'significativas' en la lucha contra el cambio climático o la disminución de las emisiones de GEI.

El hecho de no contener pesticidas ni agroquímicos implica un aporte invalorable a la salud de las personas y del medio ambiente. Y dado que vivimos en un gran ecosistema llamado Tierra, cada acción negativa afecta a todos los seres que la habitamos, por lo que es importante comer sano y con productos de proximidad es de los mejores regalos que nos podemos hacer a nosotros mismos y al Planeta.

La conexión entre la naturaleza y la salud humana está cada vez más documentada. ¿Cómo cree que podemos fomentar una relación más armoniosa entre las ciudades y el medioambiente?

El producto ‘verde’ debe ser nítido, claro y a ser posible ‘certificado’, no podemos aceptar la falsa publicidad de productos que pretenden ser lo que no son, es decir que no nos pueden engañar con el ‘greenwashing’ o ‘ecopostureo’ que es un problema en ‘auge’ que hay que abordar con seriedad para no confundir al consumidor.

Es necesario que la naturaleza vuelva a las ciudades. Hemos caído en un egoísmo ‘basado en el cemento’ que hace que nuestros niños tengan ´déficit de naturaleza’ y esa es la pauta de que vamos por el camino equivocado. Necesitamos más árboles, más plantas y más fauna urbana y está en nuestras manos que esto se haga realidad.

El periodismo ambiental no siempre recibe el mismo nivel de atención que otros sectores informativos. ¿Cómo pueden los medios especializados como ECOticias.com ampliar su impacto y llegar a más audiencias?

Siendo ‘independientes’ basándonos en la ciencia, pero también en las tradiciones y experiencias personales. Somos medios de comunicación y eso es lo que debemos hacer: comunicar e informar sin ‘ataduras’, aunque la ‘verdad’ muchas veces no gusta al ‘poder’.

En términos de legislación y políticas públicas, ¿cuáles son las regulaciones más importantes que se deberían impulsar para garantizar un futuro más sostenible?

No voy a entrar en temas de política, pero sí me reafirmo en mi convicción de que detrás de toda acción política debe haber una evidencia científica que la justifique.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los próximos retos y objetivos de ECOticias.com para seguir siendo un referente en la información medioambiental?

Recientemente, hemos impulsado una versión en inglés ‘ECO News’ con la cual llegamos básicamente a todo el mundo, pero en especial a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, hemos conseguido millones de usuarios nuevos gracias a esta versión inglesa de ECOticias.com.

El papel de los medios de comunicación en la lucha contra el cambio climático y la promoción de la sostenibilidad es fundamental. ECOticias.com es un espacio clave para la difusión de información rigurosa y relevante sobre los desafíos medioambientales actuales. A través de iniciativas 'valientes' como esta, se fomenta un debate necesario que contribuye a la construcción de un futuro más sostenible y equilibrado.