Declive de lo sagrado

Este escrito es un desahogo de un anciano (soy algo mayor que el Papa Francisco), y por supuesto que no trato de ofender a nadie, relato brevemente lo que he vivido. Todas las iglesias tenían comulgatorio; dos monaguillos acompañaban al sacerdote, uno portaba una vela encendida, el otro una bandeja para evitar que cayese al suelo una partícula de la Sagrada Forma. Todos los fieles, salvo los impedidos, comulgaban de rodillas y en la boca. El tocar un objeto sagrado por un fiel era un sacrilegio. Había fervor en los fieles, que cantaban unas canciones eucarísticas que elevaban el espíritu. Pasaron los años, se comenzó a dar la comunión de pie y actualmente en la mano. Las consecuencias han sido catastróficas; la Divina Eucaristía anda de mano en mano y se ha perdido el fervor porque lo sagrado se ha perdido. Yo, que he permanecido 50 años en la Adoración Nocturna y 50 años ejerciendo el apostolado en la Legión de María, con la gracia de Dios —"Sin mí nada podéis hacer"—, he mantenido la fe y me duele porque le amo con todo mi ser, a CRISTO QUE ESTÁ SOLO Y ABANDONADO EN MUCHOS SAGRARIOS O CAÍDO POR EL SUELO.