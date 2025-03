Conectividad y almacenamiento sin límite: un hub que, usando un solo puerto USB, crea hasta nueve conexiones

TAG lanza al mercado un hub USB-C con el que es posible reproducir todo tipo de material, conectar una pantalla, un teclado o un ratón a nuestro portátil o tableta y, a la vez, cargar un smartphone en un instante. "El usuario nos pide ganar tiempo y tener batería y espacio suficiente para sus fotos y vídeos, y eso es lo que hemos conseguido con este accesorio", asegura el máximo responsable en España de la multinacional neerlandesa Cada vez es más frecuente tener un escritorio diáfano, con una gran pantalla en la que se trabaja, pero que es independiente del teclado o el ratón. El problema viene cuando necesitamos descargar una tarjeta con fotos, cargar el móvil y que todo sea compatible, ya que los equipos portátiles cada vez tienen menos puertos. Esa ha sido la razón del esfuerzo de Telco Accesories Group (TAG), que ha desembocado en un pequeño y minimalista hub que, conectado a un solo puerto USB, crea automáticamente hasta nueve conexiones adicionales. Es decir, nueve posibilidades en una.

Para Luis Miguel Manjón, máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG), "el consumidor pide buena cobertura y no quedarse sin batería. Y, también, tener espacio suficiente para fotos y vídeos, que quiere reproducir con calidad y de la manera más rápida posible. Y todo eso TAG ha tratado de incluirlo en un producto que además es bonito y seguro".

Se trata del hub LQ49091PS de la línea de accesorios LINQ, que dota de conectividad, almacenamiento a un ligero dispositivo de aluminio que se logra conectar con un solo puerto USB-C generando hasta nueve conexiones adicionales, a saber: un puerto para un disco SSD NVME de hasta 6Tb de capacidad, ideal para creadores de contenido; dos lectores de tarjetas SD/Micro SD UHS-2; un puerto HDMI 4K/60Hz; un puerto de carga de hasta 140W de potencia; dos puertos USB-A 3.2; un USB-C para datos; y un último puerto, en este caso para un cable Ethernet de hasta 2,5Gb de velocidad máxima.

Con todas estas opciones al abasto del usuario, uno puede obtener una carga ultrarrápida y una transferencia de datos de hasta 40Gbps, altísima tanto en calidad como en cantidad y en pocos segundos gracias a un dispositivo estable y eficiente. Se puede descargar 15 mil fotos o una película en menos tiempo del que se prepara un café", añade Manjón.

Además, este nuevo hub lanzado ya al mercado es seguro, fiable, fabricado en aluminio reciclado compatible y con un ventilador integrado, lo que garantiza que todos los puertos funcionen en todo momento a pleno rendimiento sin preocuparse por sobrecalentamiento, cortocircuitos o sobrecargas.

Los modelos mencionados refuerzan la idea de que TAG se reinventa y aumenta su gama de accesorios de carga de alta calidad. Centrados en hacer más autónoma la experiencia del usuario, TAG ofrece dispositivos tech imprescindibles para no perder prestaciones ni autonomía.

Sobre Telco Accessories Group (TAG)

Telco acumula ya una experiencia más que contrastada en el sector tech y desarrolla desde hace 12 años todo tipo de accesorios para dispositivos móviles sostenibles para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar. Telco no se frena en su afán de crecer y en los últimos años la firma neerlandesa se ha convertido en Telco Accessories Group (TAG). Que, con enseñas como Just in Case, Xtorm, Gecko Covers, LINQ by Elements y Njord by Elements, aportan al grupo innovación, tecnología y diseño.

TAG tiene una prioridad: la sostenibilidad y durabilidad de sus dispositivos. Así, se combate la reposición y la contaminación innecesaria. TAG fabrica con materiales cada vez más sostenibles como los plásticos GRS de calidad o aluminio 100% reciclado.