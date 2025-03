GA-ASI obtiene la aprobación EMAR/FR 145 como organización de mantenimiento para plataformas MQ-9A y MQ-9B

El regulador europeo de la aeronavegabilidad militar aprueba la solicitud GA-ASI. La aprobación facilitará las certificaciones posteriores General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), líder mundial en sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), ha recibido la prestigiosa aprobación EMAR/FR 145 de la Organización de Mantenimiento para el control de componentes de la Autoridad de Aeronavegabilidad Militar Continua francesa, DSAE. Esta aprobación subraya el compromiso de GA-ASI con los más altos estándares de seguridad, cumplimiento y excelencia operativa en la aviación militar.

El marco EMAR es un conjunto de normas desarrolladas a partir de estándares aeroespaciales comerciales (FAA/EASA) que están diseñadas para garantizar la aeronavegabilidad de las aeronaves militares europeas. Establece un marco común de aeronavegabilidad reconocido por las autoridades de aeronavegabilidad militar de todo el mundo. La certificación EMAR/FR 145 autoriza a las organizaciones de mantenimiento a realizar tareas de control críticas, garantizando el estricto cumplimiento de los requisitos de seguridad, fiabilidad y documentación.

La aprobación EMAR/FR 145 de GA-ASI permite a la empresa emitir formularios EMAR 1 (formularios de retorno al servicio) para componentes atendidos por la organización de mantenimiento aprobada, confirmando la seguridad y aeronavegabilidad del equipo. Este reconocimiento se aplica a las actividades de mantenimiento de GA-ASI en sus instalaciones de Poway y Adelanto, California, y cubre los servicios CAT C (mantenimiento de componentes).

"Esta aprobación es un logro significativo para GA-ASI, que posiciona a la compañía para servir mejor a los clientes internacionales, especialmente a los usuarios militares de nuestras plataformas MQ-9A y MQ-9B UAS", dijo Sam Richardson, vicepresidente de Mantenimiento de GA-ASI. "La capacidad de aprovechar la certificación EMAR/FR 145 agiliza los procesos de la empresa, reduce los costes y acelera los futuros procesos de aeronavegabilidad, ya que muchos futuros clientes reconocerán esta certificación en lugar de requerir un proceso de certificación completo e independiente".

Con la obtención de la aprobación EMAR/FR 145, GA-ASI demuestra aún más su capacidad para satisfacer las estrictas exigencias del mercado mundial de defensa. El amplio reconocimiento del marco garantiza que GA-ASI pueda ampliar sus operaciones y ofrecer servicios de mantenimiento conformes y de alta calidad a clientes internacionales, impulsando en última instancia el crecimiento de la empresa en los mercados globales.

Esta certificación ofrece importantes ventajas operativas y financieras tanto para GA-ASI como para sus clientes. Para GA-ASI, la homologación reduce los futuros costes de supervisión al aprovechar las actividades de supervisión del equipo de auditoría DSAE, lo que garantiza un proceso de certificación más eficiente y rentable para los futuros clientes EMAR no franceses. Para los clientes, la aprobación EMAR/FR 145 proporciona un marco reconocido internacionalmente, ofreciendo un proceso de certificación de mantenimiento racionalizado. Los acuerdos de reconocimiento entre países EMAR y no EMAR permiten a los futuros clientes aprovechar la aprobación francesa de GA-ASI, ahorrando tiempo y recursos en comparación con un esfuerzo de certificación completo.

