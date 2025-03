Miguel Moragues, nuevo presidente de la Fundación Cione Ruta de la Luz

El óptico-optometrista riojano, ha pasado por todos los estamentos de la entidad, habiendo sido cooperante, miembro del patronato, voluntario en los proyectos Ver para Crecer, taller solidario, y ahora, presidente de la entidad decana en cooperación internacional del sector óptico Miguel Moragues es, desde enero, nuevo presidente de la Fundación Cione Ruta de la Luz. Moragues, quien también ha sido, durante un periodo de cuatro años, presidente de Cione Óptica y Audiología conoce perfectamente la entidad benéfica, para la que empezó a colaborar como cooperante ya en la primera década de siglo XXI.

Moragues ha formado parte de expediciones sobre el terreno a distintos países de África y de América, y además, su óptica, en Logroño, es también uno de los talleres solidarios con los que cuenta la Fundación, donde se ensamblan monturas y lentes en unas gafas que luego viajan, nuevas y hechas exprofeso para cada caso, a los países donde la Ruta de la Luz desarrolla sus misiones ópticas.

En etapas posteriores, el óptico-optometrista riojano también ha formado parte del patronato que dirige la entidad. "Precisamente porque la conozco perfectamente, sé cuál es su tremendo valor, y el bien que hace su labor en aquellos países a los que dirige sus proyectos, incluido el nuestro", afirma el nuevo presidente.

Tras instaurarse previamente como proyecto Ruta de la Luz, realizando tres expediciones a Mauritania en los años 1995, 1997 y 2000 y contando con un gran equipo de ópticos y oftalmólogos que realizaron más de 9.000 revisiones, entregando 7.362 gafas graduadas, la Fundación Cione Ruta de la Luz se constituyó legalmente en septiembre del año 2000.

En todo este tiempo, la entidad ha aprendido de sus proyectos, y, como decana de la cooperación en el sector, hoy, es un referente en el sector de la Óptica. "Yo la considero una parte más de Cione, que hemos creado entre todos, haciendo camino al andar", señala el nuevo presidente.

Hoy, a punto de cumplir ya 25 años en su formato actual, el objetivo principal de la Ruta de la Luz es ayudar a la población menos favorecida en la mejora de su salud visual, tanto nacional como internacionalmente, acercándose a zonas geográficas donde los recursos económicos y sociales para conseguir una buena salud visual son inexistentes, con el objetivo de contribuir al desarrollo de poblaciones que se encuentran aisladas.

Los beneficiarios de los proyectos son personas con escasos recursos económicos que se encuentran en riesgo de exclusión social, así como colectivos en situación de vulnerabilidad. "Consideramos fundamental para el desarrollo personal y profesional carecer de problemas de salud visual. Así, entendemos que estos colectivos con mayores dificultades son una prioridad a la hora de realizar cualquier tipo de proyecto", señala Moragues. Además, el nuevo presidente de la Ruta de la Luz explica que el objetivo último de la Fundación es crear proyectos que puedan llegar a ser autosuficientes y valerse por sí mismos… aquello de no dar peces, sino enseñar a pescar. Ese es nuestro objetivo", añade.

En este sentido, Moragues cita el proyecto de Mozambique, iniciado en colaboración con la Casa do Gaiato y la Fundación Encontro. Hoy, es un proyecto autónomo que atiende a una amplia comarca en aquel país africano, creando incluso autoempleo.

Desde el año 2015, la Ruta de la Luz, a través de su proyecto Ver para Crecer, desarrolla la cooperación en salud visual también en España. "Es importante ayudar en la cercanía, puesto que, en todo este tiempo de servicio, nos hemos dado cuenta de que también en España esta labor humanitaria, desde la salud visual, es muy necesaria. No podíamos dejar desatendida nuestra casa", sigue Moragues.

Por todo ello, y desde su profundo conocimiento de la Ruta, el presidente agradece el trabajo de los cooperantes, de los trabajadores de la Ruta de la Luz, de los talleres solidarios, del patronato y de los proveedores. "Gracias al trabajo de todos ellos, tenemos unos proyectos muy interesantes, que están dando unos resultados estupendos", afirma el nuevo presidente, que termina con un mensaje: "A todas las personas que puedan leer esta información, les pido que se informen y nos apoyen, porque verdaderamente, la Ruta de la Luz, merece la pena".

Moragues toma el relevo de Ismael García Paya, quien ha sido el presidente de la Fundación los últimos nueve años. "Cuando me hice cargo de La Fundación, mi propósito fue, en primer lugar, mantener la actividad humanitaria dentro y fuera de España, pero con una contención del gasto corriente no humanitario. Creo que esta es una misión conseguida. Los resultados de los proyectos han sido espectaculares, como se puede comprobar en las distintas memorias anuales publicadas en nuestra web", señala Ismael García.

El presidente saliente agradece su labor "a todas las personas colaboradoras que he tenido a mi cargo; a las grandes entidades, como Polar, Correos Express, Tipsa, La Caixa, Zeiss, EssilorLuxottica, LOA, Shamir, Cione/Ciosa o SGAE, que en medida de sus posibilidades, siempre han estado apoyando nuestra labor, donando recursos de valor inestimable para la Ruta; a las asociaciones que han buscado a los beneficiarios de nuestra labor; y a las personas anónimas que con su aportación económica nos ayudan a sobrevivir cada día".

Cerrada esta etapa, "la Fundación queda ahora en manos de un experto en materia de cooperación internacional, con muchos años en primera línea de diversos proyectos, mi amigo y compañero Miguel Moragues, con la seguridad que nuestra Fundación Cione Ruta de la Luz seguirá agregando éxitos. Yo, por supuesto, la apoyaré en todo lo necesario, con este hasta luego".