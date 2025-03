Tendencias de moda primavera verano 2025 que dominarán las pasarelas

La temporada primavera-verano 2025 se presenta cargada de novedades en el ámbito de la moda. Con el cambio de estación, los diseñadores proponen una paleta de colores vibrantes, siluetas frescas y materiales innovadores que buscan adaptarse a las nuevas demandas del consumidor. La sostenibilidad, la comodidad y la versatilidad siguen siendo pilares fundamentales en las propuestas para esta temporada, con un enfoque especial en las prendas que puedan ser fácilmente combinadas para diversas ocasiones, desde eventos formales hasta actividades cotidianas.

Las de mujer en Barcelona ya comienzan a anticipar estas tendencias a través de sus escaparates, donde predominan los estilos cómodos pero sofisticados, ideales para disfrutar de la primavera y el verano. En la ciudad condal, se pueden encontrar propuestas que incluyen tanto piezas de corte clásico como opciones más atrevidas, siempre con un toque moderno y fresco. Los estampados florales siguen siendo una de las grandes apuestas para la temporada, pero también se destacan los tonos sólidos en colores como el azul turquesa, el coral y el verde lima, que transmiten energía y vitalidad.

Los tejidos naturales y ecológicos también marcan una tendencia significativa en las colecciones. El lino, el algodón orgánico y las mezclas sostenibles ganan terreno, respondiendo a una creciente demanda por productos que respeten el medio ambiente. Estas fibras no solo proporcionan frescura y ligereza, sino que también reflejan una mayor conciencia ecológica por parte de los consumidores. Además, la moda circular, que promueve el reciclaje y la reutilización de materiales, sigue siendo una prioridad para muchas marcas españolas.

En cuanto a las siluetas, se prevé que los cortes amplios sigan siendo predominantes, tanto en pantalones como en vestidos y faldas. Los pantalones de pierna ancha y los vestidos largos y fluidos estarán en auge, ofreciendo una opción cómoda y elegante para los días calurosos. En este sentido, en Zona 8, comentan: “Las prendas de corte recto y las chaquetas oversize continúan marcando tendencia, destacando la comodidad y la adaptabilidad como características clave para el vestuario de la temporada”.

En el caso de los zapatos, las sandalias de plataforma y las alpargatas serán los grandes favoritos, proporcionando tanto confort como estilo.

Los accesorios también tendrán un papel relevante, con grandes bolsos de mano, gafas de sol oversize y joyas minimalistas que acompañarán los looks más casuales y sofisticados. Las mochilas de cuero reciclado y los cinturones de tela serán piezas clave para dar un toque especial a los outfits de temporada, mientras que los pañuelos y las bufandas ligeras se mantendrán como un accesorio versátil para los días frescos.

El color blanco, clásico y atemporal, se presenta como una elección que siempre está a la vanguardia, pero en esta ocasión se combina con detalles en tonos metálicos, creando un contraste interesante entre lo natural y lo moderno. Los tonos pasteles también seguirán siendo populares, especialmente el rosa palo, el lavanda y el amarillo suave, que aportan un aire relajado y femenino a las colecciones. Por otro lado, la indumentaria con detalles en neón o en colores más intensos, como el fucsia o el verde esmeralda, se asoman como una opción para quienes buscan destacar y aportar energía a su vestuario.

El estilo deportivo y athleisure continúa su reinado, combinando ropa deportiva con elementos más elegantes. Los conjuntos de pantalón y camiseta, las chaquetas con detalles deportivos y las zapatillas de diseño se verán tanto en el día a día como en ocasiones más informales. Las marcas españolas se han centrado en ofrecer ropa que no solo sea estilosa, sino también funcional, permitiendo una transición fácil entre las actividades cotidianas y los momentos de descanso.

La temporada primavera-verano 2025 traerá consigo una moda vibrante, cómoda y sostenible. Con un enfoque en la versatilidad, las marcas seguirán apostando por prendas que permitan a las personas expresar su estilo personal sin comprometer la comodidad o la conciencia medioambiental. Es una temporada que invita a disfrutar sin perder de vista el impacto que tiene en el entorno, demostrando que se puede estar a la vanguardia y, al mismo tiempo, ser responsable.