Brunchit refuerza su compromiso social con la inclusión laboral junto a Down Málaga

Madrid, 20 de marzo de 2025. BRUNCHIT, la cadena de restaurantes líder en brunch nacida en Málaga en 2015, consolida su apuesta por la inclusión laboral a través de su colaboración con Down Málaga. Se trata de una alianza que lleva meses en marcha y que busca generar un impacto real en la normalización del acceso al empleo para jóvenes con síndrome de Down, brindándoles oportunidades reales de formación y crecimiento dentro del sector de la hostelería.

Gracias a este programa, varias jóvenes de la asociación están realizando en Málaga sus prácticas en distintos locales de Brunchit, un paso previo enriquecedor para su desarrollo profesional.

Un proyecto que fomenta la inclusión en la hostelería BRUNCHIT nació con la convicción de que la gastronomía no solo es un negocio, sino también una oportunidad para conectar con las personas. Por ello, la empresa ha integrado la diversidad y la inclusión dentro de su cultura corporativa, apostando por proyectos que fomenten un acceso real y equitativo al mercado laboral.

"Desde el primer día, las chicas han demostrado su talento, sus ganas de aprender y su capacidad para aportar valor al equipo. Para nosotros, esta colaboración con Down Málaga no es solo un programa de formación, sino un compromiso real con la inclusión. No se trata solo de dar oportunidades, sino de asegurarnos de que sean oportunidades de verdad”, explica Lydia Nieto, fundadora de BRUNCHIT.

Down Málaga: autonomía, empleo y oportunidades reales Desde hace más de 20 años, Down Málaga trabaja para impulsar la autonomía de personas con síndrome de Down, facilitando su integración social y laboral. A través de formación especializada y programas de prácticas en empresas, la asociación busca que cada persona pueda desarrollar su potencial en un entorno de trabajo real.

El acceso al mercado laboral para personas con discapacidad sigue siendo un desafío, con solo un 35,3% en activo en 2024, frente al 75,3% la población general. "El acceso al empleo es clave para la independencia y el desarrollo personal de nuestros jóvenes. La hostelería es un sector lleno de oportunidades, y contar con empresas como Brunchit, que apuestan de forma real por la inclusión, marca la diferencia. Este programa no solo les está dando experiencia laboral, sino también confianza en sí mismas y en sus capacidades”, señala Gracia Casado, representante de Down Málaga.

Un compromiso que se extiende a más ciudades Tras el éxito de esta iniciativa en Málaga, BRUNCHIT ha comenzado a replicar este modelo en otras ciudades de España, iniciando una colaboración con Down Madrid para continuar impulsando la inclusión en el sector de la hostelería.

Además, esta iniciativa se suma a la relación que la marca mantiene desde hace años con Cruz Roja, con quienes colabora en diferentes programas de inserción laboral y apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad.

"Sabemos que todavía hay mucho por hacer, pero cada paso cuenta. La inclusión no es solo un valor que defendemos, es algo que aplicamos día a día en nuestros restaurantes. Queremos que este programa siga creciendo y que más jóvenes tengan la oportunidad de formar parte del equipo”, concluye Lydia Nieto.

Restaurantes BRUNCHIT:

Brunchit Plaza Mayor. Calle Gerona, 4. Plaza Mayor. Madrid.

Brunchit Las Letras. Plaza de Matute, 5. 28012. Madrid.

Brunchit Malasaña. Noviciado, 12. 28015 Madrid.

Brunchit Chueca. Augusto Figueroa, 33. 28004 Madrid.

Brunchit María de Molina. María de Molina, 44. Madrid (coming soon)

Brunchit Eixample. Calle d'Aragó, 352. 08009 Barcelona.

Brunchit Ibiza. Passeig de s'Alamera, 16. 07840 Santa Eulalia.

Brunchit Palma. Carrer Capellers, 2. 07002 Palma de Mallorca.

Brunchit Alicante. Av. de la Condomina, 40, Local 21. 03540 Alicante.

Brunchit Carretería. Carretería, 46. 29008 Málaga.

Brunchit Alhóndiga. Alhóndiga, 2. 29005 Málaga.

Brunchit Museo. San Agustín, 7. Málaga (coming soon)

Brunchit Marbella. Francisco Nte., 5. 29602 Marbella.

Brunchit Oporto. Tv. do Bonjardim 20, 4000-249 Porto, Portugal.

Brunchit Reyes Católicos. C. Santas Patronas, 1, 1, Local, Casco Antiguo. Sevilla.

Brunchit San Francisco. Plaza de San Francisco. Sevilla (coming soon).

Brunchit Gibraltar. Grand Casemates (coming soon)