Las Barcelona Winter Series de J70 dan paso a la Spring

El próximo fin de semana del 21 al 23 de marzo, se disputará en aguas de la capital catalana el quinto y definitivo evento de las International Barcelona Winter Series, coincidiendo a su vez con la primera regata de las Barcelona Spring Series coincidiendo con la llegada de la primavera. En las cuatro series disputadas mensualmente desde noviembre, se ha contado con una participación muy elevada que en ocasiones superó la treintena de barcos y para esta quinta serie no será menos, habiendo estado representadas un total de catorces naciones: Portugal, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Francia, Suiza, Hungría, Suecia, Dinamarca, Austria, Dinamarca, Polonia y España.

Cada evento ha tenido una clasificación independiente y además existe una clasificación general en la que se tienen en cuenta todas las mangas disputadas. El top five de esta clasificación está encabezado por HangTen-Hnos.Berga con Man Cañellas a la caña y Jorge Martínez a la táctica. En segunda posición están los canarios del HSN Sailing Team, del RCN Barcelona y RCNGC. El bronce es por el momento para Bodegas Can Marlés de Lucía Pombo y patroneado por el tinerfeño Alejandro Pérez, seguido de cerca en la cuarta plaza por el danés Lady in Red de Sten Mohr y cierra el pelotón de los cinco primeros el británico Seroiousfun de Tony Hayward. Pero aún no hay nada decidido y esta clasificación puede sufrir algún cambio en función de los resultados de las regatas que quedan por disputar este fin de semana.

El Real Club Náutico de Barcelona, club organizador continúa apoyando esta importante clase monotipo y ha logrado situar a nuestro país en el punto de mira de muchos equipos europeos para entrenar y competir durante los meses de invierno. Muestra de ello es que ha conseguido ser la sede del próximo campeonato de Europa en 2026, del 18 al 25 de julio, siendo la tercera vez que un evento de estas dimensiones se celebra en nuestro país, tras el Mundial de 2024 celebrado en Palma o el Europeo de Vigo de 2018. Pere Sarquella, responsable del comité de regatas organizador se mostraba muy satisfecho “para nosotros ha sido muy satisfactorio ver como cada mes, en cada una de las series, íbamos teniendo más y más inscripciones de equipos europeos y españoles. Hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido y completar regatas en días que las condiciones eran muy complicadas. Ahora esperamos que sigamos teniendo mucho éxito durante la primavera y ojalá hagamos récord de participación en el Trofeo Conde de Godó que además de los ORC, volveremos a contar con los J70, y la Women’s Sailing Cup, exclusiva para tripulaciones femeninas”. Ante el éxito de los J70 en Barcelona, nos apuntaba “el J70 está demostrando que no se trata de una fiebre pasajera, y se consolida cada vez más como el monotipo de referencia a nivel internacional”.

Tras una semana de lluvias y cierta inestabilidad atmosférica, este fin de semana de regatas se presenta con unas condiciones particulares. A pesar de la cercanía de la primavera, parece que los vientos y temperatura habituales de esta época del año no harán acto de presencia y que los regatistas volverán a tener que esforzarse al máximo con días grises, lloviznas y vientos fuertes al menos en las primeras jornadas. El club organizador obsequiará a todas las tripulaciones participantes con una cena que tendrá lugar en la noche del sábado, mientras que la entrega de trofeos será a partir de las 17.00 h del domingo 23.