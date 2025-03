´Anillos y ratas´; Una novela que desafía el tiempo y la realidad

El debut literario de Lucas H. M. propone un viaje filosófico, oscuro y envolvente

CÍRCULO ROJO.- Con una prosa afilada y una estructura narrativa no lineal, "Anillos y Ratas", la primera novela de Lucas H. M., irrumpe en la escena literaria con una historia que desafía las reglas del tiempo, la percepción y la identidad. Publicada por la Editorial Círculo Rojo, la obra se perfila como una de las más intrigantes del año.

Lucas H. M., un autor que ha dedicado cinco años a la gestación de esta obra, presenta una novela que fusiona el thriller psicológico con el realismo mágico y la filosofía, elementos que configuran un universo narrativo tan hipnótico como inquietante. "Es un libro que no deja espacio para la transición: cada capítulo aporta algo crucial, una reflexión, una revelación o un giro inesperado", sostiene el autor.

Una trama que atrapa y provoca

Desde sus primeras páginas, "Anillos y Ratas" sumerge al lector en una historia de búsquedas existenciales, dilemas morales y la eterna lucha entre el destino y el libre albedrío. Con una estructura fragmentada que desafía la linealidad tradicional, la obra invita a cuestionar la realidad y el significado de la memoria.

Los personajes, marcados por conflictos internos y una profunda carga psicológica, transitan por escenarios urbanos oscuros y vibrantes, donde la música, la violencia y la introspección se entrelazan. El protagonista, un hombre atrapado en un ciclo de repeticiones y decisiones que parecen predestinadas, ofrece al lector una experiencia tan envolvente como perturbadora.

Un autor que desafía etiquetas

Lucas H. M. no escribe para un público en particular, pero su obra resuena con lectores que buscan algo más que una historia convencional. "No hay necesidad de leer un tratado filosófico de un viejo austríaco para encontrarse con los grandes dilemas de la existencia", comenta con ironía el autor. "Aquí todo se siente en carne propia, en la mente y en la piel".

Su estilo, sin concesiones y con una evidente influencia de la cultura audiovisual, evoca tanto a los grandes escritores del existencialismo como al cine más experimental. "He volcado en esta obra todo lo que me ha marcado: cine, música, literatura, pero sobre todo, mis propias preguntas sin respuesta", confiesa.

SINOPSIS

Un hombre que parecería tenerlo todo está a punto de darse por vencido en la vida.

Falto de desafíos y motivaciones, en una noche violenta se encuentra súbitamente con un camino que podría acercarlo a comprender su dilema existencial: una extraña figura le propone un enfoque único para la búsqueda de un sentido.

Obligado a desafiar sus propias creencias y prejuicios, emprenderá un viaje que lo llevará a explorar diversas facetas de la existencia humana: el amor, la religión, el especismo, la ciencia y la filosofía en general, cuestionando el sentido mismo de la vida y la muerte.