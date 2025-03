La firma You Are presenta Spring Breeze, lo último en tendencia capilar para esta primavera

Cuenta con cuatro salones en Madrid, Valencia y Albacete. Actualmente, se encuentra en pleno proceso de expansión con el objetivo de ampliar su cobertura nacional con la apertura de nuevas peluquerías a medio plazo La llegada de la primavera trae consigo una renovación en el mundo de la moda y la estética. En You Are, firma especializada en peluquería y belleza, son conscientes y, como creadores de tendencia, acaban de presentar su propuesta para la próxima primavera: Spring Breeze.

Los estilistas de la marca se adelantan a la próxima temporada con una original fórmula en la que apuestan por un look muy natural, en el que el protagonista es un cabello extremadamente largo, al natural, donde el movimiento fluido y espontáneo aporta al rostro una elegancia muy natural.

La raya lateral, detalle clave del resultado final, enfatiza el volumen y suaviza los rasgos, creando el equilibrio perfecto entre cabello y expresión facial.

El punto sofisticado lo aporta el color Teddy Bear Brunette: un castaño cálido y envolvente, enriquecido con reflejos dorados difuminados para iluminar la tez con una luz natural.

De esta manera, para los próximos meses, desde You Are abogan por cortes que aportan movimiento y colores que realzan la luz del rostro, con un peinado muy poco marcado que potencian la textura natural del cabello, aportando una intensa frescura.

De origen madrileño, actualmente You Are cuenta con salones en Madrid, Valencia y Albacete. Todos ellos cuentan con un equipo de peluqueros y estilistas altamente cualificados para garantizar el mejor servicio al cliente.

You Are peluquerías nació en 2006 en base a la experiencia de sus fundadores en el campo de la peluquería y la estética.

Con un total de cuatro salones operativos, la enseña se encuentra en pleno proceso de expansión con el objetivo de ampliar su cobertura nacional con la apertura de nuevas peluquerías a medio plazo.