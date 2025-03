Presupuestos en minutos: Vertialis revoluciona el mercado aplicando la IA

La llegada de la inteligencia artificial ha impulsado su uso incluso para la realización de presupuestos sin visita "La Inteligencia Artificial está en todas partes, incluso donde menos lo esperas". Se ha "colado" en el sector de los trabajos verticales y en altura, revolucionando el sector y marcando un antes y un después.

Vertialis, empresa líder en trabajos verticales en la Comunidad de Madrid, siempre apuesta por las últimas tendencias tecnológicas. La última es el uso de la inteligencia artificial para crear presupuestos en minutos, ahorrando tiempo y dinero a los clientes.

Utilizando algoritmos avanzados y sistemas predictores, proporciona estimaciones detalladas y realistas sobre lo que quiere el consumidor. Además de mejorar la rapidez, el algoritmo permite un nivel de precisión nunca antes visto, con propuestas adaptadas a las necesidades del cliente.

La tecnología al servicio del cliente

Trabajando con Inteligencia Artificial, Vertialis no solo quiere optimizar sus procesos internos. Su objetivo principal es mejorar la atención a sus consumidores, evitando largas esperas y dando precios realistas antes que nadie.

"Nuestra apuesta por la IA responde a una demanda creciente en la atención. Muchos se cansan de esperar u obtienen presupuestos inflados y poco realistas. Gracias a la IA, ofrecemos propuestas claras y bien definidas rápidamente, respondiendo así a las demandas del mercado", explican desde Vertialis.

En su página web, se encuentra el clásico formulario de contacto, pero no hay que dejarse engañar por las apariencias. La "magia" comienza cuando se envía, con algoritmos que son capaces de detectar las necesidades reales identificando patrones comunes.

Una vez enviado el formulario, lo analiza y utilizando los datos que conoce, crea un presupuesto adaptado al tamaño del edificio, la zona, la tipología y la naturaleza de la obra. No solo solicita la calle y el número del portal, también pregunta si es un edificio protegido, para ver si corresponden ayudas del Plan Rehabilita. "Como ves, cuidan hasta el último detalle".

Para lograrlo, se estudia una base de datos de cientos de clientes y presupuestos, que se va actualizando. De este modo, el algoritmo no deja de aprender, ofreciendo un servicio cada vez más acorde con las necesidades del consumidor. A más clientes, más refinada será la base de datos y más precisa será.

Más allá de los presupuestos: su impacto en la sostenibilidad

Además de las ventajas a nivel de eficiencia, esta automatización también ayuda a la sostenibilidad. Gracias a la optimización de recursos, la reducción de desplazamientos y la rapidez, Vertialis disminuye su huella de carbono. Se ahorra en electricidad, en combustible y en llamadas telefónicas, haciéndolo todo más rápido.

Esto permite que no solo los clientes puedan disfrutar de este servicio. Al alinearse con las tendencias globales de cuidado ambiental y contaminar menos, se construye un planeta más limpio y sostenible.

De esta manera, el sector de la construcción, con fama de ser poco respetuoso con el medio ambiente, podrá limpiar su imagen y empezar a cuidar el entorno. Sus presupuestos por IA se han convertido en un referente en innovación no solo en el sector, sino en la elaboración de presupuestos en general. Sin duda, muchas empresas buscarán soluciones parecidas para adecuarse a las nuevas demandas.

En un mercado tan antiguo, aún hay muchas empresas dependiendo de procesos manuales. Sin embargo, con la automatización con la Inteligencia Artificial, se ha dado un gran salto, adaptándose a los nuevos tiempos y respondiendo mejor a las necesidades del cliente moderno.

Sobre Vertialis

Se trata de una empresa madrileña con más de 12 años de experiencia en la Comunidad de Madrid. Se dedican a la construcción, rehabilitando y reformando viviendas mediante los trabajos verticales, contando con los mejores especialistas de la zona.

No es la primera vez que apuestan por la innovación. De hecho, fueron pioneros en trabajar con arneses en Madrid, reduciendo costes al no depender tanto de los andamios. Además, se minimizan las molestias con los vecinos, reduciendo los ruidos y trabajando más deprisa.

Ahora apuestan por los presupuestos por IA, algo que no es solo un avance para Vertialis. También es un cambio de paradigma en el sector, que da un salto de calidad en rapidez y atención al cliente. Ahorro de tiempo, de dinero, mejor precisión y reducción de huella de carbono.