Nueve de cada diez españoles considera importante que su pareja tenga hábitos financieros saludables

Ya ha comenzado oficialmente la primavera y, aunque de momento el tiempo no acompañe, los días comienzan a hacerse más largos y las parejas españolas se preparan para disfrutar de salidas al aire libre o escapadas románticas. Sin embargo, estos planes implican un mayor gasto en la economía de la pareja y esto puede sacar a relucir problemas en la relación, sobre todo si se pasa por alto conversaciones difíciles como las finanzas.

El 52% de los españoles ha vivido alguna discusión o tensión a causa de aspectos financieros. Así lo confirman los datos del informe “Finanzas personales y estilo de vida” elaborado por BRAVO, la solución definitiva para aquellas personas que quieren pagar sus deudas, pero no pueden.

Para evitar este tipo de desencuentros en pareja, los datos apuntan a que la comunicación y la gestión conjunta se presentan como los pilares fundamentales de una relación sana. De hecho, el 74% de las parejas españolas considera que es transparente con su pareja sobre sus gastos e ingresos. Además, de acuerdo con los datos de BRAVO, el 93% de los españoles sí realizan una planificación financiera conjunta, mientras que, para 2 de cada 3 españoles, la gestión de las finanzas es una tarea que se tiene que realizar entre ambas partes para evitar problemas o posibles reproches que puedan afectar a la relación.

No obstante, en muchas ocasiones querer estar a la altura de cumplir los sueños de una pareja puede provocar problemas, no solo en la relación, sino en la propia economía. Tal y como se refleja en el estudio, el 29% de los españoles afirma haber recurrido a préstamos o créditos de consumo para realizar actividades como viajes o celebraciones.

Del amor a la inversión en el futuro Las relaciones no solo se construyen con base en planes improvisados, sino que, de cara a construir una relación duradera, las decisiones financieras conjuntas juegan un papel fundamental. Por ello, 9 de cada 10 españoles considera importante que su pareja tenga hábitos financieros saludables.

En este sentido, los datos de BRAVO confirman que el 54% de los españoles dicen compartir sus metas financieras, un 26% ahorra para comprar una casa, un 25% para organizar un viaje y un 14% para comprar un coche. Además, el 71% de las parejas comparten una cuenta bancaria para metas financieras comunes.

Desde BRAVO han querido romper una lanza en favor de hablar de dinero en pareja, con el juego de cartas “Cuentas claras, pareja feliz”. Se trata de una baraja descargable con 54 cartas con preguntas, retos y situaciones que los ayudarán a conocerse mejor y alinear sus metas financieras. BRAVO busca así ayudar a las parejas de una manera sencilla y divertida que trata de transformar las conversaciones sobre dinero, fomentando la comunicación en pareja, sin estrés ni tensiones.

“Las salidas a tomar algo a una terraza, los viajes improvisados o las actividades al aire libre, no se deben ver afectadas por la falta de planificación en las gestiones financieras de las parejas y sus posibles consecuencias negativas”, comenta Sandra Sabaté, Country Manager de BRAVO en España. “En BRAVO animamos a las parejas españolas a dejar a un lado el miedo de mantener conversaciones incómodas para poder disfrutar de planes en pareja en los que las finanzas no sean un problema”, concluye.