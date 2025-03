TCL QD-Mini LED toma la delantera; La experiencia de TV definitiva con mayor tamaño, brillo y mejor rendimiento

Madrid, marzo de 2025 - Los televisores han dejado de ser simples pantallas para convertirse en el corazón de los espacios de vida modernos, sirviendo como centros para noches de cine, sesiones de juego llenas de adrenalina y entrenamientos interactivos en el hogar. A medida que nuestros mundos están cada vez más conectados, los hogares exigen televisores más grandes y avanzados que ofrezcan experiencias inmersivas, al tiempo que equilibran la sostenibilidad y la tecnología de vanguardia

¿Por qué Mini LED TV es la mejor solución para TV grande? En mercados como el español, los televisores se están convirtiendo en algo más que dispositivos de entretenimiento: son la pieza central de los hogares modernos. Liderando esta evolución de lo más grande y mejor está la tecnología Mini LED, fabricada e impulsada por TCL, que combina imágenes impresionantes con un rendimiento energéticamente eficiente para redefinir el entretenimiento en el hogar. Cuanto más grande es un televisor, más rentable se vuelve Mini LED.

En el CES de este año, TCL presentó su última línea de televisores QD-Mini LED, mostrando avances innovadores que establecen un nuevo estándar para el entretenimiento en el hogar. Con varios productos emocionantes que llegarán a España próximamente, TCL está consolidando su posición como líder en la entrega de televisores inmersivos, ecológicos y tecnológicamente avanzados a los consumidores de todo el mundo.

TCL QD-Mini LED: Brillo inigualable, contraste de precisión y la máxima experiencia visual La tecnología TCL QD-Mini LED ofrece un brillo y contraste inigualables, produciendo negros más profundos, reflejos más brillantes y colores ricos y dinámicos para una experiencia visual verdaderamente inmersiva. Con un control preciso de la retroiluminación, TCL QD-Mini LED mejora la claridad en escenas de movimiento rápido, haciendo que las secuencias de acción sean más nítidas y los deportes más realistas. Y con el aumento de los costes de energía, sus zonas de iluminación selectivas no solo mejoran la eficiencia, sino que también extienden la longevidad del panel, ofreciendo un rendimiento ecológico sin comprometer la calidad de la imagen y extendiendo su vida útil.

La nueva gama de televisores QD-Mini LED de TCL destaca este cambio tecnológico, ofreciendo a los hogares opciones incomparables para mejorar las experiencias visuales con modelos como el X11K y la serie C, que ofrecen un brillo mejorado, un contraste ultrapreciso y un sonido envolvente.

TCL X11K: Una maravilla de cine en casa El TCL X11K transforma cualquier espacio en una verdadera experiencia de cine en casa, brindando inmersión cinematográfica con más de 14,000 zonas de atenuación para un contraste ultrapreciso: negros profundos, reflejos brillantes y cada tono intermedio. 6.500 nits de brillo máximo aseguran que cada escena permanezca vívida, incluso a la luz del día, lo que lo hace ideal para ver deportes en una habitación soleada o ver el último éxito de taquilla con una claridad asombrosa. Ya sea que se sumerja en una intensa sesión de juego con imágenes ultra sensibles o disfrute de una acogedora noche de cine, la serie X11K se adapta perfectamente a sus necesidades de entretenimiento, dando vida a cada momento.

TCL 115X955 Max: El pináculo de la inmersión a gran escala El TCL 115X955 Max no es solo un televisor, es una declaración para los entusiastas del entretenimiento en el hogar. Como el televisor QD-Mini LED más grande del mundo, transforma cualquier espacio en un verdadero centro cinematográfico, brindando un realismo impresionante con más de 20,000 zonas de atenuación para un contraste ultrapreciso y 5.000 nits de brillo máximo que garantizan una claridad de imagen asombrosa, incluso en habitaciones con mucha luz. Ya sea que esté viendo una final de fútbol de alto nivel, sumergiéndose en un clásico cinematográfico o jugando en un lienzo expansivo de 115 pulgadas, cada fotograma cobra vida con profundidad, riqueza y detalles excepcionales. Además, combinado con un sistema Dolby Atmos 6.2.2, diseñado en colaboración con Onkyo, el audio multidimensional lo envuelve en un sonido similar al de un estadio, desde el rugido de la multitud hasta los susurros cinematográficos más sutiles. Gracias a ello, la serie 115X955 Max garantiza que, ya sea que esté reviviendo momentos deportivos legendarios o disfrutando de un espectáculo de Hollywood, no solo esté mirando, sino que esté experimentando.

TCL Serie C: Ampliando las posibilidades de Mini LED

El muy esperado lanzamiento europeo de la Serie C tendrá lugar en París el 25 de marzo de 2025, revelando la próxima generación de tecnología Mini LED en una experiencia de sala de exposición inmersiva.

Diseñada para llevar la calidad de imagen premium, los juegos inmersivos y la excelencia del cine en casa a más hogares, la Serie C representa el compromiso de TCL de hacer que las pantallas de alto rendimiento sean más accesibles. Con su estética refinada y tecnología avanzada, este lanzamiento histórico establecerá un nuevo punto de referencia en el entretenimiento en el hogar, reforzando el liderazgo de TCL en la innovación Mini LED.

Sobre TCL

TCL Electronics se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, como televisores, teléfonos móviles, dispositivos de audio, electrodomésticos y productos para el hogar inteligente. Combinando un diseño cuidado y una tecnología innovadora para inspirar grandeza, nuestra gama ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las mayores marcas de electrónica de consumo del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra vanguardista fábrica de pantallas ayudan a TCL a ofrecer innovación para todos. Para más información, visite: https://www.tcl.com

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.