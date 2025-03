Sale al mercado el detergente en tiras que busca revolucionar la colada

Este detergente en tiras de Nobacpro es una alternativa más económica, sostenible y eficiente que los detergentes convencionales. En su presentación en el mercado italiano, Nobacpro ha ganado en la Feria MARCA de Bolonia 2025 el premio a mejor producto en innovación y sostenibilidad Nobacpro, empresa catalana de tercera generación perteneciente al Grupo Multitrade S.A., ha dado el salto a la fabricación y comercialización de productos de detergencia y limpieza para el hogar. Para ello acaban de lanzar un producto innovador por su formato en tiras que busca situarse como el futuro de la detergencia en el país.

Este producto, además, llega a los mercados a través de su ecommerce y su tienda online de Amazon tras ganar en Italia el premio a producto más innovador y sostenible. De igual modo, se distribuye también en otros canales como a través de algunas plataformas online, Clim profesional, Makro, Miravia, distribuidores especializados del sector droguería y limpieza, tiendas de productos ecológicos y supermercados.

El futuro de la detergencia está centrado en la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación; y es en ese cruce de caminos donde se encuentran las tiras detergentes de Nobacpro, producto que no solo se comercializa para cliente final, sino que poco a poco está situándose como un referente dentro del mundo de la marca blanca para terceros.

La propuesta en tiras Nobacpro

El detergente en tiras es una forma concentrada de detergente que se presenta en unas pequeñas láminas solubles en agua. Estas tiras tienen el detergente necesario para un óptimo lavado, eliminando así el riesgo de usar más producto del necesario. Gracias a esto con un solo envase —que además está hecho de cartón kraft, es decir, que es resistente, pero reciclable y biodegradable— se pueden poner 40 lavadoras.

Este formato destaca también por su ahorro de espacio; su buen manejo, por su reducido tamaño y peso; por su versatilidad, ya que también se puede diluir para lavar a mano; y por su eficiencia para limpiar manchas y acabar con malos olores.

Según test propios de la marca Nobacpro, en cuanto a rendimiento, con una hoja de tiras Nobacpro de 5g se consigue la misma eficacia de lavado que con aproximadamente 20 g de monodosis líquida y 50 g de detergente líquido, por lo que el ahorro, en lo que a producto y espacio se refiere, será significativo al usar las tiras Nobacpro. Y eso sin contar el ahorro económico.

Con su línea de detergentes en tiras de dos fragancias —fresh linen y sin fragancia, apto para pieles sensibles y ropa de bebé— pretenden acercar a la población no solo a un nuevo detergente, sino a todo un nuevo concepto de lavar e higienizar la ropa. Su envase de cartón biodegradable y sus tiras concentradas, eficaces y homogéneas van a hacer de la detergencia un sector más respetuoso con el medioambiente, combinando innovación, eficacia y compromiso ecológico. Además, este producto no ha sido testado en animales, por lo que es cruelty free.

Los detergentes en tiras, comodidad, eficiencia y sostenibilidad, todo en uno

Existen en el mercado detergentes líquidos, detergentes en polvo y cápsulas para la lavadora, pero, sin duda, las tiras detergentes son el futuro de la detergencia y representan una alternativa revolucionaria en la limpieza doméstica, destacando por su triple ventaja: comodidad, eficiencia y sostenibilidad.

El formato en tiras de Nobacpro, elimina botellas de plástico tradicionales, reduciendo residuos y emisiones de CO₂ hasta en un 94% durante su transporte, gracias a su menor peso y volumen. Asimismo, su fórmula biodegradable se descompone sin dejar residuos tóxicos, protegiendo el medioambiente.

En términos de rendimiento, su formato evita el desperdicio de producto, mientras que su rápida disolución minimiza el uso de agua residual. Por último, su diseño compacto ocupa menos espacio en hogares y viajes, y su uso sencillo elimina riesgos de derrames o acumulación de residuos en lavadoras, una problemática cada vez más común en los hogares.

Estas ventajas posicionan este tipo de formato de detergente como una solución alineada con las tendencias de consumo responsable de la población y, además, cumple con unas exigencias en materia de regulaciones ambientales que son cada vez más exigentes.

Nobacpro, galardonados por su sostenibilidad e innovación

Nobacpro, en esta premisa de cambiar la detergencia, surge para aportar al mercado una opción vegana y libre de plásticos a la colada. Bajo unos valores de economía y consumo circular busca tanto en su producto como en el proceso de fabricación de este la durabilidad, la reutilización y la reciclabilidad, porque creen que con este formato y este producto ofrecen un ahorro de esfuerzo, carga y almacenamiento tanto al consumidor final como a toda la cadena de producción y distribución.

Estos esfuerzos desde Nobacpro se han traducido en un premio a producto más innovador y sostenible en la feria MARCA de Bolonia 2025; una feria dedicada exclusivamente a las marcas de distribuidor y donde Nobacpro demostró la excelencia de su producto, situándola como una marca relevante en el mercado.